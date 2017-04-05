Александр Крутов - Памяти Игоря Шафаревича

Сегодня (22 февраля) мы прощались с прекрасным РУССКИМ ЧЕЛОВЕКОМ Игорем Ростиславовичем Шафаревичем. Я пишу РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК заглавными буквами, потому что всю свою земную жизнь он, словом и делом, подтверждал это понятие.

Отпевали выдающегося математика, великого русского православного мыслителя, академика РАН в московском Сретенском монастыре. Ну, а власть предержащие поскупились на отдание должных почестей выдающемуся человеку. В центральных СМИ постарались не заметить ухода в вечность РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА Игоря Ростиславовича Шафаревича.

Господь наградил Игоря Ростиславовича талантами и отпустил ему 93 года земной жизни. Данные ему таланты он не зарыл в землю, не растратил впустую. Еще в школе экстерном сдавал экзамены на механико-математическом факультете МГУ. Поступил сразу на последний курс и окончил МГУ в 17 лет! Кандидатскую диссертацию защитил в 19, докторскую – в 23 года. В 36 лет получил Ленинскую премию за цикл работ по решению обратной задачи теории Галуа над полями алгебраических чисел. К тому времени он уже был членом-корреспондентом Академии наук СССР. А вот академиком РАН его избрали в 1991 г. (Советские власти не могли простить ему правозащитной деятельности). Член Лондонского Королевского общества, Американской академии искусств и наук, Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина», Национальной академии деи Линчеи (Италия) и др.

Будучи математиком, науки абстрактной, он стал исследователем социальной и политической жизни. Перу Шафаревича принадлежат известные работы: «Две дороги – к одному обрыву» (с критикой как социализма, так и западной демократии), «Социализм как явление мировой истории», «Русофобия: десять лет спустя», «Россия и мировая катастрофа», «Духовные основы российского кризиса XX века», «Будущее России», «Русский народ в битве цивилизаций».

С конца 1960-х Шафаревич открыто выступал в защиту Русской православной церкви, жертв политических репрессий, против использования КГБ психиатрии как метода борьбы с инакомыслящими. В 1968 г подписал знаменитое «письмо 99» генеральному прокурору СССР и министру здравоохранения СССР в защиту насильственно помещённого в психушку математика А.С.Есенина-Вольпина, сына поэта.

Вместе с Солженицыным выпустил самиздатовский сборник диссидентских статей «Из-под глыб». После ареста Солженицына по горячим следам написал открытые письма «Арест Солженицына» и «Изгнание Солженицына». И тогда всемирно известного математика уволили из МГУ.

Позже он также открыто выступил в защиту другого коллеги-диссидента – академика Сахарова. Но пути двух ученых-правозащитников разошлись в 1982 г., когда Игорь Ростиславович опубликовал в самиздате свою знаменитую «Русофобию». В этой работе Шафаревич сумел показать малый народ как всеобщее историческое явление. Сущность этого «малого народа» – в рассмотрении себя как избранных, как гигантов, в ногах у которых должны валяться ничтожные простые смертные, как ордена, призванного владеть и править. В ХХ веке эту миссию «малого народа» взяла на себя «советская» интеллигенция.

Либеральным диссидентам не понравилось, что Шафаревич метил в коммунизм, а не в Россию. Поднялась против него кампания и на Западе. Ученому предложили выйти из членов Национальной академии наук США, так как исключать из неё нельзя. В 2003 году Шафаревич сам покинул Американскую Академию после агрессии США в Ираке.

Весь «антисемитизм» Шафаревича, за что он стал для либералов «нерукопожатным», состоял в том, что он на примерах иудейской ксенофобии ветхозаветных и талмудических времен, еврейской революционной и интеллигентской русофобии в ХХ веке показал, что механизм действия «малого народа» приводился в действие, прежде всего, этнической энергией еврейского национализма.

Именно с подачи Шафаревича термин «Русофобия» стал широко известен: «Русофобия – это взгляд, согласно которому русские – это народ рабов, всегда преклонявшихся перед жестокостью и пресмыкающихся перед сильной властью, ненавидевших все чужое и враждебных культуре, а Россия – вечный рассадник деспотизма и тоталитаризма, опасный для остального мира».

Я познакомился с Игорем Ростиславовичем в конце 80-х, хотя до этого уже читал его работы. Наши встречи остались светлой и доброй жизнеутверждающей полосой в моей памяти. Я многому у него научился. И, прежде всего, не бояться быть русским, православным. История России – это история святых, подвижников, героев. Они определяют путь развития. В их дружине и Игорь Ростиславович Шафаревич.

Царство небесное новопреставленному рабу Божию Игорю!

Александр Крутов