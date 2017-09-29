Александр Крутов - Слово редактора - А жизнь продолжается

Я родился 13 октября в 9 часов вечера на Покров. И когда итожу прожитые годы, то ясно вижу, как в трудные моменты моей жизни Божия Матерь раскрывала надо мной свой Покров, спасая от уныния, озлобления, безнадёги и отчаяния, вселяя уверенность и надежду, оставляя не то, что хотел я, а только то, что мне было полезно.

У Николая Васильевича и Ольги Александровны Крутовых я был пятым ребёнком, послевоенным. Через два года родилась сестра Люба. Первым родился Игорь, потом Галина, затем Володя и в самый канун войны Людмила. Мальчик, девочка, мальчик, девочка…

Жили бедно, но дружно. Обычная поморская семья Белого моря, правда, с богатой родословной. Прапрадеды занимались рыбообработкой, а «крутовский засол» сёмги славился ещё в царское время.

Родители не жалели сил, чтобы вырастить детей. Радостно прошло у меня и детство, и отрочество, и юность, и вся молодость. Все дети получили образование, как говорится, вышли в люди. Сами. Родители своей любовью, тяжёлым трудом и здоровьем заложили в нас русскую основу восприятия жизни: делай добро, и оно вернётся сторицей. Родительская любовь была настолько жертвенной, что даже сегодня мне становится стыдно, что я не видел в ней ничего особенного и считал само собой разумеющейся. И даже не замечал, что подчас своим поведением, поступками, словами причиняю им боль, которую они ничем не выказывали. Родители были гораздо лучше меня вчерашнего и сегодняшнего. И ныне единственное, что я могу для них сделать, – это молиться.

В 89 псалме царя Давида говорится: «Дней наших – 70 лет, а при большей крепости – 80 лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». И важно не то, сколько человек прожил на земле, а то, как он жил, как использовал отведённое ему Господом время земной жизни для Вечности и с чем он ушёл в Вечность.

Любовь Господа к своим детям я ощущал всю свою жизнь. Когда становилось невмоготу или заходил в тупик и нужно было делать решающий выбор, Он посылал людей, которые помогали его сделать.

Помимо моих родителей, братьев и сестёр, на жизненном пути встречалось много людей, которые повлияли на мою жизнь, и, как сказал поэт: «Иных уж нет, другие странствуют далече», но многие, слава Богу, ещё полны жизненных сил.

Первая учительница Елена Яковлевна Рюнгенен (†), первый наставник в журналистике Константин Иосифович Ретинский (†), архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (†), епископ Василий (Родзянко)(†), приютившая в горькие дни моей жизни в своей семье Елена Семёновна Сингал (†), гениальный скульптор Вячеслав Михайлович Клыков (†), губернатор Московской области Анатолий Степанович Тяжлов (†), мой друг Георгий Александрович Шевкунов, ныне епископ Егорьевский Тихон, удивительный талантище Николай Сергеевич Леонов (в будущем году будем ему отмечать 90 лет), стойкий защитник русского пути развития генерал-лейтенант Службы внешней разведки России Леонид Петрович Решетников… и, конечно, «свет в окошке», моя супруга Ирина Владимировна.

На октябрь приходится много памятных событий в моей жизни: родились сын и внук, вышел в свет «Русский Дом», телепрограмма и журнал.

За прожитые годы много написано статей, создано радио- и теле-репортажей, программ, которые идут на центральных каналах по сей день, очерков, фильмов, за которые получены награды, звания, но созданная 25 лет назад телепрограмма «Русский Дом» и спустя пять лет журнал с одноимённым названием – мои любимые детища. В них именно то, о чём я хотел писать, рассказывать людям: о вере, русском народе, России.

Вокруг «Русского Дома» собрались прекрасные, талантливые люди. Воспоминания некоторых из них вы прочтёте в этом номере, а я могу только сказать, что без них не было бы ни журнала, ни телепрограммы. С нежностью и грустью я вспоминаю своих телевизионщиков Георгия Дульцева, Елену Поздняк, Юрия Прокофьева, Германа Седова, художника журнала Станислава Попова… Их уже нет, но это были высокие профессионалы, учившие молодёжь не сдаваться и верить, что добро победит зло. Огромную помощь в развитии журнала оказала яркая, талантливая семья художников Ясинских. Дай Бог им здоровья.

Да, мы были другие. Нас смотрел и читал народ, но для так называемой элиты мы были костью в горле. Нас старались не замечать, а то и просто закрыть. Но «Русский Дом» выстоял. Я всегда говорил и говорю: «Не бойтесь быть русскими, не бойтесь быть православными. Это наша страна. Это наша Россия».

Говорят, что на последнем этапе жизни человек обретает настоящую зрелость и «мудрость прожитых лет». Но, когда я не смотрю на себя в зеркале, я чувствую себя всё тем же умбским мальчишкой, по крайней мере, сердцевина осталась та же.

Любил, страдал, ненавидел, пережил взлёты и падения, знаю цену слову и строке, что посеял, то и пожинаю.

Мне везло в жизни на хороших людей. С учителями, одноклассниками, однокурсниками, товарищами по работе, с начальством, с друзьями. Я даже не могу вспомнить людей, которые бы оставили о себе слишком негативные воспоминания.

Бог даёт каждому по-разному. Одному мало, другому больше. И многое зависит от самого человека. От его выбора.

Я мог бы и не дожить до старости. С людьми это часто встречается. Не правда ли? Но, слава Богу, дожил и не провёл свой век в потёмках. Жил, а не тащился мимо жизни.

Понял, что никто и ничто не обязано соответствовать нашим ожиданиям. Да и мы не обязаны подлаживаться под чужие стандарты.

Понял, что если ищешь плохое, то обязательно его найдёшь, но при этом упустишь хорошее. Что ждёшь, то и получаешь.

Понял, что обида – это прежде всего жалость к себе. Что бы ты ни делал, в голове одно: «Почему же они так несправедливо поступили со мной? Как смогли?! Бедный я, несчастный». Смогли. И сделали. Если помнить все нанесённые нам обиды, лелеять – они сожрут нас изнутри. Простите или не простите вы обидчика – ему всё равно, так что обижаться на него не имеет смысла. Бог прощает, и вы не держите обиду.

И помните, что бы ни происходило сейчас в вашей жизни, всегда есть люди, которым намного тяжелее.

Если у вас целы руки и ноги, то посмотрите на людей в инвалидных колясках.

Как долго я ещё проживу – зависит не от меня. Решение принимается там, на небесах. Но Господь уже дал мне ещё одну жизнь: шесть лет назад 13 октября родился внук Александр Николаевич Крутов. Так что, даст Бог, будет кому строить «Русский Дом».

Я благодарен всем сотрудникам и авторам, которые, несмотря на трудности, верны журналу, особенно неизменной помощнице Наталье Кормилицыной, старейшему работнику нашей редакции Александру Панарину, мудрому финансисту Маргарите Савиной, высокопрофессиональному бухгалтеру Ольге Поповой, безотказному водителю Евгению Бриллиантову, моему творческому энергичному заму Андрею Полынскому, изобретательному художнику и дизайнеру Лидии Гордеевой, прекрасно чувствующей слово однокурснице и редактору Надежде Павловой, низкий поклон всем благодетелям, которые помогают нам в выпуске журнала, и, конечно, всем нашим читателям, чью поддержку мы ощущаем постоянно.

Слава Богу за всё!

Александр Николаевич КРУТОВ, "Русский Дом", №10, 2017г.