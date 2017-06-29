Александр Крутов - Слово редактора - Господь исполнил желание нашего сердца

.Как-то неожиданно для всех засияли над старой Москвой: над Рождественским бульваром, Лубянкой, Рождественкой – купола нового храма Сретенского монастыря. Ещё вчера его не было, а сегодня «дедушка», старый храм, словно вывел на Соборную площадь «внука»: любуйтесь, люди, какой красавец вас встречает.

Жаль, что сегодня не пишут оды на знаменательные события. А именно такое событие произошло 25 мая 2017 года в праздник Вознесения Христова, который совпал с десятилетием восстановления церковного единства: воссоединением РПЦ и Русской Православной Церкви Заграницей. Святейший Патриарх Кирилл в присутствии президента Владимира Владимировича Путина провёл великое освящение нового храма в московском Сретенском монастыре, что на Лубянке, – храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Новомучениками и исповедниками Церковь называет тех священников и мирян, что пострадали за православную веру в первые десятилетия советской власти.

Как-то неожиданно для всех засияли над старой Москвой: над Рождественским бульваром, Лубянкой, Рождественкой – купола нового храма Сретенского монастыря. Ещё вчера его не было, а сегодня «дедушка», старый храм, словно вывел на Соборную площадь «внука»: любуйтесь, люди, какой красавец вас встречает. Истинное искусство, гораздо большее, чем красота и безупречное исполнение. Наместник Сретенского монастыря епископ Тихон (Шевкунов) назвал новоосвящённый собор «очень светлым, радостным, торжествующим».

Сама обитель была основана в конце XIV века на месте встречи чудотворной Владимирской иконы Божией Матери в память об избавлении Москвы от нашествия Тамерлана. В советское время Сретенский монастырь был закрыт и разорён. Рядом в подвалах Лубянки расстреливали епископов, священников, верующих.

Когда иеромонах Тихон (Шевкунов) стал наместником монастыря, обители как таковой не было. В полуразрушенном храме обосновалась община о. Георгия Кочеткова, которую вывели за стены монастыря, правда, и стен-то не было.

С приходом о. Тихона началось преображение древней обители. Если вначале служить можно было в половинке храма, жить – в нескольких комнатках одной из пристроек, то сегодня в этом самом маленьком, но при этом в самом населённом мужском монастыре Москвы живут 42 монаха и послушника и 200 учащихся Сретенской духовной семинарии. На небольшом пространстве, зажатом городскими постройками, уместились и кельи, и здание семинарии, а теперь и новый храм.

Пословица говорит, что не место красит человека, а человек место. Часто так и бывает. Но порой, по воле Божией, именно место ждёт человека, который вернёт ему красоту и благолепие.

Разрушенный безбожной властью монастырь отверг новообновленца Кочеткова. Он словно ждал именно такого наместника, который с благоговением и со страхом Божиим взялся бы за восстановление поруганной святыни, провёл реставрацию, построил кельи для монахов, открыл духовную семинарию и возвёл храм на крови новомучеников.

«Неуёмный и неутомимый строитель, консерватор-преобразователь, монах-интеллигент, проповедник, пастырь, яркий духовный писатель и режиссёр, цельный человек, своей искренностью переубеждающий даже недругов» – так говорят о нём и друзья, и недоброжелатели.

Тридцать лет я уже знаю владыку (от послушника до епископа) и уверенно могу сказать, что духовные дарования епископа Тихона сочетаются с блестящей образованностью, огромным трудолюбием, талантом руководителя и истинно монашеским смирением.

Сколько людей – столько путей ко спасению. У каждого свой путь. И казалось бы, что лучше всего спасаться подальше от городской суеты и соблазнов. А тысячи и тысячи мирян идут, едут со всех концов столицы на службу в Сретенский монастырь. Древний храм Владимирской иконы Божией Матери не вмещал всех молящихся, и люди молились на улице и в жару, и в дождь, и в мороз. Это говорит о том, что именно в этой обители люди находят спасение в духовной пустыне современного общества, помощь и молитвенную поддержку, верят, что именно здесь могут заслужить венец от Бога.

Когда во время великого освящения из старого храма стали выходить прихожане, держа в руках фотографии и портреты священнослужителей и мирян, погибших в результате гонений на Церковь в XX веке, и поток этот, казалось, никогда не кончится (всего на данный момент в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской включены имена более 1760 пострадавших за веру), мне вспомнился день установки в храме большой иконы царской семьи. Тогда она ещё не была причислена к лику святых, но наместник, да и все мы, свято верил, что это случится, и сказал нам: «Мы обязательно построим здесь храм, посвящённый новомученикам».

Как часто обещания заканчиваются только обещаниями. Каждый из нас может привести многочисленные примеры из своей жизни или власть имущих. И когда замыслы воплощаются неожиданно быстро, причём украшая взгляд и душу, то мы принимаем это за чудо. Так оно и есть. Собор был построен за три с половиной года! Чудо, воплотившее традиционность и современность.

Я видел слёзы в глазах прихожан, когда мы услышали слова владыки Тихона: «Господь исполнил желание нашего сердца… Мы осмысливаем путь, пройденный нашей страной, народом, мы прислушиваемся к урокам, которые должны извлечь, и понимаем главное: всё – только в руках Божиих. Господь низводит во ад и возводит. Это и случилось с нашим Отечеством, низведённым во ад и возведённым вновь к Воскресению Христову, к воскресению жизни о Боге для многих миллионов наших соотечественников».

После освящения храма Патриарх с духовенством прошли крестным ходом в древний собор обители в честь Владимирской иконы Божией Матери, откуда перенесли в новый храм мощи небесного покровителя обители и его настоятеля в 1920-е годы, священномученика Илариона (Троицкого). Под звон колоколов ковчег с мощами установили справа от алтаря на камнях, привезённых с Соловков, где владыка Иларион провёл годы в заключении.

В своём обращении к участникам богослужения Патриарх Московский и всея Руси Кирилл особо отметил: «Воздвигается храм, посвящённый не мученичеству, не смерти, а Воскресению Христову, и, прославляя новомучеников и исповедников российских, мы молимся о том, чтобы по их молитвам Господь хранил нашу страну».

А в словах президента Владимира Владимировича Путина подчёркивалось: «Глубоко символично, что он открывается в год столетия Февральской и Октябрьской революций, ставших отправной точкой для очень многих тяжелейших испытаний, через которые пришлось пройти нашей стране в XX веке».

Я не думаю, что возможно примирение красных и белых. Это две разных идеологии. Одна с Богом, другая с антихристом. Итогом их войны стало разрушение великой русской империи и миллионы загубленных жизней.

И только Господь Иисус Христос милостив ко всем: и к верным, и к тем, кто не ведает, что творит. У Бога нет красных и белых. И только Православная Церковь молится за всех: и за правых, и за виноватых.

Жертвам и героям, святым и мученикам, верным и заблудшим посвящён новый храм на Лубянке... В океане суетного бытия появился ещё один островок вечности, где земная жизнь соприкасается с небесами, где человек очищает и восстанавливает свою душу – свой внутренний храм.

Он несёт в себе радость и свет победы Воскресения Христова, Церкви Христовой над злом этого мира, Вечной Жизни над смертью.



Александр Николаевич КРУТОВ, "Русский Дом", №7, 2017г.