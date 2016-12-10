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Александр Москалёв - Голос долга и чести

By Moderator - Posted on 10 Декабрь 2016

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10 декабря 1821 года, 195 лет назад, родился  Николай Алексеевич Некрасов

 

 
Есть голос в душе человека,
громче самого голоса крови и отцовской любви,
и благо тому, кто до последней минуты
внимал святому голосу долга и чести
и шёл по призыву его, куда бы ни лежал путь!
Николай НЕКРАСОВ

 

Под зелёный шум на берегах Которосли, среди аллей знаменитой ухоженной усадьбы Карабихи невольно думаешь: доносится ли до сограждан, особенно до подрастающего поколения, святой голос долга и чести? Праздник – особая статья, тут стихи льются, как волны Волги, а вот отзываются ли они повседневно в душе человека громче «самого голоса крови»? Тут ещё и особый смысл всплывает по поводу крови: ведь Николай Алексеевич родился 10 декабря 1821 года на Украине, в местечке Немирово под Винницей. Свихнувшиеся националисты его в украинцы записывают. Но и на сайте клуба поэзии физического факультета МГУ написано про поэта: «В Петербурге жил примерно в то же время, что и Тарас Шевченко. Правда, Шевченко отчего-то не любил Некрасова... А тот, кстати, был украинцем по матери, любил малороссийский язык. Знаменитый “Зелёный шум” Некрасова – вольный перевод украинской народной песни».

Нет, Некрасов был по матери поляком и судьбой ещё раз доказал, что польская кровь, как у Достоевского, например, или Брусилова, не мешает быть русским патриотом и доблестно служить Отчизне.

В старой энциклопедии сказано, что городок Немиров на Украине – это небольшой населённый пункт Брацлавского уезда Подольской губернии, что в нём имеются гимназия, один винокуренный (и сегодня выпускается водка «Немиров») и два колокольных завода. После Богдана Хмельницкого городок этот переходил то к полякам, то к туркам, поэтому состав его населения был самый пёстрый. В этом захолустном местечке, расположенном на юго-западе России, в непосредственной близости от тогдашней русско-польской границы, суждено было родиться Некрасову. Теперь Немиров входит в Винницкую область, здесь в старом особняке расположился музей «Литературная Немировщина». Основа экспозиции – творчество родившегося в Немирове Н.А. Некрасова и жившей в этом доме писательницы Марко Вовчок.

Помню, накануне 47-го Некрасовского праздника прошло заседание Ассоциации учителей русского языка и литературы в Общественной палате РФ, и началось оно с печального заявления: «Понятия “доблесть и честь” исчезают из обихода учащихся». Это впрямую перекликается с вопросом: а из информационного поля не исчезают? Утрачивается такая функция, как формирование гражданской и национальной идентичности.

В то же время творчество Некрасова, насквозь русское (стихи ушли в песни, в поговорки) и гражданское, в школе, мягко говоря, не превозносится. Сам был потрясён, когда приехал снимать сюжет к юбилею Некрасова в рабочий подмосковный город Дзержинский и зашёл в гимназию, стал говорить о поэте и вдруг услышал… пренебрежительный тон. Одна молодая учительница сказала: «Вот вы написали книгу “Серебряный век Подмосковья”, приезжайте с этой темой, поговорим о Серебряном веке». Это было дико слышать, потому что все звёзды сверкающего периода поэзии боготворили Некрасова, учились у него с детства.

Корней Чуковский был сам удивлён, когда выдающиеся современники на вопрос его анкеты: «Ваше отношение к Некрасову» отвечали в один голос: Ахматова – «люблю»; Блок – «люблю», Волошин – «очень люблю». Один только сказал: «Не люблю» – Асеев. И кто его сегодня читает? Но нам нынче при информационной вакханалии даже гении не указ. Почему? Время антинекрасовское, атмосфера антигражданская, а то и антирусская. Какая уж тут «Орина – мать солдатская»…

Тем ценнее усилия музея, созданного в послевоенном 1946 году (нынешний директор Андрей Ивушкин) по расширению, совершенствованию экспозиции, самой работы с посетителями. Ну и по проведению праздника, понятно. И тут я хочу сказать об особой акции – достаточно смелой по нашему времени и общему настроению власть и деньги имущих. В музее усадьбы открылась выставка «Триумвират Николаев» – партнёрский проект Карабихи, музея Н.Г. Чернышевского (Саратов) и музея Н.А. Добролюбова (Нижний Новгород). Сотрудники музея рассказали нам о борьбе и дружбе трёх великих революционных демократов, показали редкостные экспонаты в оригинале и даже прочитали трогательную композицию из писем и признаний единомышленников, они верили друг в друга, как в себя.

Встретишь ли подобное в нынешней литературной среде? Русскому человеку надо знать, о чём думали, почему страдали эти благородные люди, подлинные граждане отечества и таланты на ниве просвещения. И разве не востребованы сегодня их идеи социальной справедливости? Их порывы выражены строчками Некрасова:
 
Кто, служа великим целям века,
Жизнь свою всецело отдаёт
На борьбу за брата-человека,
Только тот себя переживёт.

Александр Александрович
МОСКАЛЁВ

В издательстве «Вече» в серии «Гордость Отечества» вышла книга Александра Боброва «Литературные пенаты и усадьбы», где, конечно же, есть и глава про заповедные некрасовские места – Немиров, Грешнёво, Карабиха, Чудово, Санкт-Петербург.
 
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