Протоиерей Александр Шаргунов - Новое начало, которому не будет конца

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы



Благовещенье и свет,

Вербы забелели.

Или точно горя нет,

Право, в самом деле?

Благовестие и смех,

Закраснелись почки.

И на улицах у всех

Синие цветочки.

Сколько синеньких цветков,

Отнятых у снега.

Снова мир и свеж, и нов,

И повсюду нега.

Вижу старую Москву

В молодом уборе.

Я смеюсь и я живу,

Солнце в каждом взоре.

От старинного Кремля

Звон плывёт волною.

А во рвах живёт земля

Молодой травою.

В чуть пробившейся траве

Сон весны и лета.

Благовещенье в Москве,

Это праздник света!

Константин Бальмонт

"Адам, где ты?" Этот зов Бога, Который ищет Адама, чтобы изнести над ним суд, – не последнее слово Божие. В день Благовещения оно звучит по-другому. Бог не зовёт человека издалека, но следует за ним. Бог находит его там, где он есть. Он находит его в Самом Себе. Бог становится человеком. Он знает, из чего мы созданы, Он знает, как никто другой, бездны нашего сердца и последствия нашего зла. Но Он не поворачивает назад, Он не отказывается от нас. Напротив, Он становится тем, что мы есть. Он берёт на Себя всё, в том числе самое ужасное в нашей судьбе, и несёт всё в страдании до конца, исцеляя Своей любовью, которая сопутствует нам до последнего предела. Когда Бог зовёт нас сегодня, когда Он спрашивает: «Адам, где ты?», Он отсылает нас к Новому Адаму, Своему Божественному Сыну, Который ради нас становится человеком. В Нём мы находим себя, в Нём мы находим надежду, которую ничто и никто не может похитить у нас. Новое начало, которому не будет конца. Духом Святым уверяясь в этой истине, мы не имеем права терять веру в человека, веру в самих себя, веру в наше время, что бы ни происходило. Но это возможно только в свете Благовещения.

Поистине, «вся премудростию сотворил» Бог наш. Своему безгласному творению дал язык, и это есть человек. И девственная земля, говорят святые отцы, стала матерью первого Адама. Христос называется по плоти Вторым Адамом, потому что первый был прообразом Христа. Первый вышел из рук Божиих, Второй воспринял плоть, как Сам восхотел. Первый был создан по образу. Второй есть этот образ. Дыхание Божие оживотворило первого, и Второй явился в зраке раба. Первый – глава творения, Второй – Глава Церкви. Первый протянул руку к древу и сорвал смерть. Второй простёр руки на древе Крестном и принял весь мир в Свои объятия.

Богородице Дево, Ты одна остановила слёзы Евы. Ты одна родила в мир Еммануила, «еже есть сказаемо, с нами Бог» (Ис. 7, 14). Благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего! С нами Бог, и бесы обращаются в бегство. С нами Бог, и купель крещения не перестаёт рождать в мир новый народ Божий. С нами Бог, наши храмы слишком тесны, чтобы все могли войти в них. Но у Бога для всех всегда есть место. С нами Бог, смерть становится сном, и мертвые восстают, проповедуя воскресение.

С нами Бог – не Ангел, не посланник, но Бог приходит к нам, и Он спасёт нас. Через Деву приходит Тот, Кого небо не может вместить. А нам дано принять Его, потому что Он воспринял нашу плоть.

Протоиерей Александр Шаргунов