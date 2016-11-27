Александр Крутов

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Александр Крутов - Слово редактора - Россия и Запад

By Moderator - Posted on 27 Ноябрь 2016

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...Россия и Запад. Два мира. Разных фундаментально. Уже понятно, что объединиться не получится. Не будет и верховенства одной из сторон. Так что? Конец света в огне ядерной войны?
 
 

Прошёл ХХ Всемирный русский народный собор. Прошёл скромно, можно сказать, незаметно. Разговор на нём шёл о том, как выстраивать диалог между Россией и Западом. Причём, как пояснил в своём докладе Святейший Патриарх Кирилл, взглянуть на эту проблему решили «не с позиции сиюминутной политической повестки дня, что может привести к неправильным выводам», а с «мировоззренческой точки зрения, исторической и духовной».

В президиуме знакомые всё лица. Среди которых оказалась и Елена Панина (женщина, загубившая возрождение земского движения). Мусульман представлял верховный муфтий Талгат Таджуддин.

Высшие лица государства не почтили своим присутствием Собор. Приветствие президента В.В. Путина и несколько слов от себя огласил первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко (ко всеобщему удивлению, прямо с трибуны ушёл с собора). От имени председателя Правительства Д.А. Медведева приветствие зачитал министр культуры Российской Федерации В. Мединский.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов откровенно заявил, что только на Всемирных русских соборах узнал, что такое наша государственность и её истоки, а из выступления Патриарха понял, что надо делать в «нынешнее разгорячённое время».

Владимир Жириновский, сказав о том, что Госдума за всё время своего существования так и не приняла ни одного закона в защиту русских и русского языка, предложил в будущем заменить её Всемирным русским собором. Предложение было встречено аплодисментами.

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что мировая правовая система терпит крах. «Нарастает опасность беззакония, вызывающая в памяти слова святого апостола Павла, который на заре эры предостерегал о том, что “тайна беззакония уже в действии”».

Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл особо подчеркнул, что России не пристало быть догоняющей. Он отметил, что принцип «догонять» априори предполагает отсталость: «В самом этом подходе есть нечто опасное для развития России». А что касается Запада, то он не един, одних только Европ несколько: «У одной – религиозные ценности, у другой – узконациональные, у третьей – глобалистские. «Нам надо понять, как относиться к каждой из них, – сказал Патриарх. – Второй важный момент, который необходимо учитывать, – это ощущение глубокого кризиса идентичности, охватившего западное общество...»

Конечно, худой мир лучше доброй войны, только вот конфронтация Запада с Россией обостряется с каждым днём. Мы стоим перед общими проблемами, но по-разному их воспринимаем.

И кто бы сегодня ни говорил, что нам надо держаться Запада, что «это существенный элемент конструирования России», для большинства русских Святая Русь всегда была сама по себе, особой частью человечества. Пушкин писал, что в России единственный европеец – это правительство. Однако правительство и Россия – это не одно и то же.

Немецкий философ и историк Освальд Шпенглер, с уважением относившийся к России как цивилизации и признававший это отличие, отмечал: «Нас обманывает впечатление от некоторых, принявших западную окраску, жителей русских городов. Настоящий русский нам внутренне столь же чужд, как римлянин эпохи царей и китаец времён задолго до Конфуция, если бы они внезапно появились среди нас».

Цивилизации разные, а корни одни. Мы, русские, с самого начала – люди европейской культуры, взращённой на христианских ценностях. «Нам Бог велел быть» такими. И символично, что 4 ноября в самом центре Москвы, у стен Кремля, был открыт памятник святому князю Владимиру, крестителю Руси и великому государственному деятелю, который навсегда вошёл в историю как собиратель и защитник русских земель, как дальновидный политик, заложивший основы сильного, единого, централизованного, христианского государства.

Россия выросла как альтернативная Западу христианская цивилизация. Она стала не просто его конкурентом, а оппонентом, предложив человечеству свой способ бытия в мире, иные решения, нежели Запад.

С самого начала между двумя цивилизациями возникла напряжённость. Запад развивался бурно. Экспансия стала неотъемлемой его частью – отсюда великие географические открытия, колониальные захваты в Африке, Азии, Америке, Австралии, безудержное накопление капитала и знаний, развитие промышленности и науки. Но к чему же пришёл Запад за четыре века, начав с ломки Реформации? К опустошённости и нигилизму. Запад уже давно – не христианский. Христианское исчезает в нём всё больше и больше.

Двадцать пять лет назад пришедшие к власти в России поклонники западного пути развития через шоковые реформы попытались встроить Россию в Запад, но попытка не увенчалась успехом. И не потому, что экономические реформы были негодными, а потому что большинство граждан России на интуитивном уровне не приняли чуждое.

И всё же вирус евроцентризма (превосходство образа жизни европейских народов и их особая роль в мировой истории), внедрённый в сознание культурного слоя России, размножался в обществе, вызывая страшные эпидемии, коверкая национальное самосознание, христианский взгляд на мир.

Утрата смысла бытия – большая и сложная проблема Запада. Как бы она не стала и нашей проблемой, если мы идём по капиталистическому пути развития. Известный немецкий философ и социолог Макс Вебер, изучавший процессы перехода общества от традиционного к современному – рационализации, секуляризации, «расколдовыванию мира», писал: «Люди, преисполненные “капиталистического духа”, теперь если не враждебны, то совершенно безразличны по отношению к церкви…» И дай Бог, чтобы мы не утратили понимание того, что жизнь возможна в согласии и с ближними и дальними, если не разрушается Богом данная нравственная природа.

Россия и Запад. Два мира. Разных фундаментально. Уже понятно, что объединиться не получится. Не будет и верховенства одной из сторон. Так что? Конец света в огне ядерной войны? Или, может быть, прислушаться к тому, что говорит Русская Православная Церковь устами своего Предстоятеля: «Поэтому правильно было бы говорить не о встречных путях развития России и Запада и не о догоняющем векторе российского развития, но вслед за великим русским учёным Николаем Данилевским признать факт параллельного пути развития наших обществ. Параллельное в данном случае не означает изолированное. Параллельное не предполагает взаимного исключения. Параллельное настаивает на самобытности и на праве на существование обоих путей развития. Основываясь на таких христианских началах Божественного миропорядка, как свобода и любовь, мы должны утверждать равное достоинство всех культур и цивилизаций, исключая всякие попытки диктата и одностороннего навязывания политических норм и культурных стандартов, стремиться к взаимопониманию и равноправному, взаимообогащающему сотрудничеству».

Неевклидова геометрия утверждает, что параллельные прямые сходятся в безконечности. Наши цивилизации, даже если будут развиваться параллельно, тоже сойдутся... в вечности. Предстанут перед Богом и те, кто жил по Его законам, и те, кто оставил Его. Слишком многое принесено в жертву. Время решающей битвы Света и тьмы всё ближе и ближе. И каждый должен спросить себя и ответить себе: на чьей он стороне. И соответственно получить воздаяние.


Александр Николаевич КРУТОВ, "Русский Дом", №12, 2016г.
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