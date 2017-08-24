Протоиерей Александр Шаргунов - Совершенная красота

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

В священном страхе и трепете предстоит сегодня Церковь у святой Плащаницы Божией Матери. Как пришествие Христово – плод многовековой истории, так Успение Божией Матери – тайна созревания человечества. Именно так святой Ириней Лионский богословствует о человеческой истории, видя в ней до Воплощения Божия ряд последовательных заветов с Богом – Адама, Ноя, Авраама, Моисея.

Успение Божией Матери, Её воскресение соединяется с Воскресением Христовым. Поэтому, предстоя перед Плащаницей Божией Матери, мы являемся свидетелями всех тайн. Как говорит преподобный Максим Исповедник: «Тот, кто познал тайну Креста и гроба, знает смысл всех вещей. Тот, кто посвящён в значение, сокрытое в Воскресении, знает цель, ради которой Бог сотворил всё от начала».

Только Слово, ставшее плотью, только воскресение плоти может дать нам уверенность, что мы не обратимся в ничто, что каждый из нас – личность незаменимая, любимая и спасённая, душа и тело в целостности существования, в единстве свободы и благодати, в любви Бога к нам и нашей ответной любви к Нему. Божия Матерь – первый человек, в котором эта тайна осуществилась в полноте. И свет Преображения, который охватывал весь Успенский пост, начавшийся поклонением Кресту Христову, раскрывается внезапно Богородичным Преображением.

Бог – совершенная красота, как говорит святой Дионисий Ареопагит, и Божия Матерь – совершенная красота. Бог – любовь, и Божия Матерь – любовь. И как Бог выходит из Себя и приходит к нам, чтобы сделать нас причастниками Своей жизни, так Божия Матерь, как это было показано в видении блаженному Андрею, Христа ради юродивому, оставляет небо, чтобы прийти на помощь к терпящим бедствие на земле.

Как человек пришёл бы к Богу, если бы Бог не пришёл к человеку? Именно эта тайна Церкви находит сегодня своё завершение. Как Бог пришёл к нам через Приснодеву Марию, так и мы можем прийти к Богу только через Неё.

Ныне история человечества продолжается, устремляясь ко Второму Пришествию Христову. Смысл истории, как радостно утверждает наш праздник, – соединение Бога с человеком. Но вместо соединения с Богом в любви и послушании («Я сказал – вы боги», говорит Господь) – искушение древнего змия («будете, как боги»), через разрыв с Богом достигающее последнего предела в ужасе сегодняшнего существования. И вместо преодоления расстояния между Богом и человеком происходит преодоление Бога или преодоление человека.

Наступает время особых испытаний. Как в годы «строительства коммунизма» отрицание Бога было отрицанием человека с его неповторимостью, так ныне отрицание человека, с растленной «коллективизацией» даже сокровенных переживаний его, приводит к ещё большему отрицанию Бога.

Только заступничеством «в молитвах неусыпающей Богородицы» человек, ищущий различения добра и зла, может спастись от смертной тоски и отчаяния. Мёртвая жизнь, которой живёт мир, может стать живой только тогда, когда человек станет в полноте образом и подобием Божиим. Своей Богородичной Пасхой Божия Матерь утешает нас, чтобы мы не боялись никаких испытаний, что победа над смертью совершается только Крестом. Она учит нас верности Кресту Христову среди нынешних нечеловеческих страданий Церкви.

Когда все разбежались, Божия Матерь стояла у Креста и узнавала красоту Своего Божественного Сына. Крест соделал Христа ещё более дорогим и любимым в глазах Божией Матери. Чем больше изрыгают против Него хулы, тем больше Её поклонение Ему. От яслей до Голгофы Божия Матерь всюду находит Своего Бога, Которого весь мир не знает, оставляет и преследует. Этой верности Богу до смерти на кресте научена Божией Матерью Церковь Христова, которую мир всё более окружает равнодушием, предательством и жестокостью.

Ищущему Бога надо всегда преодолевать безконечный ряд теней, чтобы бежать за этим Божественным Солнцем, Которое от своего восхода до заката освещает и согревает сердца верных. Бегите все, говорит святая Церковь, за этим дорогим Женихом, Который идёт навстречу вам от одного края неба до другого, во Втором и славном Своём Пришествии!

Вот радостная для всех тайна Успения Божией Матери. В Церкви Христовой всякая душа призвана уподобиться Приснодеве Марии. Святой Григорий Нисский свидетельствует: «То, что телесно осуществилось в Марии, – полнота Божества, сияющая Христом в Приснодеве, – неким подобием осуществляется во всякой очищенной душе». Господь не приходит телесно, ибо мы уже не знаем Христа по плоти, по слову апостола Павла. Но Господь живёт в нас духовно, и Отец Небесный пребывает с нами, согласно Евангелию. И любовь Божия к человеку, если человек принимает её и отвечает на неё, охватывает душу его и тело.

Это общение делает нас вместе с Божией Матерью причастниками жизни Божественной. Мы реально побеждаем страх смерти и смерть, устремляясь к высоте, с которой сходит Христос. Этого приобщения Богу и Божией Матери чаем мы сегодня у святой Плащаницы и в час нашей смерти, и в день Второго и славного Пришествия Христова, всеобщего воскресения мертвых.

Протоиерей

Александр ШАРГУНОВ