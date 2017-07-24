Памяти Ильи Глазунова

Уважаемые Иван Ильич и Вера Ильинична, примите наши искренние соболезнования по поводу кончины Вашего отца, выдающегося русского художника и мыслителя Ильи Сергеевича Глазунова.

Самобытный талант Ильи Глазунова, который раскрылся через религиозно-философское осмысление мира в русской традиции, а также уровень его влияния на общество и русскую мысль, трудно переоценить. Именно под влиянием его картин и выступлений многие современники изменили своё мировоззрение, пришли к Православной вере, обрели любовь к самодержавной России и гордость за принадлежность к русскому народу.

Сегодня благодарная Россия скорбит вместе с Вами.

Царствие Небесное и вечная память рабу Божиему Илие!

Александр Николаевич Крутов

Редакционная коллегия журнала «Русский Дом»