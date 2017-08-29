Леонид Решетников - Скажем «нет» героизации терроризма!



Четвёртого мая 2017 года в Кремле был торжественно восстановлен крест, поставленный на месте зверского убийства великого князя Сергея Александровича в 1905 году.

Крест был уничтожен большевиками в 1918 году. На церемонии открытия воссозданного мемориального креста выступил Президент России В.В. Путин. Он произнёс знаковые слова, назвав убийцу великого князя – эсера Ивана Каляева – «террористом», а его деяние «преступлением».

Речь В.В. Путина ясно показала отношение главы государства к революционным событиям начала XX века: «Это преступление стало одним из предвестников драматических событий, смуты, гражданского противостояния, с которыми столкнулись Россия. Они обернулись тяжелейшими потерями, настоящей национальной катастрофой».

Сделан важный политический шаг к очищению России от навязчивой героизации террористов, заговорщиков, разрушителей государственного порядка и традиционных устоев русской жизни.

Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл» призывает сделать шаг, логически вытекающий из позиции, обозначенной Президентом России.

Следует отказаться от прославления имени террориста и переименовать разбросанные во множестве по всей стране улицы, связанные своим названием с деятельностью Каляева. По самым скромным подсчётам, в России не менее тридцати улиц и переулков носит имя террориста-убийцы. В их числе улицы в столь крупных городах, как Владивосток, Воронеж, Краснодар, Новочеркасск, Пенза и Пермь. Этим чёрным именем отмечены две (!) улицы даже в святом для России городе – Сергиевом Посаде. Пора избавиться от него по всей стране. В русской истории и культуре достаточно имён истинных героев, которыми можно украсить наши города, перечеркнув имя террориста.

Мы призываем власти городов и других населённых пунктов Российской Федерации в ближайшее время отказаться от любого использования имени Каляева в названиях улиц, переулков, промышленных предприятий, остановок транспорта и других элементов городской инфраструктуры.

Общероссийская общественная организация Общество развития русского исторического

просвещения «Двуглавый орёл»

Председатель Совета Общества

кандидат исторических наук,

генерал-лейтенант Л.П. Решетников