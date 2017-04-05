Александр Крутов - Слово редактора - Воскресение будет для всех

Пишу я своё слово во дни Великого Поста. Семь недель покаяния, семь недель очищения. «Время плакать… Время сетовать» (Еккл. 3, 4). Для верующего человека жизнь – это послушание. У каждого свой предел духовных сил и тяжесть послушания тоже разная.

И каждому даётся своё, по пределу сил его, не больше, но и не меньше. Христос говорит: «Если кто хочет идти за Мною… возьми крест свой, и следуй за Мною» (Лк. 9, 23). Крест – это не только орудие страдания, крест – это подвиг служения Богу и людям. И на этом пути будут обязательно трудности. Вместе с радостями – грехи с пороками, терзания душевные и телесные, утраты.

«Испытывает Господь каждого на свой лад. Больно, горько, тошно порой становится, и взвыть горькими слезами хочется, а ты терпи, – говорил мне старец Даниил из московского Донского монастыря. – Господь лишнего груза на Своё чадо не положит, только столько, сколько сможешь выдюжить. Перетерпишь – и душой очистишься. Кому Господь долгую жизнь определил, тем тяжелее всего, их испытание длинное. И каждому свой срок земной жизни назначен. Кого Господь в младенчестве к Себе возьмёт, кого в зрелые годы, а кого захочет испытать – даст долголетие. А после земной жизни будет всем дар. А дар Господень – воскресение. И помни: не человек назначает встречу, а Бог».

Сегодня многие боятся смерти, как маленькие дети темноты. Мы живём в культурной среде, которая отрицает смерть. Люди живут так, как будто смерти не существует. Сатанинская ложь: «Нет, не умрёте» (Быт. 3, 4) не канула в веках, а жива и поныне.

Методы сатаны изменились, однако цель осталась прежней: заставить людей поверить в то, что, какие бы поступки они ни совершали, они не умрут, но станут как боги и будут жить вечно.

Но «забывая о смерти телесной, мы умираем смертью душевной», – предупреждал святитель Игнатий (Брянчанинов).

Мы, христиане, твёрдо знаем, что «Бог смерти не создал» и «как последний враг будет смерть». А победа над князем смерти и тьмы принадлежит только Христу…

Да, по мере того, как тело стареет, оно становится слабее и всё больше подвержено болезням. Но Бог «...уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному Телу Его» (Фил. 3, 21). В нём не останется ни малейшего следа немощи и безсилия. Наши новые тела будут созданы для «неба» в том смысле, что наш вечный дом будет на новом небе и на новой земле.

С годами уходит страх смерти, как бы постепенно готовишься к уходу в вечность. Приходит понимание, что вся наша жизнь есть цепь разлучений и разлук. Уходят твои близкие, друзья и знакомые, кого любил, кого ненавидел. Все они ждут тебя уже там, в ином мире. И договориться со смертью нельзя. Она взяток не берёт. Уходят все – умные и глупые, богатые и бедные, знаменитости и простые люди. Иоанн Дамаскин сказал: «Воистину суета и тление, вся житейская… вси бо исчезаем, вси умрем… Воистину суета вся человеческая».

Всех ждёт смерть и воскресение, дарованное нам Христом. Хотим мы этого или не хотим, верим мы в это или не верим.

Воскресение будет для всех, а вот жизнь вечная будет не для всех, потому что одни воскреснут для жизни, а другие – для осуждения. Одни предстанут на Суд и будут оправданы, другие же, представ на тот же самый Суд, будут осуждены. И Господь Иисус Христос многократно напоминает: каждый человек несёт ответственность за свои дела и должен будет дать ответ за всё, что совершил в этой жизни. Не будем забывать, что икона Воскресения – это, прежде всего, изображение Христа, спускающегося в ад. «Дождём прольёт Он на нечестивых горящие угли, огонь и серу; и палящий ветер – их доля из чаши» (Пс. 10).

В начале Великого поста Светлое Христово Воскресение кажется таким далёким. Покаянный канон прп. Андрея Критского, Крестопоклонная, стояние прп. Марии Египетской, Вербное воскресенье, Страстная седмица... Готовясь к празднику, мы делаем генеральную уборку в своём жилище. Стараемся придать квартире, дому праздничный, свежий, весенний вид. Тщательно моем окна, чтобы удалить со стёкол годовую грязь и впустить больше солнца. И рамы те же, и пол, и стены, а становится радостнее и красивее. Чище. То же самое и с душой. Чем больше мы очистили её от заскорузлой грязи грехов, тем больше войдёт в дом нашей души пасхального света... Великий Четверг, Тайная Вечеря… Проходя этот земной путь вместе со своим Богом, мы восходим с Ним на Голгофу. Грустью, а после светлой радостью наполняется сердце – Пасха!

Христос принял крестную смерть и воскрес ради каждого из нас. А чем мы можем отозваться на эту любовь? Только одним – принять его любовь в своё сердце.

Воскресение Христа лежит в основании христианской веры. Оно даёт нам уверенность, что победа над смертью принадлежит тем, кто принимает Христово спасение.

Со Христом нет смерти! К каждому из нас обращены сло-ва Христа: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» (Ин. 11, 25-26).

В течение сорока дней будем приветствовать друг друга радостным «Христос воскресе!» и с радостью отвечать: «Воистину воскресе!».

Подарите пасхальную радость себе и всем своим близким!

Воистину воскресе Христос!

Александр Николаевич КРУТОВ, "Русский Дом", №4, 2017г.