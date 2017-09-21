Новый фильм Александра Крутова «В Греции всё есть...»

Неповторимая красота острова Лемнос известна с античных времён. Легенды и мифы Древней Греции гласят о том, что на острове побывали аргонавты, амазонки, Геракл, Одиссей, Дионис и Ариадна. Именно здесь, в городе Полиохни, основанном 6 тысяч лет назад, раньше знаменитой Трои, был создан первый народный совет.

Греческая история острова неразрывно связана с Православием. Небесный покровитель острова – святой мученик Созонт. Святые источники, мироточивые иконы Георгия Победоносца и мученика Харлампия, открытая небу церковь Пресвятой Богородицы Какавиотиса в горах привлекают на Лемнос туристов и паломников.

На этом острове незримой нитью переплетена история России и Греции. В XVIII веке эскадра графа Орлова освобождала остров от турецких захватчиков. В 1920-х годах Лемнос стал символом мужества и стойкости русских людей, ушедших от большевистского геноцида. Лемнос расположен рядом в Афоном, и на закате тень горы падает на него, как бы благословляя всех живущих на острове.

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