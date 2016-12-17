Вернуться в Россию

Предлагаем прекрасную книгу-альбом "Семейная летопись", которая станет незаменимым подарком к любому празднику - свадьбе, рождению ребенка, юбилею.
ВНИМАНИЕ!!!
Эту книгу мы высылаем только по предоплате. Вам нужно отправить почтовый перевод 2200 руб. (2000 руб. цена + 200 руб. услуги Почты России) в редакцию "Русского Дома" на имя Кормилицыной Натальи Кимовны.
В переводе ОБЯЗАТЕЛЬНО! указать, что деньги за "Семейную летопись".
Адрес редакции: 107031, Москва, Малый Кисельный пер., д.4, корп.1
Справки по тел. +7 495 621 3502, +7 495 621 4353
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Новый фильм Александра Крутова о русской эмиграции в Сербии, о трагедии Русской армии и причинах её поражения в гражданской войне
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