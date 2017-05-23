Протоиерей Александр Шаргунов - Превыше неба

25 мая – Вознесение Господне

Праздник Вознесения Господня, как и все двунадесятые праздники во Святой Соборной и Апостольской Церкви, – наше участие в тайнах, в которых участвовали апостолы.

За каждой литургией звучат слова Спасителя: «Сие творите в Мое воспоминание». И затем священник произносит от лица Церкви: «Поминающе убо спасительную сию заповедь и вся, еже о нас бывшая: крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную седение, Второе и славное паки Пришествие».

Уже во время Его общественного служения совместные трапезы Христа с людьми возвещали и уготовляли Тайную Вечерю и Евхаристию. Насколько больше научает Он нас после Воскресения, что не оставляет Своих. Он пребывает с ними через Евхаристию. Они узнают Его в «преломлении хлеба».

Через тридцать лет после Пятидесятницы апостол Павел мог написать христианам всех времён: «Бог по Своей великой любви, которою возлюбил нас, оживотворил нас Христом, – и воскресил с Ним, и посадил на небесах» (Еф. 2, 5–6). Апостол Павел хорошо знает, что те, кому он пишет, находятся в жизни, которая кончается смертью. Время воскресения и славы небесной ещё не пришло. Но в нас, в тех, кто крещены, уже действует закваска вечной жизни, и мы уже несомы течением Воскресения и Вознесения. Книга Деяний святых апостолов, которую мы слышим за литургией праздника, даёт точное описание этого события: «По страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней Христос являлся живым Своим апостолам и говорил с ними о Царствии Божием» (Деян. 1, 3). Господь сказал Своим ученикам не отлучаться от Иерусалима, но ждать пришествия Духа Святого.

«Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Слова Спасителя были трудны для понимания, но разве не об установлении Царства Божия на земле возвещает Господь? В течение веков иудейский народ не имел политической независимости, и род Давидов угасал. А Христос непрестанно говорит о Царствии Божием. И один из апостолов воскликнул: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Христос говорит о Духе Святом – апостолы ищут земного царства. Мы присутствуем при последних минутах пребывания Христа на земле. Эта беседа Господа со Своими учениками перед Вознесением не должна ли и нас заставить задуматься? Когда мы слышим Евангелие, понимаем ли мы всегда, что Христос говорит? Эти слова Господни, обращённые к нам, по-настоящему трудно воспринять. Однако Господь не оставляет нас. Его неотступная забота об апостолах даёт нам надежду, что и нас Он спасёт, потому что мы принадлежим к Церкви апостолов, которые когда-то

так плохо понимали служение, доверенное им Христом, и которые даром Духа Святого стали столпами и основанием Церкви. «Не в сие ли время», – спрашивают апостолы, и Христос отвечает: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Отвечая на вопрошание об установлении Царства Божия на земле, Христос говорит о конце мира. Апостолам не надо знать, когда это будет. Но их ждёт великое служение. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».

Задача, которую Христос доверяет Своим апостолам, географически имеет безкрайние границы – весь мир. Ещё более впечатляет благовестие, с которым они должны идти: «Вы будете свидетелями Мне». Свидетелями – то есть теми, кто видел, слышал Господа, ел и пил с Ним, даже после Его воскресения. Свидетелями – значит людьми, которые не устрашатся говорить, даже если их поведут в темницы, даже если их будут предавать мучениям, даже если им надо будет умереть.

«Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их». Во всех языках слово «небо» всегда означало небесный свод и место пребывания Бога. Облако – это Божественная сила Духа Святого, как и в Преображении. И во Втором Пришествии Господь явится таким же образом – на облаках небесных, со славою. В Рождество Христово мы говорим, что Господь сошёл с небес. В Вознесение Он возносится к Отцу. Тридцать с небольшим лет, которые Он прожил на земле среди нас, не были мимолётным видением. В Синаксаре сегодняшнего праздника мы читаем: «Господь Иисус Христос, будучи Богом, возносится превыше неба и не оставляет человеческого естества. Но Первенцем входя в Царство Небесное, Он даёт нам надежду соединиться с Ним».

Он избрал апостолов, и всё более постигая полноту тайн Царства Божия, они идут, чтобы быть свидетелями Христовыми. Крещение и Евхаристия всегда будут особенными видимыми знаками присутствия среди нас Того, Кто пришёл нас спасти и Кто посылает Своей Церкви Духа Святого. Вот почему в день Вознесения мы можем радоваться. В наших храмах и в наших сердцах гремит в этот день псалом славы: «Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе трубнем. Вси языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви нашему, пойте. Воцарися Бог над языки: Бог сидит на престоле святем Своем».

Протоиерей Александр Шаргунов