Александр Москалёв - Расколотый Славянский мир

24 мая – День славянской письменности и культуры

Главный тревожный вопрос славянского мая: неужели это время, предсказанное душегубом славян – Бандерой, пришло и окончательно утвердилось на Украине? Целый век, начиная с Первой мировой, идёт откровенное, циничное, кровавое уничтожение Славянского мира. Однако после Великой Победы над фашизмом, с 1950 по 1988 годы (до 1000-летия Крещения Руси), численность населения росла во всех славянских странах Восточной Европы. Самый большой абсолютный прирост был в Российской Федерации, Польше и на Украине.

Это вызвало тревогу и ярость атлантистов. На Славянский мир обрушились страшные испытания – от агрессии НАТО и бомбёжек Югославии до двух Майданов на Украине. В новейший период истории (с начала 2000-х) численность восточно-славянских народов уменьшилась на 12,1 млн человек. За это глобально-безжалостное время русских стало меньше на 8,9, украинцев – на 2,5 и белорусов – на 0,7 млн человек. Это ж целая европейская страна! Но славян продолжают терзать и унижать.



Потому в противоборстве к прогремевшему названию, прилетевшему три года назад из Крыма, – Русская весна, хочется добавить ещё и вековое – Славянский май. Дело не только в том, что мы отмечаем 24 мая единственный государственно-церковный праздник – День славянской письменности и культуры, день памяти первоучителей словенских Кирилла и Мефодия. Именно в мае проголосовали за независимость Донецкая и Луганская народная республики, а соседние области – за Союз: это тако-о-й символ славянского единства! Сербия тогда отказалась вводить санкции – это тоже знак славянского единства. Оно было безжалостно разрушено и залито кровью, но, оказывается, – не сгинуло! На географических просторах России и Украины, на духовных пространствах в течение месяца всегда на шествиях Бессмертного полка, на Шолоховском празднике патриоты пытаются утвердиться, что и подлинный Славянский май – не за горами.

Видный русский религиозный мыслитель Николай Бердяев родился в Киеве, его брат даже публиковал стихи на украинском языке, но в годы войны с фашизмом Бердяев размышлял о новых путях развития человечества, Славянского мира, России. В 1946 году выходит его книга «Русская идея», где он развивает идеи славянофилов и Владимира Соловьёва, примеряя положения на изменившийся мир. Он понял и завещал спасительную альтернативу западной агрессии – идею солидаризационного развития человечества, как ни тяжеловесно это звучит. Эквивалентом и предтечей солидаризации является выдвинутое ещё в девятнадцатом веке понятие «соборность». Соборность – это особое духовное единение. Это не примитивный социализм как преобладание общего – социума над индивидуумом. Это даже не просто коммунизм, как общность по форме – коммуна. Это гораздо большее – общность в духе. Сегодня, когда идёт яростная информационная война, мы фиксируем очередное обострение геополитического противостояния России и США. У США тоже есть национальная идея, обращённая в мир («американская идея»), – это идея мирового доминирования («град на холме», который возвышается над остальным миром). «Русская идея» принципиально иная – не доминировать, не господствовать, а спасаться и спасать – зачастую через самопожертвование.

Кстати, Меланию Трамп, которая родом из Словении (американское гражданство вообще получила всего десять лет назад), давно ещё в полушутку спросили, какую роль она видит для себя в случае, если Дональд Трамп станет президентом. И она ответила: «Я была бы очень традиционной… Я бы поддерживала его». Можно себе представить такой ответ в устах Хиллари Клинтон, которая, кажется, родилась с жаждой власти? Расскажи кто-нибудь 47 лет назад Виктору Кнавсу и его жене Амалии, что их новорождённая дочка Мелания станет первой леди Америки, разве бы они поверили в такое?

Будущая миссис Трамп родилась в стране, которой больше нет, – в социалистической Югославии, в словенском городе Ново Место. Её отец был коммунистом и работал на государственном заводе и занимался сбытом автопродукции. А мать трудилась простой лекальщицей на фабрике детской одежды. Жили они в скромной квартире в обычном многоквартирном доме в Севнице, но со временем семья переехала в двухэтажный дом. После школы Мелания поступила в Люблянский университет, но проучилась там всего год. Зато она стала частью модельного бизнеса, начала работу с модными домами Милана и Парижа. Её фотографии стали появляться на обложках журналов по всему свету. К слову, неоконченное высшее образование не мешает Мелании говорить свободно на пяти языках – родном словенском, сербскохорватском, английском, немецком и французском. Славянка ещё не проявила себя, но мы же знаем, что ночная кукушка дневную перекукует…

Многие, включая самих русских, сегодня не понимают, почему мы, несмотря на исторические уроки, поношения и предательства, сохраняем верность славянскому единству. Ответ даёт Фёдор Достоевский, который нисколько не идеализировал славян: «Славянский народ – из древнейших народов, в который входят сегодня: русские и украинцы, белорусы и поляки, чехи и словаки, болгары и македонцы, сербы и черногорцы, словенцы и хорваты. Все мы понимаем друг друга без особого труда, поскольку у нас общий язык…».

Внуки зачастую изменяют заветам прадедов, но как отрешиться от этой глубинной общности, от понятного Слова?

«Никакого славянского братства уже нет», – просто кричит в статьях и постах писатель Герман Садулаев, который рвался в Госдуму от КПРФ. Он вдруг обрушился на песню Константина Кинчева «Небо славян», написанную в поезде Питер – Москва ещё 22 октября 2000 года. Как пишет поклонница группы: «С 2002 года она играется на каждом концерте группы и практически на каждом фестивале (и уже успела надоесть до смерти). Лично я за те пять лет, что хожу на “Алису”, могу вспомнить всего один сольный концерт, где её не было…

Неоднозначность песни обсуждать не хочется. Но её пафосность и могучий патриотический заряд безспорны. Фактически эта песня – гимн, а подобные песни в наше время дефицит, поэтому не удивительно, что обрела она новое рождение в самых необычных исполнениях».

Да, совершенно не являясь поклонником Кинчева (особенно его внешнего облика!), я не раз ставил в эфир грандиозную запись, сделанную 24 мая 2007 на празднике «Дни славянской письменности и культуры» в Коломне. Закрытие его сопровождалось сильным музыкально-литературным действом под названием «Вначале было Слово…» режиссёра Галины Ковалёвой – давней знакомой «Русского Дома» из Красногорска. И в финале песню Константина Кинчева «Небо славян» грянул… сводный хор! Это прозвучало грандиозно и новаторски. Но самое большое потрясение – запись этой песни как строевой в исполнении неведомой 2-й роты на солдатском смотре:

За бугром куют топоры,

Буйные головы сечь,

Но инородцам кольчугой

звенит русская речь.

И от перелеска до звёзд

Высится Белая рать.

Здесь, на родной стороне,

нам помирать.

Только в своём могучем речитативе воины подправили заключительную строку: вместо «здесь, на родной стороне, нам помирать» – выдохнули «побеждать». И правильно! Но вот всю эту вдохновенно поющую рать решил победить Герман Садулаев в начётнической статье с ложным посылом-вопросом: «Ты поёшь: “От чудских берегов до ледяной Колымы, всё это наша земля”. Всё это славянская земля, ты говоришь. Твоя земля. А где моя земля, Костя? Куда она подевалась? Где земля Зарифуллина, Абузярова, Кара-Мурзы и Айрапетяна?». Совершенно ясно где: там же, Герман Умаралиевич. Там же, если мы граждане России! И небо у нас – общее, как бы украинские националисты ни воспевали именно своё небо над золотым житом на жовто-блакитном флаге.

Письмо Садулаева тут же радостно подхватило «Радио Свобода», его апологеты на сайте радиостанции, хотя появились и резкие возражения. Самое точное принадлежит журналистке и писательнице Татьяне Шабаевой: «На минуточку: я никогда не слышала песни Кинчева “Небо славян”, о которой идёт речь… В целом совершенно равнодушна к Кинчеву и группе “Алиса”. А выступление Садулаева – это выступление человека, который говорит неправду. Пример: Садулаев пишет, цитирую: “Я 44 года живу среди расизма, нацизма и ксенофобии”. Понятно? “44 года” – это потому, что он родился в 1973 году. И вот с самого рождения он живёт, живёт, живёт среди расизма, нацизма и ксенофобии. Терпит, терпит, терпит…». Да, читать такое послание от члена КПРФ с восточной фамилией странно, мягко говоря: уж ему ли обвинять СССР в расизме? На сумасшествие похоже и то, что в марте этого года Украина подала иск к России в буколический суд ООН, расположенный в Гааге. Один из двух пунктов «обвинения» звучал весьма комично: о расовой дискриминации. Единственный народ, который мог бы подать такой иск на полном серьёзе, – русский!

Для Садулаева и других обличителей «российской ксенофобии» хочу рассказать смешной и характерный эпизод из позднего советского прошлого. С трибуны Колонного зала Дома союзов на Съезде писателей поэт Юрий Кузнецов стал превозносить русские стихи Николая Тряпкина, а потом процитировал и знаменитые строки Николая Рубцова: «Со всех сторон нагрянули они – иных времён татары и монголы». Татарская делегация вдруг поднялась с мест и начала покидать зал. Юрий Поликарпович не растерялся и мрачно сказал в микрофон: «Садитесь, татары. Это не про вас…».

Вспомним в заключение песню Николая Языкова, написанную в 1827 году:

Всему человечеству

Заздравный стакан,

Два полных – отечеству

И славе славян…

В мае после Бессмертного полка и Праздника славянской письменности – не грех поднять!

Александр Александрович

МОСКАЛЁВ