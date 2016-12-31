Леонид Решетников - «Апокалипсис откладывается»

В интервью главному редактору «РД» Александру Николаевичу КРУТОВУ известный аналитик, генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Петрович РЕШЕТНИКОВ предвидит в ближайшем будущем серьёзный кризис, напоминает, зачем мы пришли на эту землю, а также выражает уверенность в том, что конец света отодвигается во времени.





– Леонид Петрович, как вы считаете, сейчас мир и впрямь стоит на каком-то распутье? Есть ожидание, что что-то должно произойти в мире, что-то уже наметилось, это чувствуется. Национальные интересы, которые чётко отстаивает Россия во главе с Путиным. Китай, который заявляет о том, что нужно развивать прежде всего своё национальное общество… Сейчас мир огромен и разнообразен. В каждой цивилизации свои разные ценности. И выжить они могут, если начнут вместе договариваться и не давить друг на друга. Или это всё-таки просто такая вспышка?



– Согласен, это серьёзные симптомы. Одно понятно, что целый мир, а не отдельные слои жёстко сопротивляется глобализации. Россия тоже стоит перед тяжёлым выбором. И недаром это 2017 и 2018 год. Годы так называемых великих потрясений. Если мы верно оценим то, что произошло 100 лет назад в 1917 году, то поймём – что мы сотворили со своим народом и со своей страной. Какой огромный ущерб принесли сами себе. Если поймём это, то выйдем на правильный путь. А если Россия не найдёт путь дальнейшего развития, то и весь мир не найдёт. Потому что они ещё больше, чем мы, погрязли в грехах, которые и мы совершили.



– Найдёт ли мир дальнейший путь своего существования или не найдёт? Такова сегодня перспектива развития человечества. Вот конспирологи говорят о том, что мировое правительство дало осечку. Это задумка такая была у мирового правительства?



– Система, которая властвовала и ещё продолжает находиться наверху, попала в кризис. Этот кризис начался, может быть, десятилетия назад. И он всё больше и больше разъедает эту систему. Можно называть её мировым правительством…



– Всегда хочется знать – как объединить что-то одним словом.



– Или это закулиса транснациональной компании. Это богатые люди мира, которые координируют свои усилия, безусловно. Я всегда придерживался мысли, что Соединённые Штаты тоже инструмент этой системы. Не мозг, а инструмент. И это не осечка, это сбой. То, что Трамп прорвался в кандидаты, уже свидетельствовало о серьёзном кризисе. И то, что происходит с Англией, этот «Брексит» (выход Великобритании из Евросоюза. – Прим. ред.). И то, что в каждой стране набирает силы консервативное, традиционалистское направление. На Западе не знают, чем это останавливать. У нас пытаются останавливать Карлом Марксом, Лениным, Сталиным. Сейчас Иоанна Грозного подключили. Чтобы остановить наше движение к исторической России, к традиционалистскому взгляду. Везде по всем странам мира это происходит. У системы, которая управляет, уменьшилось количество рычагов воздействия. Как остановить это – они не знают. Дьявол не знает, что делать с Богом. Он не может победить. Это же всё дьявольские силы. И я предвижу очень серьёзный кризис во всех странах западного мира.



– Вы сказали о том, что дьявольские силы приходят в движение. А не приведёт ли это к концу света, так будем говорить?



– Нет, конечно, к концу света – вряд ли.



– Но почему? Вот эта пена, она вдруг взбрыкнёт и скажет: «Ах так! Да гори всё огнём. Тогда и мы будем до конца. Пойдём и не дадим вам прийти к власти в мире».



– Поздно, надо было раньше. А они не смогли. Они увлеклись своей толерантностью, демократией. Сейчас им будет очень трудно останавливать этот процесс. И даже некем.



– Значит, судя по вашим словам, конец света отодвигается?



– Безусловно. Мы его не увидим. И наши дети, и наши внуки вряд ли. Ещё не всё сказано после тьмы, которая образовалась в начале XX века и охватила практически весь мир. Ещё этой тьме должен прийти конец, ещё будет рассвет, ещё будет свет.



– Но самое тёмное время всегда перед началом рассвета.



– И самое тёмное уже прошло, уже начался рассвет. Они это чувствуют и мечутся в безсильной злобе. Да, конечно, будут пытаться кусать, как они пытались дважды организовать вооружённые конфликты России то с Турцией, то в Сирии. Чуть ли не угрожали нам, что начнут бомбить и стрелять. Но силёнок уже у них не хватает. И это показывается событиями в Соединённых Штатах. Они выдохлись просто. И вывели вперёд женский батальон. Уже не хватает мужиков. Надо выставлять всяких там Могерини, Меркель, Мэй и Клинтон.



– Что ж, вы закончили с внутренним оптимизмом.



– Ну, он у нас всегда присутствует. Мы же верующие люди, православные христиане. Мы твёрдо знаем, что Бог не бывает поругаем. Кто сомневается и пророчествует чёрные дни, конец света, тот просто не знает Бога. Если Господь с нами, то кто против нас? Это всё смешно. Да, человек может претерпеть и крах, и падение. Но Господь – нет. Те, кто идут за Господом, побеждают. По крайней мере, в моральном плане. Главное, попытаться смотреть на мир этим взглядом, и тогда многое будет ясно. Не надо особой аналитики. Она, конечно, нужна, но только если у тебя нет этого критерия Истины с большой буквы, критерия Господа нашего Иисуса Христа.



– От чего отталкиваться.



– Да, вот люди не хотят замечать одного обстоятельства, что наш президент, он же не просто ходит в храм, свечку держит. Он молится, посещает службы, исповедуется, причащается. Это им ни о чём не говорит? Или они считают, что это всё чудачество и т. д. А ведь это свидетельствует о многом. Что человек твёрд, непоколебим потому, что у него основа совсем другая, чем у многих постсоветских людей, или советских людей, или несоветских людей, или атеистов. Как их назвать, не знаю. У него основа совсем другая. Поэтому он так себя и ведёт.



– Это и раздражает западный мир?



– Западный мир раздражает. И у нас кое-кого раздражает тоже: «Путин не то сделал. Путин не так сделал». Ребята, сверяйте свои сердца и свой ум с Богом. И тогда поймёте, кто так сделал, кто не так. Тогда поймёте, что, может быть, вы сами что-то не то делаете. Те, кто основывается на позициях веры, Евангелия, понимают, что это просто смешно.



– Когда у тебя есть точка отсчёта – заповеди Божьи, то, конечно, жизнь становится совсем другой.



– Она становится очень осмысленной.



– Да. И не надо здесь быть большим аналитиком, чтобы понимать, что происходит в мире, когда ты руководствуешься христианским православным взглядом на жизнь.



– Нехватка религиозного сознания приводит людей к самым нелепым ошибкам и даже к преступлениям. И в семье, и на работе, и в политике. Современные либералы, так же как и современные коммунисты, не могут понять, что Россия всегда становилась великой, когда она обладала высоким религиозным сознанием, которое охватывало массы. Не просто группа бояр, великий князь или царь. Религиозное сознание охватывало народ. И тогда страна становилась действительно великой, достигала огромных результатов. Не только в мощи. Всегда многие на мощь ссылаются: на количество танков или количество всадников… Россия во всех отношениях становилась великой. И в культурном, и в промышленном, и в бытовом отношении. А когда мы подменяли Бога дьяволом, а помазанника Божьего – диктатором, тогда мы проходили через огромные и тяжёлые испытания с миллионами жертв. Если такое понимание придёт, то люди начнут с себя, а не с Путина.



– Придёт.



– Поэтому оптимизм и есть, что оно должно прийти. Если этого понимания нет, то какой смысл нашей жизни? Понимание твоего места. Кто ты такой? Зачем ты пришёл на эту землю? Какой смысл твоего появления здесь? Дом построить, дерево посадить, как там замену Богу делали. Замену вечной жизни. Я вот посадил дерево у своего родного дома. Приехал спустя 20 лет в Харьков. Ни дома нет, ни дерева. Так что всё это болтовня.



А серьёзное осмысление – зачем ты здесь и почему – даёт только вера. И Евангелие. Зачем нужна великая Россия? Никто не может объяснить. Зачем нужна Россия, которую все боялись, как мне говорят некоторые мои знакомые, придерживающиеся по-прежнему коммунистических взглядов: «Вот был Советский Союз. Нас уважали и боялись». Разве это хорошо, что боялись? Мне, например, будет неприятно, если я узнаю, что меня боятся мои сотрудники. Это не хорошее чувство – «боялись». Должны уважать, да. А если ещё и любят, так это вообще красота. Когда боятся, у тебя душевный кризис начинается. Очень модно сейчас ностальгировать по Советскому Союзу. Я вчера, как обычно, вечером вышел на прогулку. Иду по старой Москве, все дворы заставлены легковыми машинами. Пройти невозможно. И думаю: «Господи, а двадцать пять лет назад я и мой старший брат, и моя младшая сестра, разве мы могли мечтать о том, что у нас будут легковые машины?»



– С другой стороны, заменить в душе Бога машиной и колбасой, это тоже не выход.



– Вот я к чему веду. Почему появляется эта ностальгия по Советскому Союзу? Мы, люди нашего возраста, понимаем, что в материальном отношении мы жили значительно хуже. А сейчас мы это материальное имеем. Не всё, но много получили. Особенно в больших городах. Да и в малых тоже. А русскому человеку этого мало.



– Мало.



– И душа чего-то просит. Самое лёгкое – это начинать свою молодость вспоминать. Как хорошо было в молодости: как ходили в походы, как жарили шашлыки, какие были замечательные песни в то время. Т. е. опять идёт подмена. Но уже не машиной и колбасой, а вот этим суррогатом. Потому что душу надо заполнять божественным словом, словом Истины, молитвой. А это – труд.



– И снова нас заставляют трудиться, а мы не хотим.



– А мы не хотим. И вот отсюда вакуум в душе. Действительно, русскому человеку нельзя этот душевный вакуум заполнить машиной и колбасой. Ну нельзя. Это всегда было. Вспомните образы купцов. Одни ударялись в разгулы и пьянки, другие поддерживали большевиков и давали им деньги, чтоб они потом их же поубивали. А мир в душе заполняется только тем, чем заполнялся тысячи лет нашими предками – Крутовыми, Решетниковыми. Это молитвы, обращения к Богу. Отсюда любовь к ближним, любовь к дальним, любовь к Родине. Вот такая цепочка выстраивается от этих машин и от колбасы.