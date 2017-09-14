Протоиерей Александр Шаргунов - Величие и красота человеческой жизни

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы

Церковь радуется о Рождестве Божией Матери, и над миром восходит свет спасения. Сколько лет совершается этот праздник? Для Божией Матери времени больше не существует. Она достигла полноты возраста Христова, той вечной юности, которая рождается от приобщения к Богу. А Бог моложе всего мира, как говорит блаженный Августин, именно потому что Он вечен и неизменен. Этот отсвет радости и духовной юности мы можем видеть на лице святого человека. Хотя внешний наш человек стареет, но внутренний со дня на день обновляется. Эта внутренняя молодость тем больше, чем больше единение с Богом. Никто, как Пречистая Дева Мария, не имеет столь глубокого и сокровенного единения с Ним. И потому Она – самая юная из всех Его творений. Юность и зрелость сочетаются в Ней. И в каждом, кто идёт прямым путём к Богу, «обновится яко орля юность его».

С самого детства Божия Матерь приобщилась благодати, соответствующей Её возрасту. Теперь на небесах, в полноте благодати, единая со Своим Божественным Сыном, Она в Духе Святом видит каждого из нас и приклоняет ухо Своё к нашим молитвам. Сегодня Она слушает наши песнопения благодарности Богу за то, что Он даровал миру столь совершенное Существо. Она внимает нам и понимает всё, что происходит с каждым из нас. После Бога Она лучше всех знает нашу жизнь, наши скорби, наши борения.

Так естественно, что, когда рождается ребёнок, родители считают его самым лучшим из всех детей. Святые праведные Иоаким и Анна так же думали о своей Дщери, и мы знаем, что они не ошибались.

Ныне всё человечество, из рода в род ублажает Её. Но в день Рождества Пресвятой Девы Иоаким и Анна не могли вообразить, кем станет плод их чистой любви. Никто не знал этого. Никто не знает, кем станет новорождённое существо. Невозможно это узнать. Потому что каждый человек – тайна Божия. И каждый человек приходит в мир, чтобы исполнить своё особое предназначение, данное ему от Творца.

Сегодняшний праздник научает нас глядеть с глубоким благоговением на рождение каждого человека, которому Бог через его родителей даровал безсмертную и неповторимую душу и тело. В этой великой радости, которую мы, христиане, связываем с тайной Рождества Божией Матери, заключена одновременно и великая ответственность. Мы должны чувствовать себя счастливыми всякий раз, когда узнаём, что новый человек явился на свет Божий. Даже если новорождённого с первого дня его жизни встречают болезни, скорби, нужда, он всегда должен чувствовать себя желанным ребёнком, хранимым любовью своих родителей. Всякое человеческое существо с момента рождения призвано быть чадом Божиим, имеющим вечную судьбу, призванным к участию в Божественной славе и блаженстве.

Бог возрадовался безконечной радостью, когда увидел в новорождённом Младенце человеческое создание, пречистое, исполненное благодати, предназначенное быть Матерью Сына Божия. Бог даровал праведным Иоакиму и Анне особенную радость как причастникам благодати, излиянной на их Дщерь. Но видели ли они хотя бы издалека, что уготовал Бог этому Созданию, явившемуся в мир, как и все?

Только по мере того как мы храним верность Божией благодати, приоткрывается нам замысел Божий о каждом человеке от вечности. Только по мере приближения нашего к Богу узнаём мы подлинно другого человека. Только тогда, когда воссияет нам Солнце правды Христос Бог наш, постигнем мы величие Той, день рождения Которой сегодня празднуем. Мы рождаемся на белый свет для того, чтобы наша жизнь предстательством Божией Матери соединилась с жизнью Бога, ставшего человеком.

Протоиерей Александр

Шаргунов