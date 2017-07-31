Александр Крутов - Слово редактора - В августе 91-го

Мысль рождает идею, идея рождает действие. Мыслители выдвинули идею: «Свобода, равенство, братство. Бытие определяет сознание». Коммунисты-большевики решили претворить её в жизнь. Разрушив тысячелетнее Российское государство, жестокостью, кровью и насилием они начали созидать новое государство и нового человека.

Отвергнув Христа, они объявили богами Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Марксистско-ленинско-сталинская идеология стала единственной и непререкаемой. Все сомневающиеся объявлялись врагами и подвергались преследованию. Их ждали ссылки, тюрьмы или расстрелы.

У прекрасного русского писателя Андрея Платоновича Платонова есть повесть «Котлован». В ней отражены главные события проводившейся в СССР первой пятилетки: индустриализация и коллективизация. Герои повести строят город, но стройка стопорится на стадии рытья котлована под его фундамент. В деревне же, подвергнутой «сплошной коллективизации», аналогом «общепролетарского дома» становится «оргдвор», где сбиваются в покорное стадо колхозники, уничтожая раскулаченных крестьян.

Сила и жёсткость власти в СССР, устойчивость советской политической системы создали видимость её незыблемости. 73 года коммунисты пытались построить рай на земле, но дальше котлована и отдельных свай фундамента дело не пошло. Пришлось даже отказаться от идеи мировой революции, чтобы облагоденствовать всё человечество, и строить коммунизм в отдельно взятой стране. Но и эта попытка потерпела крах. Советский социализм впал в системный кризис. Коммунистическое учение показало свою несостоятельность. Преображение человека не состоялось. Наоборот. Отличительной чертой советского общества стало безбожие и воровство. Со своей работы тащили всё, что можно утащить: от сосисок до канцелярских скрепок. Для приличия таких воров называли «несуны». Это явление было так распространено, что для борьбы с ним Центральный Комитет КПСС принимал специальные постановления.

Да и сама власть деградировала. Наверх возносились посредственности, чиновники с местечковым мышлением, люди удобные, умеющие красиво говорить, писать отчёты и «выполнять» план, правда, в основном на бумаге. Неэффективное производство и управление, низкая производительность труда привели к застою экономики.

Кремлёвские мудрецы, чтобы как-то сгладить просчёты системы, решили «порадовать население» западными товарами, так как повысились мировые цены на нефть и газ, и СССР стал получать высокие доходы. Магазины наполнились западными товарами – джинсы, магнитофоны, телевизоры, красивая женская и мужская одежда и прочие товары широкого потребления. Но всё это дало обратный эффект. Люди увидели, что на «загнивающем» Западе живут лучше, чем они в стране развитого социализма.

А тут ещё произошло падение цен на нефть, доходы упали. «Завоз» с Запада прекратился, магазинные полки опустели, а необходимость в ширпотребе и продовольствии осталась. Построенная в СССР плановая экономика так и не смогла в полной мере обеспечить население необходимыми в повседневной жизни товарами. Постоянный дефицит тех или иных товаров и продуктов, их низкое качество, очереди порождали, с одной стороны, возникновение теневой экономики и чёрного рынка, с другой – утрату доверия к власти, неспособной решить эти проблемы. «Идеологическая и потребительская диверсия Запада», завезённая самими руководителями государства, начала разлагающее действие на сознание советских людей.

Отставание в уровне и качестве жизни от западных стран, самоизоляция от внешнего мира вызывали законное недовольство населения.

Тогда коммунистические идеологи объявили, что будем строить «социализм с человеческим лицом» (построение коммунизма отложили на далёкое будущее), и был взят курс на демократизацию экономики и политической жизни.

В июне 1987 года был принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», а в мае 1988-го закон «О кооперации». Разрешение частной собственности открыло все шлюзы. Отсутствие в СССР рынка автоматически сводило кооперацию к банальной спекуляции и чудовищной коррупции, к криминальному сращиванию директорского корпуса с кооператорами, «проверяющими» чиновниками, криминалом и наглыми циничными людьми, примазавшимися к властным структурам. Эта прослойка присвоила себе общенародную собственность в 90-е годы, став в одночасье долларовыми миллионерами и миллиардерами.

Появилась новая политическая фигура – собственник – с правами, которые стояли выше прав любых других субъектов. И эти права он готов был отстаивать вплоть до разрушения государства.

Государство превращалось в «лоскутное одеяло». Была забыта дружба народов. Республиканские правительства с этого момента следовали только интересам местных национальных элит. Ликвидация союзного центра делала национальные элиты собственниками. Сепаратизм набирал обороты. Республики, совсем недавно называвшие себя «братьями навек», теперь объявляли о независимости и суверенитете, а то и воевали друг с другом. Ленинско-сталинская национальная политика и национально-территориальная организация СССР показали свою несостоятельность и нежизнеспособность.

Западные державы стремились использовать распад СССР и социалистической системы в своих интересах, усиливая здесь свои экономические позиции.

Страна нуждалась в кардинальных реформах, но Господь не дал ей сильной политической власти, способной объединить общество для осуществления системных преобразований. Теряя социальную опору, центральная власть начала метаться, ещё больше подрывая свой авторитет.

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года представителями высшего руководства СССР, несогласными с политикой реформ президента страны Михаила Горбачёва и проектом нового Союзного договора, был создан ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) СССР.

ГКЧП стал последней отчаянной попыткой спасти советское государство, но народ её не поддержал. Народ жаждал перемен. Он просто устал от коммунистической демагогии, лжи и обещаний лучшей жизни. Многим казалось, что хуже уж точно не будет. Тем более что упал железный занавес, и яркая реклама потребительского общества на Западе будоражила привыкшие к дефициту умы.

Дом, построенный на песке, не устоит, так и безбожное советское государство, созданное на крови и насилии, отказавшееся от своей тысячелетней истории, было обречено. В августе 1991-го в России закончился советский эксперимент построения коммунистического общества.

Александр Николаевич КРУТОВ, "Русский Дом", №8, 2017г.