Александр Крутов - Слово редактора - Столетие великой русской катастрофы

...В начале ХХ века Россия оказалась на перекрёстке исторических дорог, и нужно было выбирать, по какой идти. Все мечтали о «лучшем завтра», а стали участниками общенациональной катастрофы. Эту катастрофу организовала элита русского народа, большая часть которой предала законного царя, отвергла Божьего Помазанника.





В 1830 году юноша, которому ещё не исполнилось и 16 лет, написал пророческие стихи:



Настанет год,

России чёрный год,

Когда царей корона упадёт;

Забудет чернь к ним прежнюю любовь

И пища многих будет смерть и кровь;

Когда детей, когда невинных жён

Низвергнутый не защитит закон;

Когда чума от смрадных, мёртвых тел

Начнёт бродить среди печальных сел,

Чтобы платком из хижин вызывать,

И станет глад сей бедный край терзать;

И зарево окрасит волны рек:

В тот день явится мощный человек,

И ты его узнаешь – и поймёшь,

Зачем в руке его булатный нож;

И горе для тебя! – твой плач, твой стон

Ему тогда покажется смешон;

И будет всё ужасно, мрачно в нём,

Как плащ его с возвышенным челом.



Это мрачное, грозное и поражающее своей безпощадностью пророчество будущего великого русского поэта и писателя Михаила Юрьевича Лермонтова исполнится в феврале 1917 года. Тогда Февральский государственный переворот закончился братоубийственной гражданской войной. Не удивительно, что это стихотворение после революции находилось под запретом – уж слишком точными оказались слова поэта.



По сути, Лермонтов предсказал падение династии Романовых и Царского Дома, кровавую революцию и её идеолога Ленина. Предвидел всё то, что этой революции сопутствует, – беззаконие, голод, эпидемии, поджоги, пожары и, прежде всего, – кровь, кровь и ещё раз кровь. А главное, что сама эта революция не может завершиться не чем иным, как ужасной диктатурой.



В начале ХХ века Россия оказалась на перекрёстке исторических дорог, и нужно было выбирать, по какой идти. Все мечтали о «лучшем завтра», а стали участниками общенациональной катастрофы. Эту катастрофу организовала элита русского народа, большая часть которой предала законного царя, отвергла Божьего Помазанника. Мятеж генералов-предателей и думских лидеров во время Великой Отечественной войны (именно так называли тогда Первую мировую войну) привёл к трагическим последствиям. Мятеж так бы и остался мятежом, если бы Февраль проиграл. Но, к сожалению, он выиграл.



Император Николай II до последнего момента надеялся отстоять законную власть, получить поддержку от окружавших его людей, но, как он написал в своём дневнике, кругом царили «измена, и трусость, и обман».

Современный русский мыслитель Леонид Петрович Решетников пишет: «В феврале-марте 1917 года многие представители элиты в той или иной степени одобряли свержение монархии. Некоторые генерал-адъютанты Его Величества спешили снять со своих погон царские вензеля, надеть красные банты, “передовая” интеллигенция – поэты, писатели, актёры, приват-доценты и просто доценты, профессора университетов, многочисленные учителя, библиотекари – всеми силами воспевала новую, “свободную” власть, “свободной” России. Крестьянство предвкушало передел земли, рабочие – передачу им в управление заводов и фабрик. Все вместе уповали на безграничную свободу, понимая под ней “всё только хорошее”.



Не остались в стороне и многие священнослужители: Святейший Синод... остался полностью безучастным к судьбе свергнутого Божьего Помазанника и Самодержца, приветствовал “освобождение” Русской Церкви и благословил “благоверное” Временное правительство».



Можно только с грустью сказать, что все они пилили сук, на котором сидели. Произошла утрата сакрального представления о власти, что и явилось причиной трагедии. Народовластие и либерализм всё более овладевали душами русских людей, а самодержавие отступало. Я полностью согласен с мнением, что Николай II лишь склонился перед волей Божией, в точности как это сделал пророк Самуил, когда народ больше не захотел видеть его судьёй: «И сказал Господь пророку Самуилу: послушай голоса народа во всём, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над ними» (1 Цар. 8, 7–18).



В 1917 году произошло грехопадение большинства народа, который в основном остался пассивным созерцателем свержения, заточения, а затем и убийства своего Государя и его Семьи.



Но что же сделала новая власть? В первые же дни своего правления Временное правительство в воюющей стране распустило всю государственную вертикаль. Были уволены все губернаторы и их заместители, все власти на местах. Никто не был назначен взамен. Мол, теперь выбирайте сами! В воюющей стране это означает хаос.



Следующее, что сделали победившие либерал-демократы, – немедленно распустили полицию, жандармерию и все другие правоохранительные органы, включая военную контрразведку. Сразу же была объявлена всеобщая амнистия. Причём не только политическим, но и уголовникам. И всё это при отсутствии в стране полиции и жандармерии.



Временное правительство включило печатный станок. За короткий период денег (в народе их называли «керенками») выпустили столько, что они начали резко обесцениваться. Произошла быстрая девальвация.



Временное правительство запустило процесс раскола России, формируя национальные части из украинцев и латышских стрелков, которые потом станут одной из ударных сил большевиков.



17 марта Временное правительство учредило Верховную чрезвычайную следственную комиссию (ВЧСК) – прообраз ЧК. Именно в эти дни появился внушающий ужас термин «враг народа».



В это же время Петроградский совет, полностью незаконный орган власти, такой же самоназначенный, как и Временное правительство, провозгласил себя параллельным органом власти. (Керенский являлся одновременно членом Петроградского совета и членом Временного правительства).



Петроградский совет выпустил так называемый Приказ № 1 о создании солдатских комитетов в армии. Он был полностью одобрен и поддержан Временным правительством. Это был документ, фактически уничтожающий русскую армию, так как главным был пункт, согласно которому во всех политических выступлениях воинские части подчинялись не офицерам, а выборным комитетам и Совету. Окончательным приговором армии стала принятая в мае 1917 года «Декларация прав военнослужащих», в которой допускалась любая пропаганда в войсках, отменялись отдание воинской чести, дисциплинарные взыскания. Большинство солдат просто перестало подчиняться командирам. Они отказывались идти в атаку, говорили о своих правах, а не об обязанностях. И всё это, хочу ещё раз отметить, сделано было во время войны. Через месяц на фронте начнётся наступление, которое закончится бегством русской армии.



Дело по развалу армии, начатое Петросоветом и продолженное Временным правительством, с успехом завершили большевики.



Свержение монархии развалило армию и тыл и направило волю миллионов солдат, крестьян и рабочих не на достижение победы в войне, а на раздел помещичьей земли и грабежи.



1 сентября 1917 года Керенский, чтобы спасти власть демократов, незаконно провозгласил Россию республикой, а себя назначил министром-председателем и верховным главнокомандующим. Но уже ничего не могло спасти подлое и предательское детище Гучкова, Милюкова, Львова, Родзянко, Керенского, Алексеева, Рузского и прочих творцов Февраля. Над Россией нависло жестокое бесовское мурло большевизма.



Либерал-демократы выполнили главную задачу: разрушили государственные и духовные опоры русского народа, открыли путь замены русской православной цивилизации на западную, подготовив почву для прихода богоборческого антинационального явления – большевизма.



Историческая Россия рухнула не в октябре 1917 года, а в феврале 1917-го. Без Февраля не мог бы состояться Октябрь.



Александр Николаевич КРУТОВ, "Русский Дом", №2, 2017г.