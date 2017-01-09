Михаил Чванов - «На могилу брата нашего Махатмы Ленина...»

...Таинственная идеология учения Рерихов заинтересовала меня ещё в 80-е годы прошлого века, когда я попытался вникнуть в суть тайных оккультных воззрений Гитлера, его интереса к тайнам Востока, в частности, Гималаев, многие его поступки и решения особенно последних лет никак не умещались в рамки национал-социализма, словно он служил совсем иным целям.



В адрес Мемориального дома-музея С.Т. Аксакова в Уфе по электронной почте поступило письмо из Международного Центра Рерихов (МЦР). Надо полагать, что это письмо получили большинство музеев и других культурных организаций не только России. В письме была просьба поддержать «Обращение Международного Центра Рерихов по случаю рассмотрения на коллегии Министерства культуры РФ вопроса о создании в усадьбе Лопухиных Государственного музея Рериха».



Из письма следует, что в подмосковной усадьбе Лопухиных уже 26 лет успешно работает общественный Музей имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов, и МЦР ставил вопрос о создании на его основе государственного музея Рериха, что, разумеется, подразумевает его государственное финансирование. Но министерство культуры и Росимущество решило передать усадьбу Лопухиных Государственному музею Востока, в который должен влиться и музей Рерихов. Но МЦР не устраивает такое решение, и он характеризует это решение не иначе как грубый рейдерский захват.



Подразумевалось, что Обращение вызовет шквал возмущённых писем в защиту МЦР. Может, так и было. Хотя уверен, что большинство авторов этих писем смутно представляют, что являет собой «негосударственная культурная институция» Международный Центр Рерихов, раскинувшая сети по всему миру в виде национальных и региональных центров, и какой культурно-просветительской, миротворческой и благотворительной деятельностью она занимается. Может быть, потому, что я не отношусь к «мировой общественности», а может, потому, что имею некоторое представление об этой организации, но возмущения по поводу решения министерства культуры РФ и Росимущества я не испытал. Более того, я почувствовал некоторое удовлетворение, хотя почти уверен, что МЦР под давлением «российской и мировой общественности» выкрутит руки и министру Мединскому, и Росимуществу.



Чем занимается МЦР, помимо организации выставок картин Н.К. и С.Н. Рерихов, что можно только приветствовать? Таинственная идеология учения Рерихов заинтересовала меня ещё в 80-е годы прошлого века, когда я попытался вникнуть в суть тайных оккультных воззрений Гитлера, его интереса к тайнам Востока, в частности, Гималаев, многие его поступки и решения особенно последних лет никак не умещались в рамки национал-социализма, словно он служил совсем иным целям. Сыграв роль восторженного поклонника учения Рерихов, мне посчастливилось быть представленным сыну и продолжателю дела Н.К. Рериха и Е.Н. Рерих-Шапошниковой, С.Н. Рериху. То было время, когда разваливалась страна, на белый свет выскочили тысячи ясновидящих, экстрасенсов, пророков, отечественную прессу, кажется, больше интересовал не развал страны, а всевозможные аномальные зоны, контактёры с иными мирами, неопознанные летающие тарелки. К этому времени относится и всплеск деятельности рерихианы.



Предупреждённый, что Святослав Николаевич торопится, поэтому у меня всего несколько минут, я без предисловий задал ему один за другим несколько вопросов: «Кто и на какие средства в 20-е годы мог организовать научную экспедицию Рерихов в Гималаи через обескровленную разрушенную Гражданской войной Россию, Монголию, Китай, Тибет? В книгах Н.К. Рерих и Е.И. Рерих среди других экспедиционных фотографий есть фотография с подписью «Молодой тибетский лама», почему не названы ни его фамилия, ни имя, они были неизвестны? Что на самом деле представляли так называемые неопознанные летающие объекты, время от времени появляющиеся в небе над экспедиционным лагерем? Ходят слухи, что Николай Константинович имел отношение к созданию IV Интернационала? Был ли он создан, функционирует ли в настоящее время, не является ли МЦР его руководящим или исполнительным органом?»



– Кто привёл сюда этого человека? – резко отвернувшись от меня, спросил до того деликатнейший Святослав Николаевич, и, разумеется, я был изгнан из святого Храма Общего Дела и Расширения Сознания, а человек, представивший меня С.Н. Рериху, на другой день слёзно матерился по телефону, что я подло обманул и подставил его. Так и было, но почему-то я не каюсь в этом. Через несколько лет Советский Союз приказал долго жить, в том числе не без помощи некоторых таинственных благотворительных организаций, а Советский фонд Рерихов, наоборот, не только благополучно пережил народную трагедию, а реорганизовался в Международный Центр Рерихов (МЦР), на который ныне, может быть, опрометчиво решился посягнуть министр Мединский.



Конечно, идя в МЦР, я уже знал ответы, по крайней мере, на некоторые заданные мной С.Н. Рериху вопросы, хотя в то время они были тайной за семью печатями. Не буду говорить, откуда я тогда получил эти теперь уже общеизвестные сведения, которые тем не менее по возможности и ныне пытаются скрывать, но первоначально заставил меня искать ответы на эти вопросы первый, который возник при чтении книги Рериха об экспедиции в Гималаи: с чьей помощью была возможна эта экспедиция? Перебрав все возможные варианты, я предположил, что только при помощи ОГПУ, хотя поверить в это было невозможно.



К моему потрясению, оказалось, что я в своём предположении не ошибся. Мало того, оказалось, что экспедиция Николая Рериха была организована не просто при помощи ОГПУ, а была экспедицией ОГПУ, более того – его самого секретного подразделения, так называемого спецотдела, руководил которым не кто иной, как «легендарный» Глеб Бокий. А «молодым тибетским ламой» на фотографиях был Яков Блюмкин – известный террорист и провокатор, убийца германского посла Мирбаха и, возможно, причастный к смерти Сергея Есенина любимец Феликса Дзержинского.



Тогда я уже знал, что бросивший писать древние русские города академик живописи, бывший председатель «Мира искусства» Н.К. Рерих летом 1921 года приступил к созданию IV Интернационала, который в отличие от III, Коммунистического, объединил бы оккультные и мистические организации, «признаком которых являются знание и красота», о чём он объявил в американской газете «Сан». Но тогда я ещё не знал, что вскоре он учредил ложу «Орден Будды Всепобеждающего», адептов которого вербовал в самых разных странах. В свою очередь эта ложа стала материнской для «Всемирного Союза западных буддистов». В соответствии с древней розенкрейцеровской масонской традицией Николай Рерих жёстко контролировал и регламентировал жизнь своих адептов, даже их половые отношения, кому на ком жениться, расторгал намечающиеся браки, если они шли вразрез планам Ордена. На вершине пирамиды находился сам Рерих, и его сан или титул звучал помпезно – «Владыка Шамбалы». Вся структура ложи превратилась в огромную агентурную сеть, первоначально, возможно, под опекой ОГПУ, и многие её члены подчас не подозревали, в какой странной, а порой опасной игре они принимают участие.



Особая, если ни главная – идеологическая – роль в создании рерихианы была определена жене Н.К. Рериха – Е.И.Рерих, в девичестве Шапошниковой, якобы методом яснослышания получающей послания от Высших Космических Сил, которые она считала своим нравственным долгом распространять по всему миру. Не мифические Махатмы, а именно Е.И. Рерих – автор грандиозной мистификации, в том числе о Шамбале, изложенной ею в книгах «Живая этика, или Агни-Йога», «Община» – своего рода евангелия рерихианы, а также в письмах, которые составляют два тома почти в тысячу страниц.



В предисловии руководителя МЦР Л.В. Шапошниковой ко второму изданию двухтомника писем 1991 года она называет Е.И. Рерих не иначе как Сотрудница Космических Сил. Ни больше ни меньше!



Священным Писанием, своего рода Новым Заветом для адептов рерихианы является «Живая этика, или Агни-Йога» написанная Махатмой Мория через священного от него человека, пророка и апостола Е.И. Рерих в одном лице. Мало того, она, оказывается, ещё является и Матерью Агни-Йоги.



Как свидетельство Высшей Мудрости, почерпнутой Еленой Ивановной у Махатм, Л.В Шапошникова цитирует одно из её писем: «Когда, познавая рычаги творческой мощи, мы можем призвать невидимые огни, тогда, конечно, утверждается высший закон. Потому, утверждая Агни-Йогу, Мы имеем в виду утверждение мощи невидимой. Связь между потенциалом духа и его Светилом напрягает действие, потому, когда центры напрягаются, то потенциал огня сообщается с огнём Светила. Так будем помнить Матерь Агни-Йоги! Потенциал духа велик!»



Вы что-нибудь поняли из всего этого? На человека неискушённого, растерянного, отказавшегося от отменённого ленинским декретом Бога или не познавшего его, этот с виду бред, но написанный опытным психологом, действует магически.



И все тысячи страниц писем, книг полны подобной зауми, способной зомбировать наивные души, напичканы такими понятиями, как УЧЕНИЕ СВЕТА, ВЕЛИКАЯ ТВЕРДЫНЬ СВЕТА, ОБЩЕЕ ДЕЛО, ОТКРЫТИЕ СОЗНАНИЯ, РАСШИРЕНИЕ СОЗНАНИЯ, РАЗВИТИЕ СВОЕЙ МЫСЛИ, МИР ОГНЕННЫЙ, МИР ВЫСШЕЙ ДУХОВНОСТИ, которые пишутся непременно с прописной буквы, но никак не определяются, не расшифровываются. Под РАСШИРЕННЫМ СОЗНАНИЕМ может скрываться идеология и практика любой тоталитарной секты, вплоть до ИГИЛ.



Чтобы сбить с толку начинающих прозревать, сомневаться в антихристианской сущности масонской идеологии Рерихов, мудрая Елена Ивановна время от времени подчёркивает свою причастность к христианству: «Во главе Сынов Света стоит Архангел Михаил», «В христианстве я придерживаюсь веры первых отцов христианства. И особенно люблю Великого Оригена и Св. Антония. Моя мечта о новом Вселенском Соборе, который вернулся бы к чистым истокам первых веков христианства».



Но всё встаёт на свои места, когда узнаёшь, что в 1926 году Н.К. Рерих едет в Москву якобы с посланием гималайских Махатм Советскому правительству. На Казанском вокзале его встречают сотрудники ОГПУ. Оттуда он едет прямо на Лубянку в почётном «паккарде». Своё послание он вручает наркому по иностранным делам Чичерину.



«На Гималаях мы знаем совершаемое Вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий (Выделено мной. – М.Ч.). Вы уничтожили (заметьте: не упразднили, а уничтожили!) мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия…».



Н.К. Рерих также передал Чичерину ларец с гималайской землёй с сопроводительной запиской: «На могилу брата нашего Махатмы Ленина. Не было такого, кто ради общего блага мог принять большую тяготу…».



Вторая моя встреча с адептами рерихианы была уже в постсоветское время. Последней каплей было, когда мне во время очередного Международного Аксаковского праздника торжественно вручили в качестве награды за труды мои двухтомник писем Е.И. Рерих, изданный стотысячным тиражом. Одним из духовных центров рерихианы в 90-е годы прошлого века стал город Челябинск. Ежегодно мне упорно присылали приглашения на собираемые там рериховские форумы. Давно мне мечталось снова побывать на озере Тургояк, в Челябинске жил мой брат, которого я давно не видел, и, получив в подарок двухтомник Е.И. Рерих, я решил воспользоваться приглашением.



Больше всего меня поразило, что в президиуме форума сидел тогдашний правящий челябинский архиерей. Наслушавшись про «РАСШИРЕНИЕ СОЗНАНИЯ», про неопознанные летающие тарелки, про прогнозируемый в скором будущем новый всемирный потоп, в результате которого от России останется только Уральский хребет с городом Челябинском и региональным отделением МРЦ, владыка, дождавшись перерыва, ретировался.



После перерыва я попросил слова. Предвидя, что долго мне говорить не дадут, я коротко изложил ответы на вопросы, которые я в своё время задал С.Н. Рериху. Потом сказал, что это далеко не безобидная мистификация. Что неопознанные летающие тарелки, посланцы или разведчики иных миров, которые не дают покоя миллионам людей, были обыкновенными разведывательными шарами и что Н.К. Рерих прекрасно это знал. Что вопрос об экспедиции в Шамбалу встал после того, когда в недрах сверхсекретного спецотдела отдела ОГПУ была создана нейроэнергетическая лаборатория во главе с А.В. Барченко. Лаборатория была задумана для исследований, результатом которых была бы возможность снимать информацию с мозга человека посредством взгляда. А также разработка технологий по передаче мыслей на расстоянии. Но параллельно с этим или под прикрытием этих исследований при нейроэнергетической лаборатории создаётся московский центр так называемого «Единого Трудового Братства», который, по сути, стал филиалом созданного в 1922 году в Нью-Йорке Н.К. Рерихом тайного «Всемирного Совета Западных буддистов». А сам Н.К. Рерих встал во главе ложи «Орден Будды Всепобеждающего». Среди членов ложи оказались крупные американские бизнесмены, учёные, влиятельные политики. И вот филиал или, наоборот, голова этого тайного общества под названием «Единое Трудовое Братство» создаётся в самом секретном отделе ОГПУ, в который входят, кроме самого Г.И. Бокия, его сотрудников и бывших товарищей по Горному институту, крупные функционеры ВКП(б), например,



И.М. Москвин, член ЦК ВКП(б), а также член Комиссии Совконтроля. А.В. Барченко неофициально приглашают в Кремль, где он читал свои лекции, в том числе о Шамбале, о древней всепланетной цивилизации, которая строилась по принципу коммунизма, узкому кругу партийных работников во главе с секретарём ЦИК СССР Авелем Енукидзе.



Можно предположить, что первоначально создание ложи в самом секретном отделе ОГПУ и её зарубежных «деток» было задумано как хитрая операция большевистской внешней разведки, продвигающей идеи мировой революции на Восток, тем более что там уже вовсю шныряли английская, японская разведки, запаздывала немецкая, перед которой тоже была поставлена задача проникнуть в тайны запрятанной в недрах Гималаев древней, возможно, космической науки, чтобы при помощи их захватить планету. Или, наоборот, в недрах ОГПУ и ЦК ВКП(б) создавался тайный масонский орден, который мимикрировал под операцию внешней разведки. Так или иначе, кончилось это тем, что бывший семинарист Иосиф Сталин, неплохо разбирающийся в оккультных доктринах, быстро раскусил, что крылось под видом операции внешней разведки и жестоко прихлопнул эту лавочку, чем, возможно, освободил Орден от опеки ОГПУ и тем самым дал ему возможность со временем расправить крылья…



В новое смутное время кто-то упорно продвигал идеи МЦР. Генеральный директор музея Л.В. Шапошникова за особые заслуги в сохранении наследия Рерихов и развитие музееведения была награждена государственными наградами.



«Обращение» строго напоминает:



«Передача Росимуществом усадьбы Государственному музею Востока является не только попранием воли ныне покойного нашего великого соотечественника С.Н. Рериха, но и нарушением всех гарантий и обещаний, данных ему на уровне главы государства. Более 20 лет общественный Музей имени Н.К. Рериха МЦР успешно сохраняет и приумножает наследие Рерихов, проводит широкую исследовательскую, культурно-просветительскую и миротворческую деятельность в России и в мире… Но Министерство культуры РФ стремится “растоптать” музей и его культурную деятельность. Такие действия чиновников наносят непоправимый вред отечественной культуре и престижу России как стране великой культуры».



Я не знаю, чем закончилась или продолжается эта история. Что касается музея художников Н.К. и С.Н. Рерихов, несомненно, он имеет право на существование, в том числе как составная часть Государственного музея Востока, хотя, к примеру, мою душу они не трогают, веет от них холодом, даже не космическим, а потусторонним.



Но загляните в интернет. МЦР проводит всевозможные семинары, конференции, круглые столы, в том числе молодёжные, в том числе по РАСШИРЕИЮ СОЗНАНИЯ. Огромными тиражами издаются и быстро раскупаются книги, якобы написанные космическими Махатмами: «Агни-Йога», «Община», а на самом деле «Матерью Агни-Йоги»



Е.И. Рерих, её письма, которые можно было бы принять за полусумасшедший бред. Но написаны они далеко не сумасшедшими людьми, их заворожённо, как Библию или Коран, читают миллионы людей не только в России. Может, это одна из тайн-разработок нейроэнергетической лаборатории А.В. Барченко, только уже не по читке чужих мыслей, а по зомбированию методом так называемого РАСШИРЕННОГО СОЗНАНИЯ.



Великая мистификация продолжается.



Михаил Андреевич Чванов