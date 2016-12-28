Александр Крутов - Слово редактора - Россия – наше дело
Как обычно перед Новым годом приводится много предсказаний и прогнозов, каким он будет. Что год грядущий нам готовит?
Многое зависит от верного взгляда. На наших глазах исчезает старый традиционный мир. Если взгляд устремлён назад, в даль прошлого, то мало видно то, что происходит даже в настоящем.
Если хаотично сражаться со всем, что происходит в настоящем, думать только о нём и решать сиюминутное, то это, безусловно, усложняет саму жизнь, и нерешённые дела будут расти, как снежный ком. Тут уж не до будущего.
И чтобы не пасть духом от увиденного и от груза прошлых нерешённых проблем, мудрые люди говорят, что нужно обратить свой взор внутрь самого себя, при этом ясно и чётко осознавать цель, к которой надо идти, учитывая не только свои желания, но и Божии Законы Жизни. И это относится не только к человеку, но и к народу, к стране.
При этом старец Лука предупреждал обо всех предсказаниях: «Думая про зло и ожидая его, мы прокладываем ему путь, открываем наши души для его тёмных помыслов». Ведь подсознательно выбирая только плохие пророчества, мы как бы способствуем их исполнению.
Способность афонских старцев, представителей древнего монашеского братства, предугадывать судьбы и события всегда поражала.
Смысл их предсказаний о России на 2017 год говорит о том, что именно этот временной период станет для неё переломным. Об особой миссии России в наступающем году пророчествуют многие. В их прогнозах и предсказаниях говорится о том, что именно России предстоит правильно поставить всё на свои места, вернув мирозданию его истинный облик.
Именно Россия подарит всему миру христианскую духовную силу и мощь, которые помогут возродиться утратившим свои духовные силы странам и народам.
Но, чтобы это произошло, мы должны прежде всего сами измениться. Помня, что Суд Божий проходит уже сейчас, незаметно для человека из-за «замыленных» его глаз всеми соблазнами материального мира.
Может быть, стоит прислушаться и к словам святой Матроны, которая всегда говорила об обездушивании человека, о потере веры в лучшее. И первопричиной мирских катастроф она всегда считала деньги и жестокую погоню за выгодой. А 2017 год, по её мнению, станет решающим для человечества. «Без войны война будет. Спасайте свою душу». Конечно, достоверную трактовку слов слепой провидицы Матроны не знает никто. Но то, что речь идёт о необходимости внутреннего перерождения людских душ, несомненно.
Ну, а теперь о хлебе насущном. Есть ли надежда на то, что зыбкое финансовое и экономическое положение в России улучшится с наступлением 2017 года, или населению стоит готовиться к затягиванию поясов?
Экономисты считают, что новый год станет «нулевым» для российской экономики. Это значит, что резкого ухудшения ситуации, как и стремительного её улучшения, ожидать не стоит. Вероятен даже небольшой рост ВВП, и выход из кризиса – явление вполне реальное, причём в самой ближайшей перспективе.
Должна ли пугать нас враждебность США и государств Европы? История и практика последних лет говорит о том, что именно самые заклятые враги России с наибольшим успехом способствуют развитию её величия.
Как тут не вспомнить великого русского мыслителя Фёдора Ивановича Тютчева. В одном из своих писем он пишет: «Теперь никакой действительный прогресс не может быть достигнут без борьбы. Вот почему враждебность, проявляемая к нам Европой, есть, может быть, величайшая услуга, которую она в состоянии нам оказать. Это, положительно, не без промысла. Нужна была эта, с каждым днём всё более явная враждебность, чтобы принудить нас углубиться в самих себя, чтобы заставить нас осознать себя. А для общества, так же как и для отдельной личности, – первое условие всякого прогресса есть самопознание».
Россия опасна Западу не своей экономикой, природными ресурсами, а потенциалом. Сегодня это единственная христианская страна, сохранившая религиозный фундамент. Не случайно видный государственный и общественный американский деятель, представитель мирового правительства Збигнев Бжезинский заявил, что после коммунизма главным врагом западной цивилизации является Православие. Не ислам, не иудаизм, не католицизм, а именно Православие. Потому что Православие – исторический фундамент России. Не будет Православия – не будет России. Не будет Православия – не будет русского народа. Религия – это хребет традиционного общества. Сломай хребет – и всё рухнет. Попытка перестроить духовные ценности общества – значит подчинить его интересам дьявольского устроителя.
Сказано: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6, 24).
Мы, православные, верим, что Россию ждёт великое возрождение и, прежде всего, духовное оздоровление, которое распространится на весь мир.
России уже много раз русофобы предсказывали крах, разруху и гибель. Но ни один из ужасающих прогнозов не сбылся. Уверен, и не сбудется никогда, так как тех, кто любит Россию, молитвами и делами желает ей процветания, гораздо, гораздо больше.
За добро мы расплатимся добром,
за любовь расплатимся любовью.
С Рождеством Христовым! С Новолетием!
Александр Николаевич КРУТОВ, "Русский Дом", №1, 2017г.
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