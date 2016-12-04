Протоиерей Александр Шаргунов - Наше восхождение во Святое Святых



4 декабря – Введение во Храм Пресвятой Богородицы





Праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы – начало Её и нашей славы. Она была избрана из всего творения, чтобы Христос Бог мог прийти в мир и спасти нас. С этого дня Она будет возрастать в святости, дорожа временем, «искупующе время», как говорит апостол Павел (Еф. 5, 16). Нашего ради спасения.



Чем ближе человек к Богу, тем больше его душа влечётся к Нему. Мы участвуем в событии, вводящем нас в таинственную жизнь Пресвятой Троицы, – в то Святое Святых, к которому призван каждый человек. Всё человечество приглашается участвовать в сегодняшнем празднике. Нет преимущества ни у иудея, ни у эллина, ни у язычника, ни у кого. Вернее, у всех есть преимущество. Для всех хватает места на этом празднике. Для всякого покаяния, для всякой устремлённости ко Христу, для всякого возвращения в дом Отца, для самого удалённого от Бога человека и для самого близкого к Нему. И даже для того, кто уже вошёл во Святое Святых – не только здесь приобщившись благодати Божией, но уже на небесах пребывая с Господом, – есть место для безконечного восхождения в жизнь Пресвятой Троицы. И то, что так много в течение всех веков праведных, достойнейших, святейших людей прошли этим путём и вошли в этот праздник, ничего не умаляет для нас, а, наоборот, открывает ещё большие возможности. И хотя мы празднуем его из года в год, мы можем всегда новым взглядом, как впервые, увидеть, что происходит с Пресвятой Девой Марией и довериться любви Божией.



Ибо и мы призваны к святости, ко вхождению во Святое Святых. Более того, в день нашего крещения мы приняли благодать освящения, которая соделала нас святыми и непорочными. Сегодня Церковь напоминает нам ещё раз, что святость возможна для нас, если мы будем следовать за Божией Матерью, куда Господь хочет нас вести. Восхождение – блаженно. Но требуется прежде всего решимость вступить на трудный путь. Иными словами, не считать, что святость – это то, что предназначено для других. В глубине нас есть желание святости, но мешает страх – способны ли мы жизнью нашей исполнить Евангелие. Сможем ли мы сохранить верность слову Божию. Мы так глубоко искажены грехом. Но Господь зовёт нас к дерзновению веры. Если есть во мне это желание, которое Господь вложил в моё сердце, Он даст и силы осуществить его. Будем помнить всегда, что мы не одни в этом духовном восхождении. Святость – это не наше только личное дело. Принимаю ли я дар Христов, заступничество Божией Матери, благодать быть ведомым Богом? Святость начинается с видения нашей безконечной немощи и смиренного принятия того, что даёт Бог.





Церковь напоминает сегодня о том, что Господь предлагает каждому из нас: слово Божие, Тело и Кровь Христовы, Его благодать, соделывающая нас сынами Божиими в Сыне Божием – жизнь Пресвятой Троицы. Как не изумиться этому дару Божественной жизни, изливающемуся в наших сердцах! Но чтобы начать жить им, требуется одно условие. Бог являет уважение к нашему выбору до конца. Он не делает ничего без нашего свободного ответа на Его любовь. Он зовёт нас стать соработниками нашего спасения, принося в жертву Ему нашу свободу. Готовы ли мы отдать Ему то, что для нас дороже всего? Если мы сможем сказать вместе с Божией Матерью, со всеми святыми: «Да будет мне по слову Твоему», мы начнём, не колеблясь, восходить по лествице, ведущей во Святое Святых.



Мы будем, прежде всего, учиться Её смирению, которое уповает во всём на Бога, потому что сознаёт свою нищету. Её кротости, идущей вместе со смирением, – той детской обезоруживающей кротости, той бережности по отношению к другому человеку, которая исходит из сердца, горящего любовью. Будем просить Её, тёплую Заступницу мира холодного, о даре слёз. Чтобы и нам дано было плакать с плачущими, как Сын Её возлюбленный плакал над гробом Лазаря. Плакать над миром, искалеченным грехом, как Христос плакал над Иерусалимом. Как Она плакала вместе с Ним – и при положении Его во гроб. Чтобы все мы услышали однажды плач Пресвятой Богородицы. Будем учиться у Неё быть милостивыми, потому что мы живы только милосердием Божиим. Будем учиться у Неё, молящейся за убивающих Её Сына, прощать – даже если это очень трудно. Сколько людей пришло к покаянию благодаря прощению! Только так все святые – Её молитвами – обрели чистоту сердца, достигли видения Бога. Путь восхождения за Божией Матерью завершается всегда крестом и радостью. Невозможно достигнуть радости, не отдавая себя всецело любви Божией. И нам Господь даёт иногда благодать. И мы в эти мгновения знаем, что Царство Божие уже здесь и что мы уже в Царстве Божием.



Празднуя вход Божией Матери во Святое Святых, Церковь останавливает наш взор не только на Ней, но и на тех, кого она называет святыми – потому что они совершенно очевидно перешли «середину», последовали за Ней до конца. И даны Церкви как путеводные звёзды, как знаки надежды. Но мы уже поняли, что, даже если мы недостойны развязать ремень обуви их, мы – того же рода, мы трепещем от тех же заповедей блаженства, которые первая после Господа исполнила в совершенстве Божия Матерь.



Протоиерей Александр Шаргунов