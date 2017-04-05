19 апреля 2017 года в CROCUS CITY HALL состоится юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря

Сретенский хор готовит юбилейный концерт, который пройдет в светлые Пасхальные дни.

Этот уникальный коллектив сохранил исконно русские традиции многоголосия и душу России – народные песни. Высочайшее мастерство, чистое и наполненное звучание, оригинальные обработки и великолепные солисты – все это Хор Сретенского монастыря сегодня.

В юбилейном концерте прозвучат духовные произведения и лучшие образцы песенной традиции России – русские, украинские и казачьи песни, песни военных лет, популярные и всеми любимые романсы и многое другое.

В концерте примут участие Кубанский казачий хор, Егор Бероев, Василий Герелло, Алексей Татаринцев, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, Олег Погудин, и другие известные исполнители.

Давайте отметим этот светлый Праздник Христова Воскресения вместе с хором Сретенского монастыря и всеми любимыми песнями!