Александр Крутов

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Протоиерей Александр Шаргунов - В свете этой звезды

By Moderator - Posted on 07 Январь 2017

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       7 января Рождество Христово
 


Рождество Христово – явление Царства Божия на земле. Это Царство открывает нам Богомладенец в молчании Превечного Слова.

Первые слова, которые мир услышит в проповеди Спасителя, будут о том, что приблизилось Царство Небесное. Оно приблизилось к каждому человеку, оно рядом с нами. Вся земная жизнь Спасителя, начиная с Его рождения, – утверждение, что Царство Божие уже началось, что оно уже пришло, и оно ещё должно прийти.

Рождеством Христовым, Его Воплощением, тем, что Он воспринял нашу плоть, человечество в Его личности соединяется, вступая в область Царства Божия. Это значит, что те, кто едины с Ним, те, кто соединяется с Господом верою, входят в это Царство. Об этом – все главные песнопения, которые мы непрестанно слышим: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение».

В течение всей Своей жизни Христос не перестаёт говорить о наступлении Царства. Уже перед лицом смерти, когда Пилат вопрошает Его: «Итак, Ты Царь?» – Он отвечает: «Ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел вмир» (Ин. 18, 37). И мы, радуясь великому празднику, должны уже сейчас почувствовать опасный смысл этих слов, потому что главным обвинением, на которое будет опираться Пилат, чтобы осудить нашего Спасителя на распятие, будет как раз Его утверждение: «Я Царь». И это «Царь» – Крест, который готовят Ему воины, и Чаша, которую Он должен испить ради нашего спасения.

Да будет дана нам милость в эти Рождественские дни ещё раз быть способными исповедать, что Христос воистину Сын Божий, что Его Царство – Царство вечное, которому не будет конца. И что это Царство не от мира сего, и те, которые принадлежат миру сему, это Царство не наследуют.

Постараемся увидеть в дарах, которые приносят нашему Спасителю мудрые волхвы, то, что имеет отношение к тайне праздника и тайне Царства. Это золото, которое даётся для того, чтобы была украшена корона Царя всех царей, венец Его. Ладан, всё проникающий своим ароматом, как будто священники всего мира совершают богослужение в этот день. И смирна, которая будет предложена этому Человеку («Се, Человек», – скажет Пилат в час Его смерти) – может быть, та самая смирна, которой будет помазано Его тело в день распятия.

В этом золоте Царю, в этом ладане нашему Первосвященнику, в этой смирне, принесённой Господу, вступающему в человеческую смерть, – действие Духа Святого, Который говорит яснее всяких слов среди превечного, на земле присутствующего молчания. И мы слышим голос Спасителя нашего: «Ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир».

Свет Вифлеемской звезды освещает начало и конец Его пути. Блаженны идущие в свете этой звезды, ибо их есть Царство Небесное.

Протоиерей Александр Шаргунов
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