20 ноября исполняется 70 лет Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Главный редактор «Русского Дома» Александр Николаевич Крутов, редакционная коллегия и читатели журнала поздравляют Его Святейшество и желают помощи Божией в его многоразличных трудах.





Мы благодарны Предстоятелю нашей Церкви за его решительность в противодействии «безумию мира сего» и твёрдость в стоянии за чистоту Православия и святоотеческих традиций. Стоит вспомнить хотя бы его последние шаги в церковной и общественной сферах – безкомпромиссную позицию по неучастию в т. н. Всеправославном соборе, обличение «ценностей» либерального западного тоталитаризма и возвышение голоса в защиту нерождённых детей (призыв к полному запрету абортов). Голосу Русской Церкви, от лица которой говорит Патриарх Кирилл, внимают во всём православном мире, ибо это голос веры непоколебимой, голос Церкви, не идущей ни на какие компромиссы.



итрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран на кафедру Московских Первосвятителей на Поместном Соборе 27-28 января 2009 года. Интронизация нового Предстоятеля Русской Православной Церкви состоялась 1 февраля 2009 года.



Ниже представлены основные данные о служении Святейшего Патриарха Кирилла и жизни Русской Православной Церкви за истекший период.



1. Предпринята реформа органов церковного управления. Реорганизована деятельность Управления делами Московской Патриархии, уточнена сфера деятельности ОВЦС, разведены функции Издательского Совета и Издательства Московской Патриархии. Активизирована деятельность Общецерковного суда.



2. В 2009 году образовано Межсоборное присутствие, которое в периоды между проведением Поместных и Архиерейских Соборов подготавливает решения, касающиеся наиболее важных вопросов церковной жизни.



3. В 2009–2015 годах образованы: Высший Церковный Совет, Финансово-хозяйственное управление, Управление по зарубежным учреждениям, Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством, Синодальный отдел по тюремному служению, Синодальный отдел по монастырям и монашеству, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Патриарший совет по культуре, Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта, Патриаршая комиссия по вопросам семьи и защиты материнства.



4. Проводится работа по разукрупнению епархий. Количество епархий увеличилось со 159 (на начало 2009 года) до 293. Образованы 57 митрополий (для координации деятельности епархий, находящихся в одном регионе).



5. Образованы Среднеазиатский митрополичий округ (2011 год); викариатства в Московской (городской) епархии (2011 год). Активизирована деятельность Митрополичьего округа в Республике Казахстан.



6. Увеличилось количество архиереев – с 200 на начало 2009 года до 354. Патриарх Кирилл возглавил 150 епископских хиротоний: в 2009 году – 5; в 2010 году – 9; в 2011 году – 31; в 2012 году – 41; в 2013 году – 22; в 2014 году – 18; в 2015 году – 22; в 2016 году – 2.



7. Патриарх Кирилл регулярно посещает епархии Русской Православной Церкви. Всего за 7 лет состоялось 168 поездок в 87 епархий.



8. В 2009–2016 годах Предстоятель Русской Церкви посетил Азербайджан, Армению, Белоруссию, Болгарию, Грецию, Египет, Израиль, Иорданию, Казахстан, Кипр, Китай, Ливан, Молдавию, Палестину, Польшу, Сирию, Сербию, Турцию, Украину, Черногорию, Швейцарию, Эстонию, Японию.



9. Святейший Патриарх Кирилл неоднократно указывал на важность развития богословского образования. В 2009 году была создана Общецерковная аспирантура и докторантура. Благодаря усилиям Церкви, в 2015 году теология утверждена в России как научная специальность.



10. Предмет «Основы православной культуры» включён в программу средних общеобразовательных школ во всех регионах России.



11. Развивается деятельность по увековечению памяти новомучеников. В 2013 году образован Церковно-общественный совет при Патриархе Московском по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.



12. Принята Концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма. Восстановлено (в 2014 году) ежегодное празднование Дня трезвости 11 сентября. Для борьбы с алкогольной угрозой создаются церковные реабилитационные центры и общества трезвости.



13. С момента начала гражданского противостояния на Украине Святейший Патриарх Кирилл неоднократно призывал противоборствующие стороны к мирному разрешению конфликта. По благословению Предстоятеля в храмах Русской Православной Церкви за каждой литургией возносится особая молитва о мире и преодолении междоусобной брани на Украине. Образован Общецерковный штаб помощи беженцам, открыты десятки церковных гуманитарных пунктов и приютов.



14. Русская Православная Церковь оказывает помощь пострадавшим в ходе вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке, в результате стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий в России и других странах.

15. В рамках диалога и партнёрства Церкви и государства Святейший Патриарх Кирилл регулярно встречается с Президентом России В.В. Путиным и председателем Правительства Д.А. Медведевым, членами Правительства, руководителями российских регионов.

Также проходят встречи Предстоятеля Русской Церкви с главами зарубежных государств и правительств, иностранными послами и политиками.



16. При поддержке властей Церковь организует празднования значимых исторических дат.

В 2015 году масштабные торжества по случаю 1000-летия преставления св. равноап. кн. Владимира прошли во всех странах канонической ответственности Русской Право-

славной Церкви. Центральные мероприятия в России состоялись при участии первых лиц государства.

Также в прошлом году отмечалось 1000-летие мученической кончины свв. кнн. Бориса и Глеба, 700-летие основания Высоко-Петровского монастыря. Церковь приняла участие в праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 2016 году проходит празднование 1000-летия русского монашества на Афоне.



17. Церковь проводит крупные общественные форумы: Всемирный русский народный собор, Международные Рождественские чтения и Парламентские встречи. Выставку «Православная Русь» каждый год посещают сотни тысяч жителей столицы и других городов России.



Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси





Господь знает, в какие времена какого кормчего ставить у руля церковного корабля. Сегодня, когда зло не скрывается и открыто заявляет о своей власти над миром, нужен кормчий твёрдый и безстрашно противостоящий ему. Таков Патриарх Кирилл.



Когда враг осаждает твой дом, необходима молитва, но также и деятельная – нет, не оборона, этого мало – контратака, чтобы победить врага. Молитва и борьба со злом – это поприще, требующее огромной концентрации духовных сил. Эти силы есть у нашего Патриарха.



Оружие Церкви – слово. Это сильное оружие. И это главное оружие в эпоху тотальной информационной войны. Сегодня нельзя молчать. И Церковь не молчит. Патриарх не молчит, от лица Церкви давая нелицеприятные оценки происходящего, вновь и вновь напоминая о том, что без Христа нет жизни, нет благоденствия, нет мира. И его слово слышат. И есть надежда, что примут сердцем.



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