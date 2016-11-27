Протоиерей Александр Шаргунов - Икона Рождественского поста



28 ноября – праздник иконы Божией Матери «Милостивая»(«Киккская»)





Много святынь было осквернено и уничтожено в нашем Отечестве после революции 1917 года. Но много было и сохранено всемилостивым Промыслом Божиим. Среди них – чудотворная икона «Милостивая» из Зачатьевского монастыря в Москве. Среди разгула безбожия верующим было дано таинственное знамение, что милосердие Божией Матери никогда не отступает от них.



«Милостивая», или «Киккская», икона – одна из самых древних икон Божией Матери, написание которых предание относит к апостолу и евангелисту Луке. Её можно назвать иконой Рождественского поста и Рождества Христова. Именование «Киккская» она получила от горы Киккос, расположенной на острове Кипр. Лик чудотворной иконы постоянно закрыт пеленой – в знак сокровенного единения Пречистой с Пресвятой Троицей и приобщения Её непостижимому Божию милосердию. Открывают икону только раз в году во время всеобщего торжественного молебна в чаянии получения от неё сугубой благодати. Благодать и милосердие на церковном языке – тождественные понятия. И хотя Божия Матерь всегда присутствует в жизни верующих Своими дарами, вера в Её живое присутствие в этой иконе столь велика, что даже в это время монахи не смеют взглянуть на открытый Лик. Это можно сравнить с явлением Богородицы преподобному Сергию, когда его ученик, услышав пение ангелов: «Се, Пречистая грядет», пал на своё лицо и в течение всей Её беседы с его святым наставником не смел поднять головы. Свет милосердия Божией Матери может быть непереносимым для тех, кто не стяжал сугубой благодати.



Апостол Павел называет Бога Отцом милосердия и всякого утешения (2 Кор. 1, 3) за Его безконечное сострадание и любовь к людям. Это одна из главных тайн Откровения: Бог безконечно милостив, Он любит всех людей, и особенно тех, кто страдает от самого глубокого несчастья – от греха. Священное Писание повторяет без конца, что милосердие Божие вечно, оно не имеет пределов во времени, не ограничено ни местом, ни пространством, обнимает всех, ибо обращено не к одному только народу, оно широко и глубоко, как нужды человека.



Воплощение Превечного Слова, Сына Божия – доказательство этого Божественного милосердия. Он пришёл, чтобы простить, чтобы примирить людей друг с другом и их Творцом. Кроток и смирен сердцем, Он предлагает радость и покой всем скорбящим и обремененным. Мы можем узнать в Церкви это отношение Бога к человеку, не перестающего прощать и укреплять нас в нашем восхождении к вечному Отечеству, помогающего нам преодолевать наши немощи и скорби этой жизни. Нам даётся возможность увидеть Бога рядом с нами, особенно среди страданий, угрожающих самому смыслу и достоинству нашей жизни. Как некогда исцеление Христом прокажённых, слепых, хромых постоянно сопровождалось в Евангелии словами: «Он сжалился над ними», так и теперь. Ибо Христос вчера, сегодня и во веки Тот же. И даром Его, неизменно милосердие Божией Матери.



Милосердие Христово и Божией Матери по отношению ко всем людям, ко всем нам превосходит человеческие меры. Наше спасение находится в руках Божия милосердия.





Господь являет особенным образом Своё милосердие через Свою Пречистую Матерь. Она не только омывает наши греховные раны и приносит внезапное облегчение. Она совершенно исцеляет нас Своей любовью и даёт нам новую жизнь. Нам открывается тайна слов: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». После этого для нас жизненно необходимо, чтобы мы относились к нашим ближним, как к нам Господь. Ибо «какою мерою мерите, такою и вам будут мерить», – говорит Он (Мф. 7, 2). Но если, узнав милость прощения, наше сердце окажется жестоким при виде бед и немощей наших близких, несравненно более трудным и узким станет для нас путь, ведущий на небо. Нам надо стараться жить так, чтобы милосердие было нашим ходатаем здесь на земле и могло заступиться за нас на небе. Этой заповедью блаженства Господь открывает нам путь к счастью в этой жизни и в жизни будущего века. Она делает нас причастниками блаженства Божией Матери и Самого Бога.



Милосердие – само это слово означает «сердце милующее», как говорил преподобный Исаак Сирин, такое сострадание к бедам других, как если бы это были наши беды. И готовность разделить с ними на деле их трудности – как материальные, так и духовные.



Да будет дано всем нам понять, что блаженнее давать, чем принимать. Сердце сострадательное и милостивое исполнено радости и мира. И эти наши радость и мир распространяются в первую очередь на тех, кто даёт нам возможность сделать что-то для них, и через них – для Самого Господа.



Будем молиться Той, Которая больше всех узнала тайну милосердия Христова. Она знает его цену, Она знает, как оно возвышает человека. Вот почему мы именуем Её «Милостивой» и Матерью милосердия. И зная безконечные свидетельства Её Материнской любви, просим Её прежде всяких прошений: «Даруй нам благодать и милость узнать, что Ты наша Мать, помоги нам быть Твоими добрыми сыновьями и дочерями, не по имени только братьями и сестрами по отношению друг к другу».



Протоиерей Александр Шаргунов

