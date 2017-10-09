БОЛЬШАЯ ДОРОГА «РУССКОГО ДОМА»

"Русский Дом" поздравляет Николай Сергеевич Леонов

Дорогой Александр Николаевич!

Почти 20 лет тому назад по Божьей воле наши жизненные пути-дорожки пересеклись и превратились в большак, по которому мы, осеня себя крестным знамением, решительно двинулись вперед к заветной цели, которую назвали «Русский Дом». В ту пору Отечество лежало в развалинах. В Кремлевских покоях верховодила Семибанкирщина, «всенародно избранный» тяжко хворал «известной болезнью», Кавказ полыхал от края до края бандитскими мятежами, казна была пуста и власть продавала супостатам даже снятые с ракет боеголовки, чтобы хоть как-то утолить голод, гнавший народ на улицы.

Вам тогда было 50 лет, за плечами богатый опыт журналиста, под руками подвернувшиеся материально-технические возможности, рядом духовная опора в лице архимандрита о. Тихона, а в сердце завет А.С. Пушкина: «Друзья, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!»

Мне в ту пору стукнуло 70, я был обломком рухнувшего строя и государства. Впереди я не видел ничего кроме черной пустоты. Ваше предложение встать под знамена «Русского Дома» стало для меня спасительным. Вы подарили мне еще одну жизнь, которая оказалась на редкость насыщенной и плодотворной.

В свою работу в телепередаче и в созданном журнале «Русский Дом» я вложил весь опыт 35-летней службы во Внешней разведке, все знания доктора исторических наук, всю любовь к многострадальной Родине. Всегда рядом я чувствовал Вашу поддержку, одинаковое по ритму и полноте наполнения биение Вашего сердца.

О содержании и значении «Русского Дома» лучше всего говорят симпатии наших слушателей и читателей, которые до сих пор помнят ясность и смелость наших материалов, всегда ориентированных на отстаивание коренных интересов Родины. Мне никогда не забыть переполненных театров, когда «Русский Дом» проводил встречи с патриотически настроенной общественностью. А разве сотрутся из памяти километровые очереди читателей, осаждавших книжный магазин «Русского Дома», чтобы приобрести только что вышедшую новинку…

Власть пробовала на вкус наше мировоззрение, но так и не смогла до конца согласится с ним, хотя, чего греха таить, сейчас во многом взяла на вооружение наши идеи и взгляды. Вы помните, что в «Русский Дом» приезжала первая леди государства, что мы с Вами вместе сидели в депутатских креслах Государственной Думы, накоротке общались с губернаторами, будущими вице-премьерами, но непреодолимая дистанция, своего рода звуковой барьер всегда оставались.

Дорогой Александр Николаевич! Вы по возрасту годитесь мне в сыновья, но в то же время Вы - мой крестный отец! Вот со всей любовью отца и сына одновременно от всего сердца поздравляю Вас с 70-летием. Здоровья и счастья Вам! Радости и благополучия Вашим близким. Многих лет жизни журналу «Русский Дом».

Искренне Ваш,

Н. Леонов