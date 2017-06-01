Яна Амелина - Подросток минус Бог равно самоубийство

Поблема суицидальных групп в социальной сети «ВКонтакте», участники которых, преимущественно подростки, сознательно подводятся к совершению самоубийств, вызвала огромный общественный резонанс после публикации в мае 2016 года статьи Галины Мурсалиевой «Группы смерти».

На сегодняшний день околосуицидальный и в целом депрессивно-агрессивный контент продолжает составлять значительную часть наиболее массовых «пабликов», оказывая круглосуточное деструктивное воздействие на подростковую психику.

При этом подростки являются лишь «полигоном», на котором обкатываются политические, социальные и медиатехнологии в условиях повсеместного доступа к интернету. Частично они могут быть успешно применены и в отношении «взрослой» части населения. Это доказывают массовые флешмобы в социальной сети «Фейсбук», в рамках которых давно уже совершеннолетние граждане публично делятся то интимными переживаниями, то детскими фотографиями, то подробными рассказами о том, куда и при каких обстоятельствах их «не взяли», то изображениями «ждуна» и т. д. Демонстрируемая лёгкость манипуляции сознанием как несовершеннолетних, так и взрослых представляет очевидную угрозу национальной безопасности РФ.

Как отмечает политолог Эмилия Челерина, если сейчас эти технологии отрабатываются на детях, которые режут себе руки и прыгают с высотных зданий, то в дальнейшем «задания» могут быть расширены до использования подростков в терактах и убийствах. Действительно, исследование суицидальных и околосуицидальных групп демонстрирует полную схожесть их методов с методами пропагандистов запрещённой в РФ террористической группировки, именующей себя «Исламское государство» (ИГ). В зависимости от индивидуальных склонностей, темперамента и других личностных особенностей подростков подводят к мысли об убийстве либо других людей (вербуемые в ИГ), либо себя (контингент суицидальных групп).

Показательно, что некоторые из этих групп одновременно ведут антирелигиозную, антихристианскую и антироссийскую пропаганду, используя популярные либеральные клише (Сталин, ГУЛАГ, четыре миллиона фронтовиков, попавших в фашистский плен, а затем в сталинские лагеря и т. п.). В таких сообществах часто повторяется: «Пора что-то менять». Они активно «освещали» несанкционированную акцию протеста «против коррупции», прошедшую 26 марта в ряде российских городов, несмотря на то, что подписчики этих групп не только не поддерживали такой поворот, но в недоумении интересовались: «Когда это паблик стал политизированным?» Тогда, когда пришло время выводить детей на улицы!..

Кто же стоит за всем этим безумием? Не впадая в конспирологию, следует обратить внимание на очевидные вещи. Одна из них – чётко различимый «западный след». На первом этапе многие околосуицидальные посты представляли собой просто русский перевод, сопровождающий оригинальный текст на английском языке. Сейчас их стало несколько меньше, но на суть дела это не влияет. Трудно не заметить и совсем уж странное совпадение: резкий всплеск суицидальной игры в «Синего кита» практически день-в-день совпал с инаугурацией президента США Дональда Трампа. Возможно, таким образом отмечали это событие его политические противники.

Что касается форм и методов «работы» организаторов «групп смерти», то неспециалисту в психиатрии бросается в глаза, с одной стороны, зомбирование, характерное для тоталитарных сект (от лишения сна до необходимости быть на постоянной связи с руководителем группы). С другой – затушёвывание сути и последствий того, что должно произойти («добровольного» ухода из жизни). Причём организаторы действа не скрывают, что говорят от имени сил зла. Детей открыто толкают в ад, выступая от имени демонов, сатаны, дьявола, то есть тех, кто действительно стоит за всем этим действом.

Причина же, по которой это оказывает на подростков такое воздействие, заключается в том, что у них нет Бога, они к нему не пришли или даже пока не собирались идти. У детей отсутствуют элементарные навыки духовной жизни. Уныние – отчаянье – самоубийство – для верующего тут всё очевидно. А для неверующего? Да ещё считающего, что он самый крутой, он подросток, он пришёл в этот мир, чтобы… Ведь даже беглое исследование наиболее популярных «контактовских» групп показывает, как эту манию величия на пустом месте, этот абсурдный культ «Я – подросток!..» (ну и что?) старательно развивают, стараются довести до логического конца.

Нужно говорить не только о суицидальных группах, которые наиболее опасны, но и о многомиллионных сообществах, в которых девушек называют исключительно «шкурами», картинка без площадной брани – редкость, а уровень пошлости и агрессии откровенно зашкаливает. Остаётся один вопрос – кому и зачем это нужно? Ведь над контентом, размещаемым в этих группах, работают сотни и тысячи профессионалов, а другие сотни и тысячи заняты круглосуточным поддерживанием этих пабликов. Это преступный бизнес на морали – и крови – подрастающего поколения, который необходимо прекратить.

Пора прекращать и безконечную информационную подпитку темы самоубийств и фактическое навязывание её как возрастной нормы. Никакой нормой это не является. Все мы были подростками, и далеко не каждый из нас задумывался о самоубийстве (а ведь именно об этом как о догме твердят сейчас либералы) или пытался воплотить эту идею в жизнь.

Пора прекращать безконечно вытирать сопли людям, считающим, что двойка или девочка, которая посмотрела не так, – проблемы мирового масштаба. В мире, где миллионы детей недоедают и не имеют возможности ходить в школу, подобное нытьё нужно прекращать обычной оплеухой. Не поможет? Ещё как поможет. Подписчики суицидальных и околосуицидальных групп должны быть идентифицированы, и с каждым проведена профилактическая беседа о последствиях такого поведения. 95 % тут же с плачем удалятся из «Контактика» навсегда и с удвоенным рвением примутся за учёбу. С остальными 5 % придётся работать специалистам-психиатрам.

Что касается последствий, то надо вспомнить советскую практику. Покушавшийся на самоубийство ставился на учёт, что в дальнейшем закрывало ему многие возможности во взрослой жизни. Вот об этом и нужно предупреждать подростков – разумеется, прежде введя все эти ограничения. Человек, особенно молодой, должен осознавать, что некоторые шаги лучше не делать. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Подростку с реальными суицидальными намерениями должна быть оказана квалифицированная помощь, но праздный интерес к этой тематике необходимо жёстко пресекать.

Важнейшим шагом на этом пути должно стать полное исключение сетевой анонимности. Как выяснилось в беседах с противниками этой меры, никаких аргументов, кроме общего для либералов неприятия «контроля за интернетом со стороны государства», у них нет. Однако такой подход как минимум поверхностен, а вообще-то преступен. Интернет и конкретно социальные сети, задуманные как средство общения между людьми, во многом утратили эту функцию, превратившись в площадки для «свободного выражения анонимных мнений», вернее, обливания грязью, распространения дезинформации, вербовки в ИГ и прочие радикально-исламистские структуры и, наконец, – в конвейер по доведению детей до самоубийства. Дальше ехать просто некуда! Конечная станция – ад. И мы всё ещё защищаем анонимность?... Нет уж, пускай убийцы и потенциальные самоубийцы даже не надеются, что останутся невычисленными.

Разумеется, нужно также ввести возрастные ограничения (например, по получению паспорта, то есть с 14 лет) для регистрации в социальных сетях. Полагаю, что две эти меры дадут серьёзный положительный эффект, и социальные сети как таковые запрещать не придётся.

Однако главная проблема в том, что сугубо запретительные меры – это далеко не всё. Запретить можно что угодно, от «Контакта» до интернета вообще. А дальше-то что? Пока на официальном уровне не будет сформулирована идеологическая альтернатива – и не просто сформулирована, а воплощена в жизнь – на месте уничтоженных суицидальных и экстремистских групп будут возникать новые и новые. России необходима идеология, России нужно повернуться к Богу, а не бежать от Него, как в ситуации с Исаакиевским собором. Этот выход – единственный, но пока его боятся даже обсуждать.

Яна Александровна Амелина

КОММЕНТАРИИ:

Лаура Мамиева, психолог:

– Существует ли заговор, стоящий за «группами смерти» в социальных сетях – вопрос неисчерпаемого потенциала. Но для верующего человека вопрос заговора вообще не стоит. Он есть, и ему столько же лет, сколько и человечеству. Князя мира сего и его заговора против людей никто не отменял. Однако сегодня даже верующие люди лишнее упоминание Христа и его противников считают моветоном. В общем, всё идёт в «нужном» направлении – к апокалипсису.

Социальные сети – новая действительность, с каждым годом всё больше превращающаяся в главную. Именно здесь большинство «урбанистического» человечества проводит много времени. Однако почему-то забывается тот факт, что для новой реальности и человек должен быть новый. Человек вынужден меняться, подстраиваться под новую среду. Грядёт формация нового человека. К сожалению, это не те перемены, которых ждёт от нас Господь. Но то, что для нашего общества самоубийства детей, кем бы они ни были спровоцированы, пока ещё факт шокирующий – радует и вселяет надежду. Образ Божий в человеке и аду уничтожить невозможно.

Иерей Владимир Шалманов,

руководитель информационно-издательского отдела

Георгиевской епархии (Ставропольский край):

– На мой взгляд, корень проблемы не в том, что в соцсетях существуют «группы смерти», а в том, что подросток не видит смысла в своей жизни. У него нет ответа на вопрос: «Зачем люди рождаются, учатся, работают, преодолевают множество трудностей, если в конце концов умирают?». Нужно говорить с детьми и подростками о смысле жизни. Говорить гораздо больше, чем это делается сейчас.

В христианском понимании жизнь даётся от Бога – и вовсе не для того, чтобы человек её проспал, пропил себе в удовольствие, проиграл в компьютерные игры или выбросил на помойку за ненадобностью. Каждый человек – не свой собственный, но Божий. Поэтому смысл жизни в том, чтобы не оскотиниться, чтобы стать человеком в высшем смысле этого слова. Все мы, независимо от вероисповедания, рабы Божии именно потому, что Бог, никого из нас не спрашивая, дал нам сокровище богоподобной человечности и требует, чтобы мы за время жизни на земле это сокровище не только сохранили, но и приумножили. Кто приумножил – хороший «раб», все остальные – ленивые «рабы». А самоубийца – это тот, кто отстраняется от выполнения поручения, данного ему Богом. В этом заключается его бунт против Бога. Многие ли услышат эту религиозную идею? Отчасти это зависит от того, на сколько «языков» будет переведена эта мысль. Можно её озвучивать словами евангельской притчи о талантах, а можно на языке, которым говорят дети и подростки.