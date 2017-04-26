Александр Крутов - Слово редактора - Говорить Добро, Жить и Мыслить, как Люди

Каждый раз, когда приближается праздник Славянской письменности и культуры, мне вспоминается 24 мая 1992 года. Именно в этот день на Славянской площади в Москве был открыт первый в России памятник равноапостольным Кириллу и Мефодию, создателям славянской азбуки, проповедовавшим христианство и оставившим нам церковнославянский язык – язык Священного Писания и богослужения, ставший общим богослужебным и литературным языком всех православных славян.

Монумент изображает двух братьев, держащих в руках свиток со старославянской азбукой и Библию, на развороте которой написана первая строка Евангелия от Иоанна «В начале было Слово...», свободной рукой один из них поддерживает большой крест. В подножии памятника установлена Неугасимая Лампада. На памятнике написано: «Святым равноапостольным первоучителям славянским Мефодию и Кириллу. Благодарная Россия».

На торжественное открытие памятника работы выдающегося скульптора, лауреата Государственной премии СССР и общественного деятеля Вячеслава Михайловича Клыкова (1939–2006 годы) и архитектора Юрия Пантелеймоновича Григорьева собрались тысячи людей. Крестным ходом они прошли из Успенского собора Кремля на Славянскую площадь (бывшая площадь Ногина). Этому событию предшествовала огромная работа Международного фонда славянской письменности культуры.

Инициатива возрождения в России празднования Дней славянской письменности принадлежит Мурманской писательской организации и в особенности писателю Виталию Семёновичу Маслову. В 1986 году в Мурманске прошёл первый праздник под названием «Праздник письменности».

В 1988 году праздник совпал с 1000-летием Крещения Руси и проводился в древнем Новгороде. Крещение Руси положило начало письменности, но и письменность способствовала распространению новой веры. Здесь, в древнем центре России, и получила вслед за Киевом начальное распространение письменность. В 1989 году главные празднества проходили в Киеве. В следующем – в Минске. Официальное утверждение праздника приходится на 30 января 1991 года. Решение было принято Президентом РФ. Это первый и единственный в своём роде государственно-церковный праздник. Центр торжеств находился в Смоленске. Тогда был проведён и Славянский ход.

В 1992 году центром праздника стала Москва. В столице состоялся Первый Международный Конгресс славянских культур. Впервые, после 79-летнего перерыва, в Россию был доставлен из Иерусалима Благодатный огонь.

Целый месяц мы, группа паломников Международного фонда славянской письменности и культуры, по благословению Святейшего Патриарха Алексия везли на чешском автобусе Лампаду с Благодатным огнём, возжённую у Гроба Господня: Святая Земля, Турция, Греция, Афон, Болгария, Югославия, Венгрия, Словакия, Польша, Украина, Белоруссия, Россия. И везде Благодатный огонь встречали звоном колоколов и благодарственными молебнами. С 24 мая 1992 года он неугасимо горит в подножии памятника Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве.

В России традиция отмечать память Кирилла и Мефодия была заложена в XI веке. Одно из свидетельств тому – Архангельское Евангелие от 1092 года. А первые чествования славянского слова прошли в Москве в 1862 году. В Новгороде был открыт памятник «Тысячелетие России», на котором увековечены образы Кирилла и Мефодия, чья деятельность совпала со становлением российской государственности.

В 1994 году представителями Фонда славянской письменности и культуры во славу и честь Кирилла и Мефодия на их родине в Салониках был установлен Поклонный крест.

Так одна дата вызывает в памяти десятки других связанных с ней, не менее значимых.

В эти дни обычно вспоминают, что мы – славяне и что нас более трёхсот миллионов. Название «славяне» появилось в середине VI века, но сам народ и язык, как доказал, опираясь на множество исторических источников, Михаил Васильевич Ломоносов, простираются в глубокую древность: «Народы от имён не начинаются, но имена народам даются». Он считал, что под разными именами находится один народ, проживавший на обширной территории Европы и Азии.

Славянский мир – это сегодня (против почти сотни былых) всего лишь 13 чисто славянообразующих государств. И существует он больше в виртуальном измерении. За всю свою историю он никогда не образовывал единого союза. И всегда дробился (продолжает дробиться и сегодня) на разные, подчас не только противодействующие, но воюющие друг с другом части.

Если раньше (30 лет тому назад) на славянских языках (их более 150-ти) во всём мире разговаривали более 400 млн человек, в том числе на русском – 200 млн (на английском в современном мире разговаривает более 700 млн, а на китайском 1,2 млрд человек), то их число теперь убавилось на 10-15 %.

Происходит «олатинизация» многих языков. Переход с кириллического алфавита на латиницу уже произошёл в ряде стран – Молдавии, Азербайджане, Туркменистане, Узбекистане. Активно обсуждается вопрос перехода с кириллицы на латиницу в Казахстане. Основной тезис – существующий алфавит мешает влиться в мировое коммуникационное пространство. На Украине в марте 2014 года «временная специальная комиссия по подготовке проекта закона “О развитии и применении языков на Украине”» рассмотрела постепенный отказ от использования кириллицы в стране. Запрещается русский язык.

По сути дела, идёт деславянизация мира. Резко сужается территориальное жизненное пространство славянских народов, сокращается их численность, прямо на глазах слабеет их экономический и оборонный потенциал.

В третье тысячелетие славянский мир вступил раздробленным и обессиленным, подверженным внутренним распрям и разрушительному внешнему воздействию на него. Так, может быть, славянство уже исчерпало потенциал своих жизненных сил? И его растворение в других, более жизнеспособных этносах следует лишь приветствовать? Нет и ещё раз нет!

Славяне ещё не сказали своего весомого слова. Ведь совсем недавно центр славянства – Россия – лежала поверженная у ног победителей, контролировалась США и их союзниками и методично разрушалась.

Но предпринимаемые Россией в последние годы энергичные меры для восстановления экономического, научно-технического, военного потенциала страны дают надежду на возрождение славянства.

Задумаемся над главным предназначением нашей азбуки и нашей речи: «Говорить Добро, Жить и Мыслить, как Люди». Однако для этого нужна мощь не столько материальная, сколько духовная. Именно в нравственном служении видел великий русский гений Фёдор Михайлович Достоевский предназначение России. Именно тогда только скажет славянство своё целительное слово человечеству.

Александр Николаевич КРУТОВ, "Русский Дом", №5, 2017г.