Александр Кадашевский - Он передал вдохновение

2 октября 1917 года, 100 лет назад, родился Михаил Константинович Аникушин

Аникушин родился в Москве, в многодетной семье рабочего-паркетчика. Подростком он начал заниматься в кружке художественной лепки Дома пионеров, потом стал обучаться в скульптурной студии в Москве под руководством Г.А. Козлова, который познакомил будущего скульптора с традициями русской реалистической школы XIX века. После окончания школы Аникушин послал документы во Всероссийскую Академию художеств. Но когда приехал в Ленинград, выяснилось, что документы пропали, и его не допустили к экзаменам. Тогда Григорий Козлов написал письмо директору Академии Бродскому и послал в приёмную комиссию телеграмму: «Необходимо предупредить величайшую ошибку... Калечить жизнь из-за утраты документов недопустимо... Лишить возможности Аникушина держать экзамен в Академию – не только удар для него. Это значит потерять ему год учёбы, а может, и вообще потерять Аникушина...».

Именно заступничество учителя сыграло огромную роль в жизни будущего скульптора, который в конце концов был зачислен в подготовительные классы Академии. В 1937 году он уже студент первого курса скульптурного факультета, где учится у В.А. Синайского и А.Т. Матвеева. Учёбу в институте прервала война. С первых её дней художник уходит в ополчение, а с ноября 1941 года становится в ряды Красной Армии.

Только после победы Аникушин возвращается в Ленинград. Отныне вся его жизнь и творчество будут неразрывно связаны с городом на Неве. В 1947 году Аникушин защищает дипломную работу «Воин-Победитель». В начале 50-х годов он начал работать над памятником Пушкину, и только 18 июня 1957 года памятник был открыт. «Монументальность – не в гигантских размерах, – утверждал Аникушин, – а в чёткости и глубине мысли, точности формы, точности соотношений». Эти слова стали для Аникушина творческим кредо: «Я хотел бы, чтобы от памятника, от фигуры Пушкина веяло какой-то радостью и солнцем», – говорил Аникушин. И эта светлая радость действительно есть в большинстве созданных замечательным русским художником скульптурных портретов Пушкина. И в памятнике, что стоит у Русского музея в Санкт-Петербурге, и в тех, которые он готовил для Москвы, Таш-кента, Гурзуфа. Даже в бюсте, который был установлен в сквере напротив гимназии в подмосковном Дзержинске и о котором рассказывал «Русский Дом», есть луч этой радости.

Много работал Аникушин и над образом ещё одного любимого своего писателя – А. Чехова, в произведениях которого его всегда привлекала достоверность и человечность выраженных в них переживаний. В 70-е годы он сделал проект грандиозного монумента героическим защитникам Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, который увиделся ему состоящим из отдельных групп-новелл – «Лётчики и моряки», «На окопах», «Блокада», «Снайперы» и других.

Михаил Константинович Аникушин был талантливым педагогом. Народный художник СССР, Герой соцтруда преподавал в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина и руководил творческой скульптурной мастерской Академии художеств. Ещё в самом начале своего творческого пути, задавшись целью передать в скульптурном образе великого русского поэта Пушкина самое неуловимое из переживаемых человеком чувств – вдохновение, Аникушин уловил и запечатлел в неподатливом материале этот порыв.

Куда сегодня утекло это духоподъёмное состояние, почему истинное искусство вытесняется откровенным шарлатанством? – вот невольные вопросы, которые всплывают, когда обращаешься к твор-честву мастера станковой и монументальной скульптуры, явившемуся одной из вершин отечественного искусства второй половины XX века.

Александр Александрович

КАДАШЕВСКИЙ