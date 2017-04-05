Александр Москалёв - Истинная столица

4 апреля 1147 года, 870 лет назад, появилось первое упоминание в летописях о Москве

Москва будет всегда

истинною столицею России...

Сделалось чудо: городок,

едва известный до ХIV века

от презрения к его маловажности

возвысил голову и спас отечество.

Да будет честь и слава Москве!

Николай КАРАМЗИН

Эти высокие слова о Москве, которая не была тогда имперской столицей, Карамзин написал, вернувшись в Россию в 1791 году, начав издавать замечательный «Московский журнал», где претворил в литературных формах это своё убеждение. В каком-то смысле «Русский Дом» является его наследником, потому что зародился из телепрограммы, воспевавшей и освещавшей древнюю и современную Московию.

Москве, в отличие от многих городов мира, несказанно повезло: точно датировано упоминание в летописи уже реально существовавшего города – суббота, 4 апреля 1147 года. Но у нас о праздновании знаменательной даты будут пышно и затратно вспоминать почему-то в первое воскресенье сентября, когда по неведомой причине решили отмечать День города. Зачем? Тем более, что на эти торжества теперь наползает день памяти о жертвах Беслана. Почему не перенести День Москвы на историческую летописную дату 4 апреля?

«Приди ко мне, брате, в Москву», – этими словами князь Юрий Долгорукий призывал на пир своего союзника и друга – северского князя Святослава Ольговича. «Достопамятный зов на честной пир в Москву, – по словам историка Ивана Забелина, – служит как бы провозвестником последующей истории, которая после безконечных усобиц и всяческой земской розни только в Москве нашла себе пристанище для устойчивого, сосредоточенного и могущественного развития русской народности». Это накладывает на Москву особые обязательства, но буквально с каждым годом чувствуется, что столица становится всё более нерусским городом – по облику, по составу населения, по духу, по информационно-политическим посылам.

Ёмкое и образное русское слово – столица. «Престольный город, главный, первый в государстве, где пребывает высшее правительство, государь», – так сказано в словаре Владимира Даля. С административно-государственной точки зрения это абсолютно верно, но Россия – особая страна, с необозримыми географическими и духовными пространствами, с трагической и великой историей, в которой мы особо выделяем краеугольных столиц. «Новгород – колыбель России, Киев – её православная купель, Владимир – пиршественный стол, Петербург – школьная парта, а Москва... Москва – это евхаристический её престол, пред которым и плач, и благодарность, и средоточие всей жизни русского человека...» – так возвышенно пишет в предисловии к книге «Москвы наследие святое» протоиерей Валентин Дронов, выражая общий церковный взгляд на великую роль пяти городов-столиц, но особо – Москвы, всей Московии, где находится сердце Православия – Троице-Сергиева Лавра (киевская душа – Печерская Лавра – скукожилась и усиленно убивается).

Великий историк Василий Ключевский сказал: «Москва-идея, Москва-Русь зародилась не на скопидомском сундуке Ивана Калиты, а на поле Куликовом». Поэтому и в сентябре мы можем, конечно, отмечать на Рождество Богородицы великую роль Москвы – объединительницы русских земель. Но в национально-православном ключе, а не концертами мнимых «звёзд» на площадях и в парках. Москва – столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой парадоксально не входит. Крупнейший по численности населения город России и Европы, центр Московской городской агломерации, который вместе с Подмосковьем составляет куда больше 20 миллионов – население значительной европейской страны.

Долго при сумбурном строительстве капиталистического Российского государства бродили в обществе две противоположные идеи: первая – объединить Москву с Московской областью, оформить административно разросшийся мегаполис в одну шестую населения всей России (головастик, раковая опухоль на теле страны!), который окончательно погубит природу и душу Московии как сердца Руси. А вторая – по примеру многих стран, от Бразилии до Казахстана – перенести задыхающуюся столицу в новое место. Например, как предлагал автор статьи, в старинный Дмитров, который зовётся младшим братом Москвы. Но, увы, победила самая неплодотворная и безумная идея: расширить Москву на юго-запад до границы с Калужской областью. Туда предполагалось перенести из центра задыхающейся столицы правительственные учреждения, Госдуму, министерства и студенческие кампусы. Пока всё кончилось физическим и сумбурным расширением Москвы с новыми проблемами…

Но закончить заметку хочу стихами петербуржца Глеба Горбовского:

Ночь морозная. Иней укутал траву.

Пыль веков на державном граните.

Заклинаю в ночи: берегите Москву!

Храм истории нашей храните…

За грядою домов начинает светать.

Белый пар над прохожими вьётся...

Берегите Москву. Ей стоять и стоять.

Мы проходим... Она – остаётся.

Убережём ли русскую столицу?.. Тревожный вопрос агрессивного века!

Александр Александрович

МОСКАЛЁВ