Протоиерей Александр Шаргунов - Здесь рождается Церковь

4 июня – День Святой Троицы, пятидесятница

В день Вознесения Господь заповедал апостолам «не отлучаться от Иерусалима» и ждать исполнения обетования Отча – облечения «силою свыше». Через десять дней, в день Пятидесятницы, через пятьдесят дней после Воскресения, исполняется это обетование зримым, потрясающим образом. Когда апостолы «были единодушно вместе», «внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2, 1–4). «Он крестит вас Духом Святым и огнём», – говорил о Христе святой Иоанн Предтеча. Позднее, когда апостол Павел прибудет в Ефес, он встретит там учеников Христовых и спросит их: «Приняли ли вы Духа Святого?» – «А мы и не слыхали о Нём», – ответят они. Мы не можем сказать, что не знаем о существовании Духа Святого. Но сколь многие из христиан знают Его только по имени!

Дух Святой – третье Лицо Пресвятой Троицы, от Отца исходящий и посланный нам Сыном после завершения Им дела нашего спасения, равный Отцу и Сыну во всём. Дух Святой – Утешитель, Который приходит вместо Христа к верным. «Я умолю Отца, и Он пошлёт вам другого Утешителя, Который пребудет с вами всегда», – говорит Христос накануне Своей Крестной смерти. Дух Святой – наш Ходатай пред Отцом Небесным. Он приходит к нам на помощь. «Ибо не знаем, о чём помолимся, но Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Он – «Дух истины, Который наставляет нас на всякую истину» и напоминает всё, что Христос говорил нам. Он просвещает нас и даёт нам не только познание Христа, понимание всех Его слов и дел, но также силу жить согласно Евангелию, потому что Он – Дух силы. Он освящает нас, делает нас чадами Божиими и потому – наследниками Царства Божия.

Мы помним из Евангелия примеры действия Духа Святого в учениках Христовых. До Пятидесятницы апостолы, несмотря на научение их Господом, пребывали в неведении. Сколько раз Господь наш сетовал, что они ничего не понимают. В последний день Его пребывания с ними, в день Вознесения, они надеются ещё, что Он пришёл восстановить царство Израиля. В час Крестных страданий они оставляют своего Учителя, прячутся, боясь преследований, и не осмеливаются выйти из своего убежища даже на восьмой день после Воскресения. Они совершенно неспособны пойти и проповедовать всему миру благую весть спасения, как заповедал им их Господь.

Но после Пятидесятницы всё меняется. То, что каждый из них говорит на неизвестном ему ранее языке и «люди набожные, из всякого народа под небесами» (Деян. 2, 5), на праздник собравшиеся в Иерусалиме, бегут на шум и понимают их, – это особый дар, чтобы все увидели, что здесь рождается Церковь и что её предназначение – проповедовать о спасении мира на всех языках. Но не менее чудесна перемена (полная и разительная), которая происходит с самими апостолами. Приняв Духа Святого, они начинают знать и совершенно понимать тайны учения Христа – так что делаются способными передавать их другим. И они обретают мужество говорить принародно о Христе. Проповедь апостола Петра, ранее убоявшегося служанки и трижды отвергшегося от Христа, – пример этого. Он возвещает иудеям, что Сей Иисус, которого они убили, – он смеет так говорить! – чаемый Мессия. И он даёт доказательства, способные убедить самых ожесточённых неверующих, объясняет Писание, подкрепляет свои толкования самыми глубокими и сильными доводами. И Дух Святой просвещает слушающих, как и его: три тысячи душ обращаются к Богу.

В этот день каждый из нас должен спросить себя: является ли он на самом деле учеником Христовым? Знаем ли мы, как действует Дух Святой в душе человеческой и в истории? Мы тоже отчаянно нуждаемся в этом Утешителе – в этом Ходатае, Просветителе и Освятителе, в этом Духе света, истины и силы. «Что нам делать?» – спрашивают люди апостола. Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Мы все приняли Крещение и помазание святым миром со словами «печать дара Духа Святаго». Но мы сознаём, – и в этот день глубоко, как никогда, – принося коленопреклоненные молитвы перед Богом – Святою Троицею, насколько мы были невнимательны к внушениям Духа Святого и неверны благодати, однажды открывшейся нам, и слову Христову. Мы знаем, что покаяться – значит измениться внутренне и внешне, значит начать по-настоящему молиться, то есть вступить в общение с Богом – нашим Отцом, Который на небесах, слушать Того, о Ком Отец говорит: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», следовать советам Духа Святого. И, прежде всего, просить Отца, чтобы Он послал нам Духа Святого, ибо «Бог даёт Духа Святого просящим у Него». И даром Отца и Сына взывать к Богу Духу Святому всем покаянием нашим: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, прииди и вселися в ны».

Протоиерей

Александр Шаргунов