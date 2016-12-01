Мария Жукова - Маршал Победы и поэт Есенин



1 декабря 1896 – 120 лет назад - родился Георгий Константинович Жуков









В нынешнем декабре не только круглая дата со дня рождения Маршала Победы, но и очередная годовщина со дня трагической гибели Сергея Есенина. О том, насколько переплелись судьбы этих двух великих русских людей – в интервью младшей дочери полководца Марии Георгиевны ЖУКОВОЙ, которое она дала писателю Игорю Васильевичу ЕВСИНУ.



– Мария Георгиевна, для начала скажу, что имя вашего отца сопровождало меня с детства, ещё с тех времён, когда я, деревенский мальчишка, играл в войну. Помню, собирал ватагу ребятишек, назначал себя маршалом Жуковым (а в заместители брал «Суворова» и «Кутузова») и шёл «войной» на неприятелей из соседней деревни. Ни тогда, ни потом мне и в голову не могла прийти мысль, что когда-то буду знаком с дочерью великого полководца. Потому я был просто изумлён тем, что именно вы стали редактором моей книги «Сергей Есенин. Путь к Богу», вышедшей в издательстве Сретенского монастыря. Расскажите, как вы стали работать в издательстве и почему, насколько я понял, с искренним интересом редактировали мою книгу?



– Я родилась в 1957 году в Москве. Закончила Московский государственный институт международных отношений, но по специальности не работала, чувствуя, что это не моё. Занималась архивом отца, общественной работой, связанной с его памятью, публикациями. По-настоящему нашла себя только тогда, когда стала писать книги и работать в издательстве Сретенского монастыря. Вот уже более 20 лет я работаю редактором.



Что же касается, Игорь Васильевич, вашей книги о Есенине, то она мне показалась не просто интересной, но и нужной, необходимой в наше время, когда искажение истории, более того, нелюбовь к нашей Родине, к её истории, презрение к прошлому нашего народа открыто проявляются в массовой литературе. А маршал Жуков и поэт Есенин – это же яркие представители русского народа. Великие личности. И чтобы очернить нашу великую историю, противники России пытаются очернить великих людей. Против нас ведётся идеологическая война, и мы должны отстаивать свою историю и память о таких личностях, как поэт Есенин и маршал Жуков.



– И до великого полководца добрались?!



– Увы! Ложь, хула, клевета… Как и Сергей Есенин, Георгий Жуков сполна испытал на себе их тяжесть при жизни, не оставили они его и после смерти. Очернители нашей истории сочиняют о нём, как и о Есенине, клеветнические книги, ставят клеветнические фильмы. В современной литературе и современном кинематографе образа маршала Жукова нет. Есть инсинуации, есть дешёвые подделки… Фильм «Освобождение», образ, который создал М.А. Ульянов, – вот и всё, что можно смотреть. А ещё видеоинтервью отца Константину Симонову. Кто хочет увидеть, каким был Жуков, надо в первую очередь посмотреть его. Ведь уже по разговору, лицу, глазам, жестам можно судить о человеке... В кадрах этого интервью отец просто прекрасен! А вот в литературе... Правду об отце ведущие издательства издавать не хотят. Не издаются книги соратников отца, то есть тех, кто хорошо знал его по войне, по ратным трудам. Даже книгу о любви моих родителей с их подлинными письмами я издать не могу, ей просто закрыт ход!



Конечно, не всегда это происходит по идеологическим причинам. О проявлениях хулы и клеветы на великие исторические личности замечательно сказал философ Иван Ильин: «Лакейским душам свойственно поднимать клеветнические сплетни вокруг больших людей. Чем значительнее гениальный человек, чем могущественнее льющийся на него свет, чем большая сила блага, красоты и правды излучается из него, тем нестерпимее становится его облик для натур слепых, тщеславных и зависимых… И бывает так, что чем божественнее луч, который светит сквозь человека, тем сильнее плещут вокруг него страсти злодейских натур».



– Я нахожу схожесть фабрикаций клеветнических книг и фильмов о маршале Жукове и поэте Есенине. А была ли у них какая-то схожесть по жизни?



– Они были почти ровесниками (Есенин старше Жукова всего на год). У отца с Есениным было одинаковое крестьянское происхождение, похожее детство:



Изба крестьянская.

Хомутный запах дёгтя,

Божница старая,

Лампады кроткий свет…



В то время в русской крестьянской семье, только помолясь Богу, садились за стол, принимались за работу, решали важные дела, ложились спать.



Вы в своей книге пишете о том, как учился Есенин в церковноприходской школе. Вот и мой отец прошёл такое же обучение. В церковноприходской школе преподавался Закон Божий (фрагменты из Священной истории Ветхого и Нового Завета в доступной детям форме, церковнославянская грамота, краткий катехизис, молитвы, церковное пение). О годах учёбы у отца остались самые тёплые воспоминания. Он учился на «отлично» и окончил школу с похвальным листом. И ведь Есенин тоже окончил школу, получив похвальный лист, который сейчас выставлен в доме-музее села Константиново.



Так же, как и Есенин, отец бывал на церковных службах. В субботние дни ходил на всенощную, а в воскресные – на литургию. «В большие праздники, – вспоминал он, – хозяин (так он называл родного дядю, у которого учился на скорняка) брал нас с собой к обедне в Кремль, в Успенский собор, а иногда и в храм Христа Спасителя».



Архимандрит Кирилл (Павлов) в письме ко мне о вере Жукова в Бога сказал так: «О Георгии Константиновиче я слышал от настоятеля храма Новодевичьего монастыря, что на Большой Пироговке, протоиерея отца Николая Никольского. Маршал Жуков приходил в их храм, и однажды он дал отцу Николаю деньги на поминовение, а отец Николай спросил его: “А кого поминать?“ Георгий Константинович сказал: “Всех усопших воинов“… Печать избранничества Божия на нём чувствуется во всей его жизни. С глубоким уважением и любовью к Вам. Архимандрит Кирилл». Письмо это я опубликовала в своей книге «Маршал Жуков – мой отец».



А вот и другое свидетельство о верующей душе Георгия Константиновича протоиерея отца Анатолия, фамилию его сейчас не помню… Однажды при разговоре он поведал нам, что во время войны был в звании генерал-майора, а когда война кончилась, ушёл в отставку, а затем принял сан и служил клириком Ижевского собора.



Во время войны, говорил отец Анатолий, я, будучи генералом, встречался с маршалом Жуковым, беседовал с ним, и однажды во время беседы я его спросил, верует ли он в Бога. Жуков мне ответил: «Я верю в Силу Всемогущественную, в Разум Премудрейший, сотворивший такую красоту и гармонию природы, и преклоняюсь перед этим». А отец Анатолий, тогда генерал-майор, и говорит Г.К. Жукову: «То, что вы признаёте, и есть Бог».



В душе своей Георгий Константинович чувствовал Бога – это безспорно. Другое дело, что он, может быть, не мог это своё чувство выразить словами, потому что вера в Бога в то время была в поношении, в загоне, и ему как высокопоставленному начальнику надо было соблюдать осторожность, так как тогда кругом торжествовали атеизм и безбожие…



– Слова старца Кирилла о маршале Жукове в полной мере можно отнести и к поэту Есенину. В моей книге приводится много примеров таких же по смыслу цитат авторитетных православных архиереев и священников о вере Есенина в Бога, которую он сохранил до конца жизни, проходя через искушения и падения.



Но вот что ещё сближает маршала Жукова и поэта Есенина, так это то, что они оба участвовали в Первой мировой войне. Но и на фронтах Великой Отечественной тоже были! О значении поэзии Есенина в годы войны 1941–1945 гг. написаны целые книги. Одни их названия говорят сами за себя: В. Сафонов «Есенин на фронтах Великой Отечественной», Б. Стыркович «С Пушкиным и Есениным по огненным дорогам Великой Отечественной войны». Стыркович, участник войны, в своей книге рассказывает о том, как политруки читали стихи Есенина бойцам и пред атакой, и после боя, и в госпиталях, и блиндажах, и землянках. В музее-заповеднике С.А. Есенина в Константинове выставлены переписанные в солдатские тетради целые сборники Сергея Есенина, которые прошли с бойцами через огонь Великой Отечественной войны. «Иду в бой за Родину! За Есенина!» – такую карандашную надпись можно увидеть на титульном листе одной из есенинских книжек в экспозиции музея в Константинове. Вот насколько есенинская поэзия поднимала дух русских людей. Ветеран Великой Отечественной войны Ф.Г. Канадцев сказал об этом так: «Стихотворения Сергея Александровича были необходимы солдатам как хлеб, только для души. Он помогал нам оставаться людьми на войне».



Легендарный лётчик, трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин писал: «Сергей Есенин, как патриот родной земли, шёл с нами в бой и помогал громить врага. Любовь к родной стране, чудесная лирика, доходящая до самого сердца и ума, сопутствовали в годы войны и послевоенные годы моей трудовой и боевой жизни…»



И таких свидетельств участников Великой Отечественной войны очень много. Здесь же, Мария Георгиевна, хочется спросить о том, как в вашей семье относились к Есенину в мирное время, после войны? Читал ли его стихи ваш отец, маршал Жуков?



– Да, читал. У нас дома была большая библиотека, кроме того, отец постоянно выписывал новые, выходившие из печати книги. А тогда Есенина стали издавать массовыми тиражами. Песни на его стихи исполнялись везде и всюду. И у нас дома они звучали, мы слушали пластинки с песнями на стихи Сергея Есенина. Любил отец есенинскую песню: «Не жалею, не зову, не плачу».



Вообще, Георгий Константинович много читал, любил произведения Толстого, Шолохова, Твардовского. И мне он постоянно напоминал о необходимости читать классику. Помню, как по вечерам мы с ним читали рассказы Чехова. С большой теплотой вспоминаю эти минуты… Как прекрасно было это семейное чтение вслух! В последние годы жизни отец с интересом читал стихи Расула Гамзатова.



Георгий Жуков, как и Сергей Есенин, очень хорошо знал и высоко ценил народный язык. Его речь была образной, сочной. Георгий Константинович был немногословен, чётко формулировал мысли, точно подбирал слова. С любым человеком он находил нужный язык: с крестьянином или солдатом свой, с академиком – свой, с музыкантом – свой. И никогда не слышала я от него «гнилых» слов или пустых разговоров.

