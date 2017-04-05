Протоиерей Александр Шаргунов - Время Великого поста

27 февраля– 15 апреля - ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Великий пост – время долгого восхождения народа Божия к Пасхе. Два момента истории народа Божия, прочитанные в свете Воскресения, дают нам предузнать смысл Великого поста: исход и изгнание. Мы говорим об исходе Церкви, потому что возвращение из плена пророки представляют как новый исход.

Исход – время восхождения к Завету, шествия Бога со Своим народом, время откровения, очищения, испытания и сражения, время верности Бога людям среди неверности людей. Благодаря изгнанию этот народ наконец осознаёт себя грешным, он понимает, что забыл своего Бога, он вопиет к Богу о верности и милости, он подвергает испытанию любовь своего Спасителя, которая сильнее греха. Бог верен всегда, и не существует изгнания без возвращения, но только обнищав и осознав свою нищету, соглашается человек возвратиться.

Христос открывает в Себе смысл Великого поста Своей Церкви. Он – наш переход и наше возвращение, Он – наша жертвенная Пасха. Люди пленены, содержатся в рабстве, удерживаются под властью сатаны. Но вот является Христос, Превечное Слово Божие. Вот Слуга, движимый Духом Святым, идёт сразиться с сатаной в пустыне, чтобы познать всё, что есть в человеке, чтобы познать искушение человека и сокрушить его. С отца лжи сорвана маска Тем, Кто истинен, «отец богатых и славных» поставлен перед лицом нищеты Бога Живого. Искуситель мира прежде всего искушает Того, Кто исполнен благодати и истины. Князь мира сего, рождающий страх, отчаяние, ненависть, поражён Князем мира, всякий ум превосходящего, – Тем, от Кого исходит совершенная любовь, в которой нет страха.

Сражение, начатое с начала творения, достигает решающего противостояния. Сатана вступает со всем своим воинством и всеми своими миражами, которые нисколько не изменились с тех пор, как он вошёл в мир. Это ещё не сражение, но первая проба оружия. Сатана лжёт, и Превечное Слово Божие Своей правдой приводит его в смятение. Лукавый не может овладеть Господом, он безсилен против «меча Духа». Его ложь не может противостоять Слову Божию, действенному и более острому, чем меч обоюдоострый, и сатана отходит от Него «до времени».

Это время – час Господень. Он пришёл от Бога, и к Богу идёт со множеством верных Ему. И этот переход, эта Пасха – также вырывание жала смерти, сражение, борьба между тьмой и светом. Крест, открывающий путь Исхода и возвращения из плена, – великое сражение Господа. Это новое событие, потому что оно уготовляет приход любви в пленённый диаволом рабский мир. Господь идёт впереди Своей смерти – инициатива принадлежит Ему. И эта любовь Бога, ставшего плотью, этот незаслуженный дар делает Его смерть плодоносной.

Как Господь был возведён в пустыню, так ведом Он к смерти. Дыхание Отчее ведёт Его во все наши пустыни, в глубину всех наших рабств и всех наших изгнаний. Он любит нас до конца, и Его Крестная любовь обнимает всех. Господь идёт навстречу смерти. Он идёт, чтобы войти в крепость диавола – в центр человекоубийства и лжи. Он, Который жизнь и истина!

Он – Странник, «не имеющий, где главу приклонить», – идёт, движимый Духом, чтобы встретить всех грешников и мытарей, Вартимеев и Варионов, Закхеев и Левиев. Он знает, что в сердце человека, Он проникает в сердце человека и берёт на Себя ответственность за всю его судьбу. Он идёт навстречу всем униженным и отверженным всех времён, навстречу всем плененным и всем плачущим. Он испиет чашу, уготованную Ему, – чашу, наполненную неверностью и подозрительностью толп, предательством Его друзей, трусостью и страхом, вероломством и ложью мира. Его Страдание – это Его сострадание к нам.

Он становится всем, что есть человек. Он сходит в глубины человеческие. Петр, Иуда, Пилат, всё человечество представлено здесь. Господь принимает всё, Он подставляет Свою спину, Своё лицо, Своё сердце всякого рода смерти. Бог приобщается в Своей плоти нашей безплодности, нашему одиночеству, нашей смерти. Когда Пилат ставит Его перед толпой, одетого по-шу-

товски, как царь на параде, и увенчанного тернием, Он поистине облачён во всё наше тщеславие, тщетную славу людей и всего творения, подчинённого смерти. Пилат говорит им: «Се, Человек». Поистине, вот человек, которым мы являемся, человек, не имеющий «ни вида, ни доброты». Однако это начало нашего прославления. Всё воспринято Им, всё проникнуто Им. Мы включены в любовь. Его сражение становится нашим сражением. Христос распят, грех пригвождён ко Кресту. Смертью Своею Он победил смерть. Он убил Собою ненависть, Он сотворил мир, превосходящий всякое разумение, Кровью Своего Креста.

Христос – наш мир, Его победа нам принадлежит. В Нём мы умрём, и в Нём мы воскреснем, мы – Его, и Он – наш. Как дождь проникает в землю и делает её плодоносной, так мир Христов проникает в наши смертельные разрывы и наши малейшие пустоты. Его присутствие заполняет наше одиночество, Его свет изгоняет нашу тьму, наши смерти становятся Его ранами, Его раны становятся нашим преображением.

Вот время Великого поста, время благоприятное, время благорасположения Отца и Духа, время просвещения и покаяния, время алкания и жажды, стенания и сердечного плача, время восхождения и сражения, время, когда «Царство Божие берётся силой», время обретения и обновления обручения с Господом. Господь вводит нас в пустыню сорокадневного странствования, которое процветёт Его и нашей Пасхой.

Протоиерей Александр Шаргунов