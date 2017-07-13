Протоиерей Александр Шаргунов - Так подобает Церкви войти во славу Божию

11 июля и 25 июля – празднование иконы Божией матери «троеручица»



Икона Божией Матери «Троеручица» прославилась в VIII веке, когда в Церкви при византийском императоре Льве Исавре снова поднялась сильная волна ереси иконоборчества. Икона «Троеручица» прославилась чудом, которое Божия Матерь явила преподобному Иоанну Дамаскину.

Преподобный Иоанн Дамаскин – учитель Церкви, которого, наряду с Иоанном Богословом и Иоанном Златоустом, можно назвать гениальным поэтом Божественной красоты. Мы знаем его «Осмогласие» – восемь гласов, сменяющих друг друга, – сокровище нашей духовной жизни. Отпевание усопших – это его духовные стихи. Пасхальные стихиры принадлежат его перу.

Преподобный Иоанн Дамаскин – защитник Православия и защитник иконопочитания. Во время событий, воспеваемых в сегодняшний праздник, Иоанн служил министром при дворе халифа Дамаска. Когда поднялась ересь иконоборчества, он стал писать письма с обличением этой ереси, и византийский император, чувствуя, что он не имеет возможности укротить ненавистного сочинителя, поскольку тот не был его подданным, прибегнул к клевете и подлогу. Было составлено письмо с искусно подделанным почерком, как будто Иоанн замышляет заговор против халифа. Не пожелав выслушать никаких объяснений, разгневанный халиф приказал отсечь правую руку своего министра и повесить её на городской площади – на позор всем и для всеобщего устрашения.

Через своих знакомых преподобный Иоанн упросил халифа возвратить ему руку для погребения. В горе от того, что православная вера подвергается поруганию, в страдании за несправедливое наказание, которое он сам претерпел, молился он с отсечённою рукою перед иконой Божией Матери и умолял Её совершить невозможное силою Христа, распятого и воскресшего. Когда он забылся во сне, ему явилась Божия Матерь с утешением, что рука его цела, как и другая, и Господь благословляет его ещё много трудиться для утверждения Православия. Очнувшись, он увидел, что его отсечённая рука приросла, так что остался только рубец. В благодарность Божией Матери преподобный Иоанн заказал серебряный слепок своей отсечённой руки и приложил его к иконе Богородицы, перед которой он молился. Поэтому с тех пор эта икона стала называться «Троеручицей».

Однако в тропаре праздника раскрывается более глубокий смысл названия этой иконы: «Двема убо Сына Своего, Христа Бога нашего, носиши, третиею от напастей и бед верно к Тебе прибегающих избавляеши». Мы видим не только спасённую руку человека, но и всесильную десницу Божию, силу Божию, которая спасает страждущих заступничеством Божией Матери. Но чтобы сподобиться принять эту милость от Господа, человек должен быть по-настоящему причастен Страданиям Христовым, Его Кресту и Его Воскресению. Вначале всегда – Кресту и только потом – Воскресению.

Мы помним, как воскресший Христос является апостолам и показывает им Свои руки и ноги, пронзённые гвоздями, со следами этих гвоздей в Его прославленном теле, чтобы они узнали, что это Он. Ему надо, чтобы они увидели эти раны. Он не стыдится Своих страданий за нас. «Неужели мы будем стыдиться их или наших страданий за Него?» – говорят нам наши святые. Господь показывает Свои раны и даёт ученикам прикоснуться к этим ранам. Надо, чтобы те, кто будет проповедовать о воскресшем Христе, и те, кто примет страдания за проповедь о Нём, прикоснулись в полноте к тайне Его Распятия и Воскресения. Преподобному Иоанну Дамаскину была дана милость этого прикосновения не только православным исповеданием веры и проповедью её, но и своими ранами.

Мы знаем, что в древней Церкви были еретики, которые говорили, что у Христа не было настоящего человеческого тела, что Он не родился, как настоящий человек, и не претерпевал настоящих страданий. Именно из этой ереси родилась ересь иконоборчества, утверждавшая, что невозможно изображение Христа. Эти ереси – трудами преподобного Иоанна Дамаскина и других святых отцов – слава Богу, давно похоронены в Церкви. Мы верим, что Христос не призрак или дух, что у Него было реальное человеческое тело. Но когда наша духовная жизнь становится мечтательной, призрачной, когда мы не приобщаемся тайне Воплощения Божия, Страданиям Христовым и Его Воскресению, тогда эта древняя ересь снова оживает.

Христос показывает Свои раны, чтобы мы увидели, что путь страданий, которым Он прошёл, есть единственный путь спасения для каждого человека, для всей Церкви и для каждого христианина. Всё должно исполниться, что предначертано, самое скорбное, самое страшное. Так написано и так подобает пострадать Христу и войти в славу Свою. И так подобает Церкви Христовой пострадать и войти в славу Божию.

Протоиерей Александр Шаргунов