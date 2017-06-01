Александр Крутов - Слово редактора - Священная война

День начала войны – 22 июня 1941 года и день Победы – 9 мая 1945-го. 1418 дней и ночей вобрали в себя 27 миллионов уничтоженных душ, страдания и надежды, ненависть и героизм, страх и горе, радость, торжество, гордость и счастье со слезами на глазах.

Сам я родился уже после войны и о том, как моя семья встретила войну, знаю только со слов мамы, старшего брата и сестёр. Отец не любил вспоминать это время. Жили мы в Мурманске. Родители, потомственные поморы, работали в порту рыбообработчиками. Уже 24 июня немцы бомбили порт, вокзал, жилые кварталы. Одна из первых бомб попала в наш дом. Слава Богу, отец был на работе, а мама взяла своих четверых детей, младшей Людочке не исполнилось ещё и месяца, и ушла в этот день в бомбоубежище. Это их и спасло.

У отца была бронь, но он добровольно пошёл на фронт. Только попросил прежде отвезти семью к родителям на Терский Берег, что на юге Кольского полуострова. Вещей не было, всё погибло при бомбёжке. Сначала поездом до Кандалакши, а потом по Белому морю на рыбацком боте в старинное поморское село Кузомень.

Старший брат Игорь, ему было тогда 6 лет, рассказывал: «Высадил нас отец на песчаный берег, обнял, расцеловал и тут же отправился обратно. Я помню, как мама криком закричала и упала без сознания. Ей ведь всего было 24 года, а на руках осталось четверо детей, мал мала меньше: два сына – 6 и 4 года, и две дочки – 5 лет и новорождённая. Жили впроголодь. Весной 43-го на оленях приехал отец. Раненый. На костылях. Ну, а после войны и вы с Любой родились».

Нам, сегодняшним, даже трудно представить, что переживала мать, провожая сына на войну, видя, может быть, его в последний раз. Или жена – молодая мать, дети которой оставались без отца, и, может быть, навсегда.

Жить каждый день в тревоге за жизнь любимого, ушедшего защищать Родину, боясь, что дети могут умереть от голода, и страшась того, что вдруг победят немцы.

Отец редко рассказывал, как воевал на фронте. Однажды, правда, зашёл у нас с ним разговор об афганской войне. «Страшное это дело, Сашка, – каким-то осипшим голосом сказал он. – Как сейчас помню: шли мы в атаку по деревянному мосту. И речушка-то была небольшая, да и мост метров двадцать. А на тот берег нас выбежало человек десять. А после рукопашной осталось трое. Из целого взвода».

Папа отошёл ко Господу через 40 дней после мамы в 1984 году. После похорон мы с братом разбирали его бумаги и документы и нашли армейскую фронтовую газету с сообщением, что красноармеец Крутов Николай Васильевич «За личное мужество и отвагу, проявленные при защите социалистического Отечества и исполнении воинского долга» награждён медалью «За отвагу». Вот таким был наш отец.

Такими были все, кто сражался на фронте, работал в тылу. Иначе мы бы не отстояли родную землю. Это была война всего народа, даже если и не весь народ был на фронте. Война, которую прочувствовал каждый живущий в стране человек. И Победа досталась нам ценой огромных человеческих жертв. Смертию смерть поправ, они обрели вечную жизнь.

«У нас, у живых, есть много человеческих прав… – отмечал фронтовик, писатель Константин Симонов. – Но одного права у нас, у живых, нет и никогда не будет. У нас нет права забывать, что сделали наши мёртвые товарищи во имя Победы…»

Всякий раз, когда приходит новое поколение, возникает риск разрыва духовного единства и преемственности с теми, кто жил раньше. Чем дальше 1941–1945 годы, тем больше появляется мифов, откровенной лжи и клеветы. Происходит даже не дегероизация, а пересмотр подвига и его главной сути.

Главная опасность состоит в том, что мы, неся детям, внукам, правнукам правду о войне, сообщая о каких-то новых её подробностях, забудем о смысле этой войны, о её цене и результате. Это может нанести гораздо больший ущерб, нежели незнание отдельных фактов, событий и имён.

Почему так важна память о Великой Отечественной? Потому что эта война была не просто вооружённым конфликтом двух или нескольких государств. Это была эпическая, метафизическая битва добра и зла. Когда покушаются на жизнь целого народа и его святыни – историю, веру, культуру, – война обретает возвышенный, сакральный смысл. Она становится священной.

Немец мнил себя «сверхчеловеком», «белокурой бестией», остальных «недочеловеками» числил. «Крестовый поход» объявил против варваров. «Жизненное пространство» завоёвывал. Расовую пирамиду, «новый мировой порядок» устанавливал. Двунадесять языков на нас натравил. Вся Европа на него работала.

Не случайно в самые первые дни войны была написана могучая песня-призыв, которая так и называлась – «Священная война» – и начиналась словами: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!..» Жизнь или смерть – одно из двух. Другого пути для России не было, нет и не будет.

Только пройдя через такие испытания, как Великая Отечественная война, народ обретает меру самого себя, меру своей силы, своей воли к жизни, осознаёт свою роль в собственной и в мировой истории, своё будущее.

Сегодня Россия, как никогда, нуждается в обретении смысла существования, в людях героического, мужественного, неизбывного, непоказного и негасимого духа. Поэтому так важна коллективная память народа о Великой Отечественной.

Александр Николаевич КРУТОВ, "Русский Дом", №6, 2017г.