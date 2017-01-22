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Русский песняр Мулявин

By Moderator - Posted on 22 Январь 2017

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12 января исполнилось бы 76 лет выдающемуся российскому музыканту, основателю ансамбля «Песняры» Владимиру Георгиевичу Мулявину.
 

Владимир Мулявин был не просто музыкант. Уникальный певец, обладатель драматического тенора неповторимого тембра, он был ещё и прекрасным организатором – создал совершенно новый, ни на что не похожий музыкальный стиль, удачно сочетав народные инструменты с современным звучанием. А ещё он был замечательным композитором и аранжировщиком. «Песняры» объехали весь мир с концертами, первыми из советских ВИА были приглашены в Америку, где публика аплодировала стоя.
Сегодня в гостях у «Русского Дома» – ведущий солист золотого состава ансамбля «Песняры», заслуженный артист Республики Беларусь Леонид Леонидович БОРТКЕВИЧ.

Леонид Леонидович, а как вы оказались в «Песнярах»? Что в вашей жизни изменилось после этого?

– Жизнь просто перевернулась. Ведь я после окончания архитектурного техникума уже самостоятельно работал в этой области. Мулявин фактически вырвал меня из одной среды и на многие годы поместил в другую.

До «Песняров» я был участником самодеятельного ВИА «Золотые Яблоки». На каком-то концерте Мулявин услышал меня и пригласил на прослушивание. Я показал всё, что умею, во весь голос спел песню «Ах ты, степь широкая» из репертуара Лемешева. Затем мы вместе спели в унисон так, что на следующий день он пригласил на репетицию. И в эту же ночь он написал для меня песню «Александрина», и через два дня я пел её в Москве, в Колонном зале Дома Союзов. Всё произошло, как в сказке про «Золушку». Нас сразу закружили долгие гастроли по необъятному тогда СССР.

 – Какой он был человек в повседневной жизни?

– В жизни он был как ребёнок. Вся мирская атрибутика – деньги, вещи, машины, семейные передряги – его мало интересовали. Он не замечал, какие на нём ботинки, начищенные или нет, модные или не модные. А вот что касается концертных костюмов, тут он был принципиален. Всегда добивался того, чтобы всё соответствовало белорусскому стилю песняровской направленности. В коллектив он подбирал людей не только по уровню профессионального мастерства, а главным образом по человеческим качествам. Он строго следил, чтобы вне сцены не было первых или крайних. Мы были как братья, крепко дружили, поздравляли друг друга открытками, скромными подарками, сочиняли поздравления в стихах. И уже по прошествии множества лет для меня это, наверное, самые дорогие воспоминания.
 
Кем лично для вас был Мулявин?

– Владимир Георгиевич для меня всегда был и отцом, и старшим братом. Два раза определял мой жизненный путь. Первый раз – когда меня взял в ансамбль «Песняры» в 1970 году. И второй раз, когда в 90-е годы вернул меня из США в Беларусь. Он приехал ко мне в гости, прожил у меня в американском доме почти месяц. В безконечных разговорах мы много вспоминали о наших былых победах, интересных и смешных случаях на гастролях, о близких нам людях, которых уже никогда не будет рядом с нами. Чувствовалось, что ему сейчас очень непросто… И вот однажды мы с ним сидим вечером, разговариваем, и Владимир Георгиевич говорит: «Давай, Лёша, приезжай в Беларусь, твоё место на сцене!»

К тому времени я уже лет десять не пел, но решился и приехал. Ведь меня просил вернуться сам Мулявин, а я ему верил, как себе. И вот, почти сразу после приезда, мы выступали на «Золотом шлягере», где я пел одну из моих любимых песен «Берёзовый сок». Думал, что меня уже все давно забыли, но когда вышел на сцену, зал встал, начал аплодировать, а я, еле допев песню, убежал за кулисы и заплакал. Мулявин подошёл ко мне, крепко пожал руку и молча посмотрел мне в глаза, мудро улыбаясь. И потом я сказал себе: «Никакой Америки!» И больше никуда не уезжал.

Мы были с ним духовно близки. Любили одни и те же книги, фильмы – «Добровольцы», «Они были первыми», «Летят журавли». Как-то на гастролях, в свободное время, вместе смотрели любимый фильм «Чапаев». Знали его наизусть и синхронно с киногероями повторяли любимые фразы, пели: «Ревела буря, гром гремел…» – и всегда надеялись, что Василий Иванович всё же доплывёт до берега…

Он очень переживал за подрастающее поколение. Видел и понимал, куда и к чему ведут «перестроечные» кумиры и безнравственные «маяки» современности. Однажды как-то пытался за кулисами «усовестить» молодых «певцов-попрыгунчиков», но, не найдя в их глазах и малого намёка на совесть, отвернулся и принципиально отошёл от них подальше.

Сейчас, когда его нет, он всё равно незримо со мной. Как всегда, на сцене я стою в центре, а он немножко слева с гитарой, ловлю каждый его жест. Вот и теперь, когда уже прошло столько лет после его смерти, если что-то случается в жизни, я всегда мысленно спрашиваю себя «А что бы сделал Муля? Как бы он поступил?» И мгновенно находится ответ. Я понимаю, что он незримо мне помогает.

Как и где сформировался Мулявин-музыкант? Как зарождались «Песняры?»

– О детстве и юности Володи я знаю по его рассказам. Шутка судьбы – Владимир Мулявин – русский человек, вернувший популярность белорусской народной песне, родился не в Белоруссии, а очень далеко от неё, в Свердловске, 1941 году. В двенадцать лет он начал играть на гитаре, зарабатывая на хлеб для семьи. Жили они очень бедно. Ещё в детстве услышал оперу «Травиата» Верди. Он оказался под таким сильным впечатлением, что его долго после спектакля не отпускала одна-единственная мысль: где же такая страна, где так живут люди? Может быть, в поисках той далёкой страны, а может быть, повинуясь присущей всем детям тяге к путешествиям, ещё совсем юным Володя Мулявин уехал из Свердловска. Поездом в нижнем ящике вагона, потому что денег на билет не было. Судьба забросила его в Калининград, в Военно-морской флот, где он стал «воспитоном» училища.
 

Потом снова – Свердловск. Через некоторое время он познакомился с Александром Ивановичем Навроцким, выпускником Харьковского института культуры, открывшим талант Мулявина. В 1956 году Володя поступил в Свердловское музыкальное училище, где увлёкся джазом и вскоре с формулировкой «за преклонение перед западной музыкой» был с треском выставлен из «храма музыки». Через некоторое время его восстановили в училище. Все педагоги понимали – он очень талантлив. Уже в восемнадцать лет он стал профессиональным музыкантом.

Помню, была такая история с арфой. На сцене симфонический оркестр, во время репетиции он подходит к арфе и у арфистки спрашивает: «А почему вы так играете, а какие здесь ноты?» Сел за инструмент, попробовал струны и сразу же начал играть и говорит: «Здесь же так удобнее». Вот в таких, казалось бы, мелочах проявлялась его уникальность. Он играл на всех музыкальных инструментах.

Далее поступило предложение от Белорусской филармонии. Он охотно согласился и приехал в Минск. Случайно Владимир Георгиевич оставил свой чемодан на остановке такси и когда вспомнил об этом, прошло около двух часов. Вернулся на вокзал и не надеялся найти там пропажу, но был поражён тем, что его чемодан стоит на том же месте, где его и оставил. После этого Мулявин сказал: «Вот это люди! Здесь я остаюсь жить и работать!» Он до конца своих дней любил Белоруссию и её народ.

Поработав немного в филармонии, был призван в армию. В роте организовал вокальный квартет, а позже с товарищами по службе принял участие в организации ансамбля Белорусского военного округа, где и познакомился с будущими участниками легендарного ансамбля «Песняры». Днём рождения ансамбля считается 1 сентября 1961 года. Тогда мы назывались «Лявоны», но это нам не подошло и было удачно найдено – «Песняры».

Как вы думаете, почему другие ВИА того времени почти не использовали народные инструменты? Это было не модно?

– Мы первые в то время показали пример соединения фольклора с роком.  Многие музыкальные коллективы тех лет пытались сделать что-то подобное, но никаких успехов им это не принесло. И только Мулявин это сделал предельно музыкально. Русский фольклор ничуть не хуже белорусского, но в Белоруссии был русский Мулявин, а в России белоруса Мулявина не случилось. Мулявин был один на все славянские народы.

– А какие качества Мулявин не любил в людях?

– Он находился в таком творческом состоянии, что порой абсолютно не воспринимал мелочи. А люди проявляются как раз в мелочах. Он не выносил обмана, доводившего его до бешенства, независимо от того, от кого он исходил – от женщины или мужчины. Его часто обманывали в жизни, и он знал, что это такое…

Мулявин был верующим человеком?

– Когда во время гастрольных поездок была возможность, он всегда заходил в храм, молился. Ноша у него была тяжёлая, и без Божией помощи ему бы её было сложно пронести, почти невозможно. Он однажды мне сказал: «Каждому даётся крест по его силе. Сверх силы креста не дают. В этой жизни нужно довольствоваться малым, всему радоваться и за всё благодарить Бога».

Владимир Высоцкий в одной из песен спел замечательные слова: «Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним, мне есть, чем оправдаться перед Ним». Я уверен, что это в полной мере относится и к Владимиру Мулявину.

О нём уже столько всего написано, отснято плёнки, посвящено песен, что ещё раз понимаешь, какой это был человек. Может, когда-нибудь его творчество будут изучать детишки в музыкальных школах. Это бы наверняка укрепило духовно и сплотило наши славянские народы на многие столетия, позволило бы нагляднее проявить в творчестве многовековую культуру наших предков.

Беседу вёл Александр Юрьевич САВЕЛЬЕВ
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