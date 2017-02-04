Юрий Воробьевский - Битва на Калиновом мосту

Символы связывают нас с незримой реальностью. Драконы – вымышленные и настоящие. На Афоне ничего не происходит случайно. Россия – последний бастион на пути антихриста.





С автором книг «Чёрный ящик», «Потаённая Россия», «Стук в золотые врата» и др. Юрием Юрьевичем ВОРОБЬЕВСКИМ беседует главный редактор журнала «Русский Дом» Александр Николаевич КРУТОВ. Речь идёт о новой работе писателя – книге «Царь-змееборец».





– Сегодня у нас в гостях известный писатель – Юрий Юрьевич Воробьевский. Он известен как прекрасный журналист, сценарист и режиссёр. Юрий Юрьевич, в своей новой книге «Царь-змееборец» вы, по-моему, впервые в своём творчестве обратились к драконам и змеям. И притом драконы у вас, оказывается, существуют в реальности.



– Не совсем так. Одна из моих первых книг называлась «Как змеи». Опять-таки это был образ, потому что «шагом змеи» называется ритуальный шаг посвящения в масонство. Вообще змеиная символика в христианстве – стержневая. Достаточно вспомнить первородный грех или икону Георгия Победоносца. А замысел этой книги родился совершенно неожиданно, благодаря Афону.



– Афону?



– Да. Так получилось, что этот момент был даже заснят на видеокамеру. Мы беседуем с опытным афонским насельником, монахом Никоном, он уже подвизается там лет тридцать. И речь заходит об афонских змеях. Мне отец Никон говорит: «Ты знаешь, что на Афоне, конечно, рай, но будь поосторожнее. В кладке у нас живет гадюка, мы её не трогаем, и она нас не трогает». И разговор заходит о рептилиях, очень ядовитых, смертельно опасных. И питоны огромные на Святой Горе встречаются. И вдруг он говорит вскользь: «Летающие змеи бывают»…



– Летающие?!



– Я говорю: «Отец Никон, не понял». Он отвечает: «Ну что тут не понять? Вылетел из ущелья, пролетел над морем и снова в пещеру». Я повторяю: «Отец Никон, всё равно не понял». Он по-русски плохо говорит, подбирает слова и наконец вспоминает: «Змей Горыныч – вот что это такое!» Я ему: «Отец Никон, ну знаете!» Он уже сам удивляется: «Ты столько лет на Афоне, а впервые слышишь?» Дело в том, что на Афоне есть предание такое, что Матерь Божия держит этих тварей скованными в пещерах, под горой. В последние времена они вылезут и будут жрать людей.

Потом уже аккуратненько, чтоб не прослыть человеком очень наивным, я стал выспрашивать об этом у афонских старцев.



– В пещерах Афона живут скованные змеи, летающие драконы?



– Ну да. И в последнее время их видят всё чаще. Я спрашиваю у святогорцев, и вдруг, к моему удивлению, разговор с полуоборота начинает продолжаться: «Да, был такой случай, два-три года назад…» И начинают рассказывать… Уж не буду подробности пересказывать, в книге всё это есть. Но книга-то ведь не о криптозоологии, не о поисках дракона, вы понимаете?



– Но вам самому не удалось увидеть?



– Нет, нет. Но я знаю людей, которые видели. Они мне об этом рассказывали.



– А как вы объясняете, что именно там, на Афоне, существуют такие твари?



– Кто был на Афоне, тот знает, что ничего просто так не случается, – это удел Богородицы. И вот один афонский старец мне говорил: «Я думаю, что, возможно, каким-то образом допотопные твари сохранились там». Кстати, Кусто же исследовал глубины у берегов Афона. Действительно, рядом с Афоном – километровая бездна. И входы в карстовые пещеры подводные. Если Матерь Божья или Господь сохранили там этих допотопных тварей, то, возможно, это напоминание легкомысленному человечеству. Если сейчас они появляются наружу, то это знак: на наших глазах происходит ремейк, повтор допотопной цивилизации со всеми её страшными грехами. То есть суть в том, что самые главные чудовища – это не те, которые вылезают из карстовых пещер. Самые страшные чудовища – те, которые появляются из недр уязвлённой древним змеем человеческой души.



– То есть, по вашим словам, получается, что человечество как бы сделало определённый круг истории и возвернулось к допотопным временам?



– Да, старец сказал именно в таком плане. Что это некое предупреждение. Снова восстают все мыслимые и немыслимые грехи. Более того, в странах Западной Европы они получают правовой статус. Вот, например, в Скандинавии. Об этом пишет известная журналистка Ирина Бергсет, многие знают эту женщину, которая имела несчастье выйти замуж за норвежца. Потом ювенальная юстиция отобрала у неё детей. Мне она переслала большую подборку из материалов скандинавской прессы. Целые политические движения, общественные и молодёжные партии выступают за легализацию, за узаконивание – чего? Волосы дыбом становятся: инцеста, каннибализма, зоофилии, некрофилии… Не буду вдаваться в подробности, в моей книге есть целая глава, посвящённая этому. И опять возвращается образ древних скандинавских сказаний, там ведь есть нечто такое, что напоминает нам библейского Левиафана. Кстати, змей, дракон, чудовище – эти понятия встречаются в Ветхом Завете многократно. Что такое Левиафан, кстати? «Дыхание его раскаляет угли», это не просто хладнокровная рептилия, это дьявол. Так и у скандинавов есть змей под названием Ермуганд. В последние времена он, выросший и ставший размером с целый океан, выйдет на берег.





– Напоминает змея Уробороса.



– Да, ещё один символ из этого ряда. Это уже, когда эта злая сила опоясывает весь мир, змей Уроборос кусает себя за хвост. То есть мир под её контролем. Но всё время что-то мешает змею в последний момент, что-то стоит на его пути. Русское православное царство – её главный враг.



– Меня всегда поражало, что в древности и в Библии, и у христиан змей – это олицетворение сатаны, дьявола. А мы в медицине сделали этого змея символом здоровья. А ведь змей – это символ Асклепия, древнего бога медицины. А как появился Асклепий? Он вылез в качестве змея из чрева мёртвой женщины. Есть медицина Асклепия, а есть – святого Пантелеимона. Мальчика укусила змея, и по молитве Господу змея взорвалась, а мальчик ожил. Это уже другая медицина. Она апеллирует к Господу, к Его силе. Ваша книга о поиске змей, драконов по миру или?..



– Нет, конечно, это не криптозоология. Здесь самые разные аспекты, которые основаны на легендах, преданиях, символике самых разных стран. Ведь куда ни кинем свой взгляд, везде сказки, былины, предания о змеях и о борьбе с ними. Русские змееборцы, наши богатыри: на реке Смородина, на Калиновом мосту происходит решающий бой с той силой, которая находит на нас, на нашу Русь. Змей Тугарин – образ очень характерный. Мне кажется, современная российская геополитика чрезвычайно технократична, она не учитывает гуманитарного аспекта. Архетипов, символов войны. Что я имею в виду? Ну вот, возьмём исторический прецедент. Царь Иван Грозный идёт на Казань. Всадник – символ Москвы, мы знаем. Он идёт на Казань, а символ Казани – змей Зилант. Иван Грозный вывел из плена казанского сто тысяч людей! И это при тогдашнем населении Руси всего в несколько миллионов человек. Русский Царь – словно богатырь, который спасает похищенную змеем княжескую дочь и выводит из поганого плена.



А если сейчас мы посмотрим на наших геополитических противников? Китай – дракон. Лондонский Сити – финансовый центр мировой закулисы, охраняется по периметру десятью статуями драконов. Символ Ротшильда, главного финансиста закулисы – тоже дракон. Мне кажется, что в этой символике очень многое можно прочесть.



– То есть символы вы олицетворяете с сегодняшним днём. Скажите, а царь-змееборец, он тоже принадлежит России?



– Да, я считаю, что речь идёт и об Иване Грозном, и Александре I, и Александре III, и святом царе Николае II. Но пытаюсь также заглянуть в будущее. Символы, которые входят в нашу жизнь, вдруг начинают властно управлять процессами. Вот смотрите, после падения Советской власти на монетках уже появились двуглавые орлики. Сначала они казались похожи на птиц-мутантов с двумя головами, потому что ни короны, ни скипетра – ничего. Сейчас уже смотрим – появляются державные признаки. Монархические символы потихонечку входят в нашу жизнь, вопреки всем политическим раскладам.



– Вы хотите сказать, что будущее России – это не только превращение в сильную, могучую державу, в борьбе со змеями глобализации, капитала, змеями мамоны.



– Конечно. Таким всегда было предназначение православного Царства.



– Вы хотите сказать, что Россия идёт по этому пути, даже независимо от людей, независимо от властей предержащих? Или наоборот, уже они начинают понимать, в чём предназначение России?



– Думаю, что власти предержащие улавливают и встраиваются в то течение, которое можно назвать Волей Божьей. И это хорошо для России. И я верю, что Россией будет править государь – Помазанник Божий.



– Путин – православный человек, искренне православный человек, он, может, внутренне уже понимает предназначение России. Но это видят и наши враги. И значит, они будут делать всё, чтобы, скажем, не дать развиваться России в этом направлении…



– Или в том числе спровоцировать ложную монархию, декоративную. У нас же находятся господа, которые ездят по России и смело раздают ордена, медали как бы от имени царского дома. Вот это очень странно. Ну, а коли мы говорим о России, то предназначение России – быть удерживающей силой. Удерживающей до поры, конечно. Мы знаем, что рано или поздно придёт антихрист и будет Второе пришествие Господа Иисуса Христа. Но до той поры именно Россия остаётся последним бастионом, последней удерживающей силой. Главные события в мире происходят в России. Всё главное связано с Россией.



По нашей территории протекает река Смородина, и Калинов мост, который брошен через неё, – здесь. Он Калинов не потому, что сделан из калинового дерева. Он Калинов потому, что он раскалённый. Ведь река Смородина – огненная. На другом её берегу – дьявольские инфернальные силы, которые нападают на Россию. Но в то же время Калинов мост находится в сердце каждого нашего гражданина, каждого русского православного человека. И ему дано копьё на этого змея. Копьё это в первую очередь молитвенное. Только молитва способна пронзить древнего змея. В глотку его!



– Спасибо, Юрий Юрьевич. Думаю, что многие из наших уважаемых читателей с интересом прочитают новую книгу Юрия Юрьевича Воробьевского «Царь-змееборец».