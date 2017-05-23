Епископ Тихон (Шевкунов) - Господь исполнил желание нашего сердца

В день явления Державной иконы Божией Матери, 15 марта, на паперти нового храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Сретенском монастыре была совершена литургия Преждеосвященных Даров. Богослужение прошло под открытым небом у подножья прекрасного собора на Большой Лубянке – месте страдания тысяч христиан. Внутри собора, освящение которого ещё впереди, заканчиваются отделочные работы.

Дата первого богослужения не случайна. Когда начиналось строительство храма, планировалось совершить в нём первое богослужение именно в этот день – день столетия трагических событий русской Смуты. 2 марта 1917 года (15 марта по новому стилю) заговорщики принудили государя-страстотерпца Николая II к отречению. Спустя сто лет мы встречаем этот день осмыслением пройденного пути, своей истории, прославлением Новомучеников и Исповедников Христа Спасителя.

Святейший Патриарх Кирилл благословил освящение нового храма на праздник Вознесения – 25 мая 2017 года. В этот день будет отмечаться и десятилетие воссоединения Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви. Именно на Вознесение десять лет назад был подписан документ о каноническом общении. Но Святейший Патриарх благословил, как и было намечено, совершить первую литургию 15 марта на специально устроенной для богослужений паперти нового собора.

В тот тёплый мартовский вечер около двух тысяч православных христиан собралось на Тайную Вечерю Господню. Священники с трудом успели исповедать всех, готовившихся к причастию. Богослужение возглавил наместник Сретенского монастыря епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) в сослужении духовенства обители. За богослужением пел хор Сретенской семинарии. Многие присутствовавшие ощущали приподнятое пасхальное настроение.

В своей проповеди епископ Егорьевский Тихон сказал: «Мы знаем, какой особенный сегодня день. Это день, когда Царица Небесная, подав нам знамение Своей иконой Державной, промыслительно взяла властный скипетр над нашей Отчизной, над Россией, выроненный последним представителем 300-летней династии святым страстотерпцем Николаем.

Когда мы начинали возводить этот храм, то молились, чтобы Господь благословил нам подойти к концу этой работы именно к этому дню – столетия начала самых, может быть, трагических событий в истории нашего Отечества, начала того пути испытаний, которые, по милости Божией, наш народ преодолел, тех испытаний, которые его не сломили, и тех испытаний, которые потомков многих, кто когда-то отрёкся от Бога, привели ко Христу, привели к торжеству Воскресения Христова.

Храм назван в честь всепобеждающего Воскресения Христова и в честь верных учеников Господа Иисуса Христа, Его святых Новомучеников и Исповедников. Господь исполнил желание нашего сердца. И вот сегодня, в годовщину, знаменательную лишь тем, что мы осмысливаем путь, пройденный нашей страной, народом, мы прислушиваемся к урокам, которые должны извлечь, и понимаем главное: всё – только в руках Божиих. Господь низводит во ад и возводит. Это и случилось с нашим Отечеством, низведённым во ад и возведённым вновь к Воскресению Христову, к воскресению жизни о Боге для многих миллионов наших сооте-чественников.

Уроки Божии порой очень тяжелы. Уроки Божии заключаются ещё и в том, что безпечность, малодушие, неверность людей долго терпятся Богом, но потом наступает минута, когда и сами безпечные, и их потомки должны расплачиваться горьким, но спасительным опытом.

Мы воспоминаем сегодня святых Новомучеников, но не знаем, сколько же было безвестных мучеников, которые стали когда-то отступниками от Церкви и веры, но благодаря испытаниям и мученическому пути вернулись ко Христу, может быть, в последние минуты. Вернулись и обрели смысл и цель всей своей жизни – соединение с Богом, соединение со Христом.

Это происходило подобно тому, как это произошло на Голгофе с разбойником: прибитый ко кресту, он в последний момент сделал то, что было ему доступно, от всего сердца произнеся лишь несколько слов: “Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем”. Никаких подвигов. Никакого всежизненного благочестия. Лишь грехи отступления, измены, трусости и обмана, как сказал государь Николай Александрович. Но то же, наверное, многие наши соотечественники могли сказать и о себе: повинны в измене, трусости и обмане. По отношению к Церкви, по отношению к Господу, по отношению к тому историческому пути православной Руси, пути, который они знали, но пренебрегли им.

Есть и практические уроки для нас всех. Мы празднуем славу святых Новомучеников, поруганных и отвергнутых веком сим, осмеянных и измученных своими современниками. Наша память – это как некая икона здесь на земле того, что происходит в Царстве Небесном. Наша память – лишь малый отблеск той славы, которые эти люди имеют в Царстве Небесном. Их было немного, но именно они были правы, именно они выбрали истинный путь, потому что выбрали Путь, Истину и Жизнь – Христа. Несмотря на то, что, казалось бы, всё вокруг кричало им: “Оставьте Его! Отойдите от Него – и живы будете”. А они говорили иное: “Взыщем Бога, и жива будет душа наша”.

Это высокий духовный урок. Есть и практический урок. Он не от святых отцов, не от подвижников благочестия, его нам преподают современники, со стороны смотревшие на происходящее тогда, в 1917 году. Один из таких людей – человек неправославный, и не знаю, христианин ли, – французский посол в Петрограде Морис Палеолог. Он говорил: “Удивительно, я не знаю другого народа, более внушаемого, чем русский”.

Те люди, которые приветствовали свержение самодержавия, как они были убеждены в правоте своего дела, как в восторге кричали: “Ура!” (это светская “Осанна”), как убеждали всех и самих себя, что вот наконец всё изменится, придут самые достойные люди, вот наступит царство счастья и справедливости. Через несколько месяцев эти же люди ужасались и плакали кровавыми слезами, потому что страна, которую при их участии передали самым достойным и избранным, разрушилась. Уже к лету 1917 года России практически не осталось – вот что сделали с ней те, кто, неистово домогаясь власти, самодовольно утверждали и свято верили, что знают, как сделать лучше.

Оказалось, управлять державой Российской очень и очень сложно. Страна рухнула и попала в руки антихриста, предтечи его. Кто же передал в руки предтеч антихриста Россию и её народ? Те, кто безконечно любили Россию, как они говорили. И надо сказать, они не лгали. Все те деятели подлого заговора – и военные, и аристократы, и думцы, и интеллигенция, и народ – кричали на всех углах: мы делаем это всё ради России! Мы умереть готовы за неё! И они впоследствии доказали свою любовь порой даже смертью в составе армий Белого движения.

Только вот в конце концов именно эти безконечно любящие Россию люди передали страну в руки того человека, который заявил: “А мне, господа хорошие, на Россию наплевать”. Слова эти принадлежат человеку, тело которого лежит ещё сегодня на Красной площади. Вот что с великой любовью к Отечеству сделали те, которых тогда называли надеждой и лучшими людьми страны.

Эти уроки должны отпечататься в нашем уме и в нашем сердце. Мы не можем ещё раз допустить чего-либо подобного. Сейчас, слава Богу, предпосылок к подобному нет. Но в мгновение ока всё может перемениться, если члены Церкви Христовой окажутся таковыми только по форме. Тогда Дух Божий отойдёт от них.

И сегодня, в этот прекрасный, замечательный вечер Трапезы Господней, будем молиться, чтобы Господь не ввёл нас во искушение, избавил нас от лукавого, сохранил нас малым стадом Своей Церкви. Чтобы в этом прекрасном, всеми нами вымоленном и построенном храме в честь Новомучеников мы ещё много и много лет могли совершать Трапезу Господню. Чтобы Трапезу Господню здесь совершали ваши дети и дети ваших детей.

Я хотел бы поблагодарить от лица всей братии всех вас за сегодняшнюю молитву. Поблагодарить братию нашей обители за труды по строительству и устройству этого храма. Выразить слова признательности всем строителям, архитекторам, замечательным художникам, инженерам. Всех-всех поблагодарить за то, что вашими трудами и молитвами, и именно сегодня, мы смогли совершить такую удивительную службу.

Наверное, это не случайно. Первая служба здесь, в Сретенском монастыре, на Сретение Господне 1994 года произошла тоже на улице, мы помним это. И первая служба перед новым храмом не нарочито, а вот так само собой получилось, происходит тоже под открытым небом, в великом храме мира Божия, в котором все мы живём».

Подготовил

Андрей Викторович ВИКТОРОВ

Фото Анатолия ГОРЯИНОВА