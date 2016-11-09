Роман Алексеев - Вперёд, в прошлое



10 ноября – день российской полиции







Нынешнее реформирование правоохранительной системы не является дебютом. Оно далеко не первое в истории правоохранительного ведомства России и берёт своё начало как минимум с указа Императора Петра I от 7 июня 1718 года о создании городской полиции Санкт-Петербурга. С лёгкой руки кого-то из нынешнего руководства Министерства наши правоохранители теперь готовятся к 300-летию полиции, словно забыв о 200-летнем юбилее МВД, которое отмечали в 2011 году! Не на шутку собираются и дату профессионального праздника с промозглого, «рождённого революцией» ноября переносить на солнечный, благословенный июнь, что по сути верно!



Уже поэтому забытый дореволюционный опыт правильно было бы изучать, учитывать и аккумулировать с целью дальнейшего применения и – особенно – воспитания сотрудников. К сожалению, среди нынешних полицейских он мало востребован. Акцент делается в основном на советском, милицейском периоде и опыте зарубежных коллег. Насколько это правильно, покажет время. Но поучиться у полицейских Российской империи есть чему!



Как, например, удавалось тогда обеспечивать порядок на более обширной территории Российской империи, площадью в 22,4 млн кв. километров (сегодня 17,1 млн), при численности всего в 145 тысяч человек – именно столько полицейских было по штату в правоохранительном ведомстве в начале ХХ века? По подсчётам дотошной статистики, на одного сотрудника полиции приходилось тогда примерно 1296 человек. На первый взгляд, сегодняшний участковый уполномоченный имеет на своём участке подопечных раза в три больше. Но если брать общую дореформенную штатную численность нынешнего МВД России, то на одного сотрудника полиции сегодня приходится примерно 150 человек.



У сегодняшнего правоохранительного ведомства есть весьма неплохие результаты, о чём регулярно сообщают не только ведомственные СМИ, но они всё равно выглядят на порядок скромнее достижения полицейских XIX и даже начала XX века. Так, например, в Москве в начале XIX века при населении около 400 тысяч человек в год совершалось всего 5-6 убийств, 3-4 грабежа и разбоя, почти 400 случаев мошенничества и около 700 краж, причём примерно две трети совершённых преступлений раскрывались по горячим следам. А в 1913 году при численности населения страны в 184 624 тысячи человек было совершено по максимальным подсчётам не более 500 тысяч преступлений. Сегодня при населении в 143 миллиона за 2015 год зарегистрировано 2352,1 тыс. преступлений.



А ведь задач у тогдашнего правоохранительного ведомства при меньшей численности полицейских было несравнимо больше! МВД Российской империи тогда отвечало буквально за всё – от санитарно-эпидемического надзора и освещения улиц до борьбы с наводнениями и пожарами, не считая прямых правоохранительных функций. Но страна тем не менее не утонула в разгуле преступности (пока за дело не взялись профессиональные террористы-революционеры), а развивалась и укреплялась.



В чём же причина в целом успешной работы той, прежней полиции, о чьей деятельности сведения приходится собирать по крупицам? Мне кажется, что кроется она не только в высоком профессионализме «голубых мундиров» и не за счёт определённого числа будочников и городовых, стоящих в нужном месте в нужное время, а в том, что в стране в те времена было всё-таки больше порядка. Факт, но правонарушений верноподданные Его Величества совершали куда меньше, чем сегодняшние граждане раскрепощённой и даже, на мой взгляд, слишком свободной России.



Да и сами люди, чего греха таить, были тогда другие: более законопослушные, более сдержанные и терпеливые – не засыпали, к слову, околотки жалобами по всяким пустякам! А мораль, нравственность, чувство меры, соучастия друг к другу у наших предков были на более высоком уровне. Не на последнем месте находилась у людей и недремлющая совесть – зачастую убийцы испытывали чувства глубокого раскаяния и часто сами шли в полицию с чистосердечным признанием. Да-да, ведь не лукавил Фёдор Михайлович Достоевский, описывая в своём классическом романе «Преступление и наказание» нравственные муки и терзания Родиона Раскольникова – типичные для преступников тех времён. Чего не скажешь, зайдя в интернет, о дне сегодняшнем!



Так, может, и смысл реформы МВД и должен состоять, прежде всего, в том, чтобы вложить выделяемые средства в воспитание в гражданах уважения к закону, к друг другу, в пробуждении в них совести? Как это сделать? Ответ, очевидно, надо искать в основательно забытом прошлом, истоки которого ведут к идеалам Святой Руси.



Да и самих сотрудников полиции, зачастую воспитанных на заокеанских «роботах-полицейских», надо не пичкать приевшимися «жегловым-шараповым» или «знатоками» с «улиц разбитых фонарей», а побудить их копнуть поглубже, заглянув в самое нутро русского человека с его загадочной душой. Как это делали их именитые коллеги, например, чиновники по особым поручениям МВД Владимир Иванович Даль или Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.



Роман Алексеевич АЛЕКСЕЕВ,

ветеран МВД