Александр Кокшаров - Испытание на верность Родине

25 июня 1812 года, 205 лет назад, войска Наполеона перешли через Неман, в России началась Отечественная война

В.И. Даль определил верность как полную преданность, правдивость, твёрдость в слове, стойкость в деле. Поразительный пример единодушия в отношении нарушителя верности Родине читаем в воспоминаниях генерал-лейтенанта, храброго гусара, партизана, военного историка и теоретика партизанской войны, поэта Дениса Васильевича Давыдова: «В то время как проводили их мимо меня, один из пленных показался Бекетову, что имеет черты лица русского, а не француза. Мы остановили его и спросили, какой он нации? Он пал на колени и признался, что он бывший Фанагорийского гренадерского полка гренадер и что уже три года служит во французской службе унтер-офицером. “Как! – мы все с ужасом возразили ему. – Ты – русский и проливаешь кровь своих братьев!” – “Виноват! – было ответом его. – Умилосердитесь, помилуйте!” Я послал несколько гусаров собрать всех жителей, старых и молодых, баб и детей, из окружных деревень и свести их к Спасскому. Когда все собрались, я рассказал, как всей партии моей, так и крестьянам о поступке сего изменника, потом спросил их: находят ли они виновным его? Все единогласно сказали, что он виноват. Тогда я спросил их: какое наказание они определяют ему? Несколько человек сказали – засечь до смерти, человек десять – повесить, некоторые – расстрелять, словом, все определили смертную казнь. Я велел придвинуться с ружьями и завязать глаза преступнику. Он успел сказать: “Господи, прости моё согрешение!” Гусары выстрелили, и злодей пал мёртвым».

Обращают на себя внимание два момента – категоричность запрета служить врагу и убивать своих. Никого не интересует, суров ли был командир в Фанагорийском полку или сколько платили предателю во французской армии. Тот, кто действует против своего народа, вызывает ужас. Любопытно, что сказали бы русские крестьяне о тех, кто в XXI веке считает достаточным оправданием любых своих деяний жадность – «ничего личного, только бизнес»? Другой важный момент – за мгновение до смерти закоренелый злодей делает самое, по его мнению, главное – просит прощения у Бога, то есть понимает греховность своего поведения и вспоминает, что у него есть безсмертная душа.

Насколько «конструктивна», «эффективна», «полезна» верность своей Родине, народу? Полчища Наполеона, собранные почти со всех стран Европы, с первых шагов на русской земле проявившие себя как осквернители храмов, могил, святынь, безжалостные грабители, насильники, были истреблены, а остатки «международного контингента» вышвырнуты из России. Более того, народы Европы, порабощённые Наполеоном, были освобождены от притязавшего на мировое господство правителя. Успехи верных Родине более чем впечатляющие.

Сегодня отъезд для работы за рубежом талантливых инженеров, конструкторов, изобретателей, учёных – серьёзная проблема нынешней России. Где находят работу лучшие из лучших российских талантов? В транснациональных корпорациях. В чьих интересах организуется контролируемый хаос (Ирак, Ливия, Сирия, Украина и т. д.)? В интересах транснациональных корпораций и их часто не называемых, но всем известных владельцев. Если мы ставим во главу угла «самореализацию» (возможность творчески работать) и «достойную оплату», то не только можно, но и крайне желательно работать в названных корпорациях. Талант уроженца России идёт на развитие производства кого? Того, кто организует государственные перевороты, превращает страны и целые регионы в кровавую кашу. Способности самых талантливых россиян идут на обогащение разрушителей мира, чтобы их бомбы и системы наведения были дешевле и эффективнее. Чем указанная ситуация отличается от предложения «честно и добросовестно» трудиться на Третий рейх?

Другой вопрос: что или кто мешает талантам трудиться на благо России?

Вот как ответил в своё время на предложение работать на немецкую фирму «Вальтер» Ефим Леонтьевич Хайдуров, единственный в мире специалист – профессиональный спортсмен-стрелок, тренер, талантливый инженер и мастер мирового класса. Обладатель восьми авторских свидетельств и 46 патентов в девяти странах, он всю свою жизнь посвятил развитию стрелкового спорта в нашей стране. Многократный чемпион и призёр чемпионатов мира, Европы, СССР, ДОСААФ и Вооружённых Сил СССР по пулевой стрельбе, конструктор спортивных пистолетов и револьверов.

– Главная причина отказа – то, что наши спортсмены будут потом за валюту покупать за границей оружие с моими разработками, да ещё платить громадную пошлину за ввоз в Россию. А в первую очередь технические новинки будут попадать в руки нашим соперникам. Для меня это неприемлемо. Я всегда считал себя патриотом. И не вижу непреодолимых препятствий к изготовлению лучшего оружия на территории России. Главное – преодолеть равнодушие некоторых людей, отвечающих за наш спорт и за нашу промышленность.

Разорванность сознания, свойственная большинству из нас в той или иной степени, порождает порой совершенно удивительные результаты. Мы восхищаемся мужеством соотечественника, отрубившего себе руку на глазах у опешивших французов, дабы не работать на наполеоновских захватчиков, мы чтим непреклонную верность Родине генерала Карбышева, празднуем 9 Мая, в конце концов. Одновременно мы же повторяем, что единственный способ удержать таланты в России – это создать лучшие или по крайней мере такие же условия для работы, как на Западе. В наше время все слышали (кто позволил себе услышать), что коллективный Запад богатеет за счёт ограбления всей планеты. Одна из форм ограбления – печатание долларов и покупка реальных ценностей за крашеную бумагу. Вопрос: когда мы сравняемся в финансовых возможностях с этим самым Западом? Ответ очевиден. Никогда. Даже если бы была возможность запустить печатный станок и грабить планету, наш менталитет этого не позволит. Следовательно, если мы будем продолжать воспитывать молодых людей на потребительских ценностях, индивидуализме и эгоизме, когда самым главным является растущее потребление материальных благ, самореализация, возможность потешить гордыню, то технические и научные кадры всегда будут утекать в распоряжение экономических (а значит, и политических) хозяев Запада.

Опыт войны 1812 года заслуживает внимания по результатам – Россия победила. Талантливый художник-баталист В.В. Верещагин, основательно приготовляясь к написанию серии картин о великой войне, собирал свидетельства очевидцев. Позднее получилась книга, переизданная к столетию великого события (Верещагин В.В. 1812. Наполеон в России. – М.: Эксмо, Алгоритм, 2011.) В современном издании на стр. 36 читаем: «Вступить в торговые отношения с окрестными жителями, как сказано, [французам] не удалось отчасти из-за недостатка дисциплины и безопасности в городе, отчасти из-за того, что само общество крестьян стало очень строго относиться к тем из них, что пробовали завязывать эти сношения – их стали наказывать смертью, как изменников Родине и царю». Да, деньги русским крестьянам, наверно, были бы не лишними. Притом плата за фураж и продовольствие добыта честным трудом и потом. Однако общество понимало, что выгодная продажа укрепит тех, кто отрицал наши ценности.

В настоящее время у многих возникла иллюзия, что получение максимума денег за товар – это безусловная самостоятельная и важнейшая побудительная причина деятельности. Народ, победивший всю Европу под предводительством Наполеона, во главу угла ставил иные побуждения.

Каким образом этого достичь? В идеале воспитанием, а подкрепить запретом, как в 1812 году. Рассуждения о едином информационном пространстве, об интернациональном характере развития науки и техники не лишены смысла. В идеале эти достижения действительно должны быть достоянием всего человечества. Сеятели контролируемого хаоса, обуреваемые чудовищным эгоизмом, жадностью и властолюбием, могут быть остановлены только силой. Военная сила опирается на силу духа и техническую мощь. Последняя в значительной мере – плод достижений науки и технологий. Пока есть хищники, уничтожающие ради прибыли страны и народы, необходимо создавать научные и технические новинки, недоступные безчеловечным «партнёрам по переговорному процессу». В противном случае возникнут новые Ираки, Ливии и пр.

Наличие верности у лучших людей позволяло отстоять независимость России и существование народа. Тем больше чести нашим славным предкам, из века в век не продававшимся ни за полный котелок густого супа, ни за солидное жалованье во вражеской армии, ни даже за возможность заниматься любимой работой. Примерим эти соблазны на себя – устоять нелегко, но по-другому нельзя.

Александр Дмитриевич КОКШАРОВ