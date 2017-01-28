Александр Москалёв - "Мы хотели со славой жить!"



75 лет освобождению Подмосковья







3 января 1942 года, взбешенный неудержимым наступлением советских войск под Москвой, Гитлер издал приказ, в котором, в частности, говорилось: «Цепляться за каждый населённый пункт, не отступать ни на шаг, обороняться до последнего патрона, до последней гранаты – вот что требует от нас текущий момент». Но наступление было неудержимым: 10 января наши войска взломали оборону противника и 16 января были освобождены при содействии партизанских отрядов Лотошино и Шаховская.



Новогоднему приказу фюрера вторил командир германской 23-й пехотной дивизии: «Позиция на реке Ламе должна защищаться до последнего человека. Вопрос поставлен о нашей жизни и смерти...». На живописных берегах Ламы, под пушкинским Яропольцем, остались огромные бетонные ДОТы нашей линии обороны. Здесь насмерть стояли кремлёвские курсанты. В своём фильме «Утомлённые солнцем-2» Никита Михалков в искажённом виде передал те события под Москвой, показав, как немецкий танк играючи раздавил роту кремлёвских неумёх-курсантов, а вот штрафбатовцы оказались молодцами. Да, Никита Сергеевич имеет право на авторское видение, но в Году истории ему напомнили, что штрафные подразделения во время Великой Отечественной войны появились только с 25 июля 1942 года, поэтому в битве за Москву участвовать не могли. Грандиозная победа была одержана без них!



Вот как описывает прибытие курсантов на берега Ламы замечательный писатель – участник той кровавой битвы:

«При встрече с капитаном Рюминым маленький, измученный подполковник несколько минут глядел на него растроганно-завистливо.



– Двести сорок человек? И все одного роста? – спросил он и сам зачем-то

привстал на носки сапог.

– Рост сто восемьдесят три, – сказал капитан.

– Чёрт возьми! Вооружение?

– Самозарядные винтовки, гранаты и бутылки с бензином.

– У каждого?



Вопрос командира полка прозвучал благодарностью» (Константин Воробьёв. «Убиты под Москвой»).



Кстати, зарубка для всех будущих сценаристов и режиссёров, публицистов и журналистов: первые безпощадные заградотряды появились не у нас, а у фашистов – как раз при отступлении под Москвой.



Ярополецкие ДОТы перешли к немцам, но и они не помогли: наступление 10 января взломало оборону противника, и 16 января были освобождены Лотошино, Шаховская. А к 20 января 1942 года 5-я и 33-я армии освободили Рузу, Дорохово, Можайск, Верею. Вся Московская область была окончательно очищена от варваров-оккупантов.



В освобождённых районах Московской области люди возвращались в разрушенные города и сёла, на родные пепелища. Вот что писал по горячим следам честный публицист Уолтер Керр (США) в книге «Русская армия» (1943): «Маленькая деревушка Шапково находится в Лотошинском районе, одном из 59 районов, входя­щих в Московскую область. Он пострадал больше всех других рай­онов России. Когда я приехал туда, председатель райсовета всё ещё пытался установить число жертв. Это было трудно сделать, поскольку многие замёрзли в снегу. Он насчитал 949 человек – мужчин, женщин и детей. Однако подозревал, что погибших на несколько сот человек больше… Перед приходом немцев в районе было 6000 домов, во время их отступления 2886 домов было полностью уничтожено и 1287 повреждено. Жители Лотошинского района рассказывали, что из числа гражданских лиц, погибших от рук немцев, 13 были сожжены заживо, 15 замёрзли на морозе, когда их без тёплой одежды выгнали из жилищ прямо на снег, 507 человек расстреляли, десятки людей были повешены, а другие умерли, когда немцы гнали их вместе с собой».



Хочу напомнить, что 14 января 1942 года во время наступления у границ Московской области в газете «Правда» было напечатано великое стихотворение Константина Симонова «Жди меня», наверное, единственное в мире по силе воздействия на души читателей. Вырезки из газеты, листки со строками, переписанными от руки, находили в вещмешках убитых солдат, в нагрудных карманах, залитых кровью, в семейных архивах недождавшихся жён. Они и сегодня, увы, остаются молитвой тех, кто разлучён войной:



Пусть поверят сын и мать

В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут ждать,

Сядут у огня,

Выпьют горькое вино

За помин души...

Жди. И с ними заодно

Выпить не спеши.



В когорту героев Подмосковья вписано имя Зинаиды Самсоновой – санинструктора, которая при форсировании Днепра вывезла с поля боя и переправила через Днепр 30 раненых бойцов. Погибла она в Полесье, под селом Холм, от пули снайпера. Её подруга по фронту, замечательная поэтесса Юлия Друнина написала знаменитое стихотворение «Зинка»:



Зинка нас повела в атаку,

Мы пробились по чёрной ржи,

По воронкам и буеракам,

Через смертные рубежи.



Её тело своей шинелью

Укрывала я, зубы сжав,

Белорусские ветры пели

О рязанских глухих садах.



Напомню, что тогда часть Егорьевской земли, где родилась Зинка, входила в состав Рязанской области. «Мы хотели со славой жить!» Не получилось ни у героини, убитой при освобождении Белоруссии, ни у самой Друниной… Не измерить горе народа и мужество солдат, которое и через 75 лет порой подвергается глумлению.



Александр Александрович

МОСКАЛЁВ

