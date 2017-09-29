РЫЦАРЬ СВЯТОЙ РУСИ

Памяти Виктора Николаевича Тростникова

Чувство горечи и утраты дорогого друга и соратника наполняет душу. Утром, 29 сентября, ушел из земной жизни постоянный автор и член редколлегии журнала "Русский Дом" Виктор Николаевич Тростников. В будущем году ему бы исполнилось девяносто лет. Господь сулил ему многое пережить и сделать. Во время Великой Отечественной войны был эвакуирован в Узбекистан, где с 14 лет работал на сахарном заводе. По возвращении в Москву был мобилизован на трудовой фронт. Поступил на физико-технический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. После его окончания преподавал математику в МИФИ, МИСИ, МХТИ, МИИТ и других вузах. Опубликовал ряд статей и книг по истории математики и математической логике.

В 1970 г. он защитил кандидатскую диссертацию по философии. Из-за того, что в 1980 г. книга Тростникова о православной философии «Мысли перед рассветом» была опубликована в Париже, а сам он печатался в запрещенном альманахе «Метрополь», Виктор Николаевич был уволен с работы и вплоть до развала СССР работал сторожем, каменщиком, чернорабочим, прорабом.

Но он не был сломлен, не стал двоедушным, нашел в себе силы и способность сочетать верность Христу и служение людям. И всегда, во всех жизненных обстоятельствах, он являл пример христианского отношения к ближним, безкомпромисного свидетельства о правде, стойкости духа и большой работоспособности.

После образования Российского православного университета был избран его профессором, преподавал философию, философию права и всеобщую историю. Написал множество книг и статей по православному богословию, философии, истории и политике, часто, почти до самой смерти, выступал с лекциями на радио и телевидении.

Наиболее важные работы: «Конструктивные процессы в математике», «Мысли перед рассветом», «Православная цивилизация», «Основы православной культуры», «Бог в русской истории», «Кто мы?», «Вера и разум. Европейская философия и её вклад в познание истины», «Всмотрись - и увидишь», «Имея жизнь, вернулись к смерти»...

Его творчество помогло многим людям увидеть себя в Божием мире, освободиться от мифов безбожных властей и найти дорогу к Богу. Мыслитель Тростников вошел в плеяду ярких личностей России. Обладая талантом слова и убеждения, даром Божиим, жизненным опытом, он отдавал свои силы и дарования просвещению людей во Христе.

Виктор Николаевич был жизнерадостным и жизнелюбивым человеком, с неподражаемым чувством юмора. Он очень глубоко чувствовал историю. Широта знаний, отзывчивость, умение расположить к себе аудиторию снискали ему авторитет и признание не только в России. И говорил он смело, без запретных тем, облекая трудное и сложное в простую и понятную для каждого собеседника или читателя форму.

Он был русским человеком в самом широком смысле слова, плоть от плоти, кровь от крови своего великого народа. И всем своим делом и творчеством он свидетельствовал о величии русского народа. "Быть русскими - наша судьба" - так назвал он одну из своих книг. И как было не раз в его жизни, так и смерть в день тезоименитства стала глубоко символична.

Мы сохраним в наших сердцах благодарную память о новопреставленном рабе Божьем Викторе и молимся Господу нашему Иисусу Христу, начальнику жизни и смерти, об упокоении его в селениях Небесных, "идеже несть болезнь, ни печаль... но жизнь безконечная".

Да упокоит Господь его душу и да воздаст за его труды на благо Церкви и России.

С братской любовью и глубокой печалью

Редколлегия журнала "Русский Дом"

Главный редактор журнала,

президент Международного фонда славянской письменности и культуры

Александр Николаевич КРУТОВ