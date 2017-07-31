Протоиерей Александр Шаргунов - Почему Господь избрал просветителем Руси такого человека?

28 июля – память святого равноапостольного великого князя Владимира

Некоторые недоумевают: почему Господь избрал просветителем и крестителем Руси человека, глубоко погрязшего во тьме языческих заблуждений и нечестия? На память приходит евангельская притча о сеятеле. Есть один только Сеятель, один Проповедник и один Спаситель всех людей – Христос. Но с самого начала Господу нужны соработники – апостолы. А вслед за ними идут те, кого Церковь называет равноапостольными. Непостижимо избрание для спасительного сеяния, которое совершает Сердцеведец Господь. Не случайно в тропаре праздника мы прославляем нашего крестителя, «яко втораго Павла», поражённого накануне крещения, как и он, слепотой. Чтобы никто не сомневался: не существует такой тьмы, которую не мог бы просветить Христос. Павел до своего обращения был, как он сам себя называет, извергом, гонителем Церкви Божией. А жизнь великого князя Владимира в язычестве была и того мрачнее.

В притче о сеятеле Господь говорит, что Царство Божие началось. Мессия сеет слово. Однако Царство Божие будет установлено только в конце времён. В течение веков проповедь о нём будет встречаться со многими трудностями. В притче Господь приоткрывает нам историю этого Царства. Его начало очень скромное: несколько проповедей, несколько событий перед совсем небольшим количеством людей в стране побеждённой, не имеющей будущего. Но это крошечное сеяние умножится и распространится во всей вселенной. «Все народы, Тобою сотворенные, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи», – говорит псалом (Пс. 85, 9). Все народы, и в числе последних – наш русский народ. Эта пригоршня закваски преобразит всё человечество. Все пророчества Господа исполнятся. Евангелие будет проповедано во всём мире. Оно преобразит цивилизации, изменит менталитет даже у тех, кто не знал Христа или боролся с Ним. И оно продолжит своё дело, когда мир в большинстве своём снова отречётся от Господа.

Разумеется, и в Церкви всё ещё будет далеко от совершенства.

Совершенство будет достигнуто только в конце времён. Царство Божие присутствует на земле во всех, кто старается быть верным обетам крещения, но оно нигде не завершено. Царство Божие присутствует всюду, но оно не имеет конца нигде. Это то, чему нас учит притча о добром семени и плевелах, глубинный смысл которой дано было познать святому равноапостольному великому князю Владимиру.

Своей Церковью Господь сеет доброе семя во всём мире. Но не следует забывать, что диавол с самого начала вовлёк человека в грех, и продолжает сеять зло. Всегда будут те, кто за Бога и кто против Бога, всегда будут сыны Царства и сыны неприязненного. Только во время жатвы при конце мира совершится отбор. Верные получат чудесное воздаяние навеки в Царстве Отца Небесного, а нераскаявшиеся грешники будут ввержены в огонь вечный.

Когда мы видим нечестие иных, возрастание зла в мире, смешение даже внутри Церкви добра и зла, праведников и грешников, служащих Христу и противящихся Ему, мы спрашиваем себя, почему Бог терпит всё это зло. Бог не таков, как мы. Да, Бог не таков, как люди: Он долготерпелив и многомилостив. Он ненавидит зло и грех, но любит грешника, который может обратиться и покаяться, и Он даёт ему время на покаяние. Христос не уничтожает грешников. Он посещает их скорбями и утешением, и Он возвещает, что ради них Он пришёл в мир. И мы должны увидеть в этом непостижимую мудрость Божию.

Действуя так, скольких направил Он на путь спасения! Закхей, Матфей, самарянка, Мария Магдалина, разбойник благоразумный, святой равноапостольный великий князь Владимир. Будем терпеливы и мы. Суд нам не принадлежит. Мы не читаем ни в сердцах, ни в будущем. Мы не знаем, что есть доброго и злого в каждом человеке. Мы очень мало знаем о будущем – кто из идущих вслед Господу уклонится от истинного пути, а кто из отошедших от Церкви, наоборот, на него возвратится. Суд над другими не принадлежит нам, потому что мы тоже грешники. Мы не являемся всецело добрыми: доброе и злое семя растут в наших сердцах, и мы очень нуждаемся в том, чтобы стать лучше. Мы нуждаемся в Божием снисхождении.

Потому будем снисходительными к другим. Воспользуемся Божиим долготерпением, откладыванием Его последнего суда над нами, чтобы мы могли обратиться сами и трудиться над обращением других. Подобно нашим святым, научившимся у Самого Господа, будем бороться со злом, с грехом, но будем исполняться жалости к тем, кто творит грех, будем учиться любить их, стараться направить их на путь добра, делая им добро, давая им пример. Станем закваской, преображающей всё тесто, и будем молиться за грешников.

«Мы не знаем, о чем молиться, как должно», – говорит апостол Павел (Рим. 8, 26). Воистину так. Иногда мы с лёгкостью начинаем просить Бога наказать грешников (в то время как мы сами грешники!). Будем просить его прежде умилосердиться над ними, обратить их к покаянию. И нас обратить к покаянию. Будем трудиться, подражая святому равноапостольному Владимиру и всем святым, в земле нашей просиявшим, над созиданием правды, мира, любви, веры, верности Евангелию изо всех наших сил – молитвой, примером, словами и делами. Но прежде обратимся сами ко Господу, чтобы стать добрым сеянием для других. Каждый будет судим по своей жизни, по своим делам. «Имеющий уши слышать да слышит!» – говорит Христос. Одни идут в огонь вечный, другие – в Царство Отца Небесного. Каждому надлежит сделать свой выбор. Но как много в этом его выборе зависит от других, от нас!

Протоиерей Александр ШАРГУНОВ