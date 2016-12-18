Протоиерей Александр Шаргунов - Церковь всегда будет нуждаться в таких пастырях





19 декабря – день памяти святителя и чудотворца Николая





В этот праздник Церкви – день памяти святителя Николая Чудотворца – мы устремляем наш взор прежде всего к Доброму Пастырю, к Тому, Кто «жизнь Свою полагает за овцы». Добрый Пастырь знает Своих овец, как Отец знает Христа. Это свидетельствует о том, как Христос любит каждого из нас, потому что это знание – знание Его любви.



«Овцы Мои знают Меня, – говорит Христос. – Как Доброго Пастыря». Словесные овцы призваны всё больше и больше знать своего Пастыря. Знать – значит входить в сокровенные отношения с Господом, узнавать Его голос, следовать за Ним и полагаться только на Него, когда приближается опасность. Эта всецелая зависимость от Христа – зависимость любви и источник подлинной свободы. Сын Божий, отдавая Себя Отцу, показал нам, что послушание истине и свобода не могут противоречить друг другу.



О чём мы молимся святителю Николаю? О том, чтобы он избавил наш народ и каждого из нас от нищеты и бед? Но что толку получить всё земное и жить так, будто Христос не приходил? В первую очередь мы должны просить его о том, чтобы больше было среди нас тех, кто всецело посвящает свою жизнь Господу, как он. Церковь всегда будет нуждаться в таких пастырях и в таких христианах, которые, неотступно следуя за Господом, делают для других видимым Доброго Пастыря. Пусть не в такой мере, как у святителя Николая, но каждый из нас – со своими дарованиями, связанными с его образом жизни, призван открывать миру красоту и величие Отчей любви. Христианская жизнь должна показывать абсолютность дара, предлагаемого нам Богом. «Сын, и дадеся нам», – будем воспевать мы, вступая в праздник Рождества Христова. Это дар Отца Небесного, дающего нам Своего Сына. Это дар Сына, дающего нам Свою жизнь. Это дар Духа Святого, приобщающего нас вечной жизни, для которой мы созданы. Разве наши священники не получили от Господа те же дары, что и святитель Николай, для своего служения? Они совершают в наших храмах таинства, чтобы дать нам Божественную жизнь, те дары, которые будут всегда ни с чем не сравнимым богатством Церкви, каждого из нас.





Мы все должны дорожить возможностью приходить в храм, как даром встречи с Богом. Не забудем, что святой Николай был избран паствой на святительское служение за свою исключительную любовь к храму. Слово Божие, благодать молитвы Церкви земной и небесной поможет всем, кто этого желает, привести свою жизнь в соответствие с замыслом Божиим о них, перевести дар Божий в дела милосердия и сострадания к тем, с кем поставил нас рядом Господь. И самое главное – если придут к нам новые огненные испытания – наша Церковь процветёт новой верностью Христу даже до смерти, как это было в минувшем веке со святым страстотерпцем и царём Николаем, тезоименитство которого мы совершаем в этот день, и со всем окружающим его сонмом новых мучеников.





Наш Свято-Никольский храм и все наши храмы станут местом, влекущим к себе забывших о Боге людей, если то, что в них происходит, будет вводить нас в тайну Бога. «Двести храмов шаговой доступности» будут не пугалом для распропагандированных ненавистниками Церкви обывателей, а центрами духовного притяжения. Но для этого мы должны явить силу, сокрытую в наших богослужениях, научиться у святителя Николая жить Христовой любовью и подлинным церковным общением.



Люди не пойдут вслед Христу, если мы будем раздираемы суетой мира сего и если кто-то из нас станет для них предметом соблазна. Они не ответят на зов Христов, если мы будем стоять среди нынешних бедствий с равнодушными и унылыми лицами. Они не последуют за Христом, пока не увидят пастырей Церкви и всех верующих в Него радостными и гордыми святой гордостью, оттого что они избраны быть христианами. Речь идёт о том, чтобы каждый из нас, как святитель Николай, по мере его сил, имел ревность об истине и отвечал на призыв Господень к святости.



Вопрос будущего нашей Церкви и нашего Отечества – вопрос хранения в неповреждённости истины и вопрос святости. Если люди плохо отвечают на нашу проповедь, то это, может быть, не потому что они глухие, а потому что выбор подлинного добра требует внутренней свободы, которая обретается прикосновением к благодатной жизни. Христос зовёт всех всегда. Овцы многочисленны, а пастырей недостаёт! И все мы, как известно, призваны быть царственным священством. Это значит жизнью своей, участием в судьбах других мы должны являть готовность помочь им различить среди тысячи голосов голос единого истинного Пастыря. Только так земля наша вновь обретёт красоту и достоинство, которые она заслуживает, – по дару Христа, за избрание в свои вечные покровители святителя Николая Чудотворца, за жертвенный подвиг любви святого царя Николая, всех новых мучеников и исповедников Церкви Русской и всех наших святых.



Протоиерей Александр Шаргунов